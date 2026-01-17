Escándalo en la obra de Muscari: Mimi Alvarado interrumpió la función y respondió críticas

La palabra de José María Muscari tras el escándalo que hizo Mimi Alvarado en su obra

El estreno de prensa de El Divorcio del Año, la nueva obra de José María Muscari, quedó envuelto en polémica luego de que Mimi Alvarado protagonizara un escándalo en plena función. El episodio ocurrió durante la presentación de la comedia protagonizada por Guillermina Valdés, Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rochi Igarzábal, cuando Mimi interrumpió escenas, hizo comentarios en voz alta y hasta miró reels y escuchó música en su celular mientras la obra se desarrollaba, generando incomodidad en el público, el elenco y el equipo.

Consultado por SQP (América TV) sobre lo ocurrido, Muscari contó: “Con la presencia de Mimi lo viví normal, con el quilombo de Mimi, más o menos. Empecé a escuchar unos gritos raros al principio, durante la obra, pero bueno, como la obra es bastante controversial, es muy picante, a veces hay espectadores que contestan. Entonces, nada, lo tomé con naturalidad. Vi desde atrás que alguien le pidió, después de un par de gritos a esta persona que gritaba, que se calle. Creo que si no vi mal era Nacho Zureda. Al principio no la reconocí, no sabía que era Mimi, porque como estaba lleno de famosos, yo no sabía quiénes estaban. Le mandé un mensaje a la asistente de dirección y le dije: ‘Me parece que en la sala hay alguien que está alcoholizado’. No sé si ella había tomado o esa es su personalidad”.

El director detalló que Mimi se sintió ofendida por un chiste sobre las dominicanas: “Ella creo que se susceptibilizó porque dijeron dominicana y ella como que, no sé, lo tomó como algo personal. Es una obra de teatro muy dura que habla del barro mediático, de cómo la gente da todo por un minuto de fama y cómo eso llega a afectar la salud mental de las personas y de quienes lo rodean. Por lo cual, que le pase eso con un chiste de la obra y que eso hoy se viralice y eso sea tema de atención en los programas, no me parece una casualidad, sino todo lo contrario, un paradigma”.

José María Muscari y Mimi Alvarado se enfrentaron por el estreno de El Divorcio del Año

Sobre el comportamiento de Mimi, Muscari relató: “Yo vi en un momento del final de la obra que se paró, deambulaba un poco por el teatro. Creo que ella quiso salir, claro, no encontraba, después volvió a entrar, o sea, sus amigas se quedaron, ella salió, volvió a entrar. Sé que alguien del teatro se tuvo que acercar porque estaba en el hall o en el baño, no sé bien esa información, con el celular escuchando música a todo lo que da y le tuvieron que decir: ‘No, tipo, bajá la música, es un teatro’. Quizás estaba un poco media perdida en tiempo y espacio, no sé. Tampoco voy a esperar que Mimi sea la lady del estreno, porque es su personalidad. A mí me gusta que sea picante”.

El director resumió la situación con una reflexión: “El teatro te genera cosas y a veces son en el plano de lo consciente y a veces en el plano del inconsciente. ‘El divorcio del año’ no es una comedia pedorra de verano, es una comedia que se mete con un tema muy difícil, que es el tema de la salud mental y las adicciones. Quizás a Mimi le pasó algo en relación a todo esto y la movilizó y eso es lo que le salió a hacer. El teatro es para que te pasen cosas y a ella le pasó esto”.

Luego del escándalo, Alvarado salió a responder con firmeza a las palabras y el análisis de José María Muscari. La artista, visiblemente molesta, dejó en claro que su reacción no fue una simple “nota de color” ni un exabrupto sin fundamento. “Que mi país no lo toquen y que no generalicen y que tampoco me tilde de alcohólica. Yo lo que dije ahí, lo dije porque me salió, porque yo soy así. Pero, yo levanto mi bandera en Argentina y en donde sea. No está bueno que digan prostitutas dominicanas, como que generalicen que son todas prostitutas. Sí, hay prostitutas, como hay prostitutas acá y en todos los países. Y obviamente que me sentí tocada como dominicana, obviamente. Y voy a hablar mucho más del tema sentenció Mimi.

La respuesta de Mimi Alvarado a José María Muscari (Video: SQP- América TV)

La artista dejó en claro que no piensa dejar pasar el tema y que seguirá defendiendo su identidad: “Yo levanto mi bandera en Argentina y en donde sea”. Además, apuntó directo a Muscari: “El que está perdiendo el tiempo y el espacio es él”. Entre risas, también le dedicó un mensaje tajante: “Las pelo..., loco. Que me la chu...”.

Mimi, por otra parte, dejó en claro su buena onda con el elenco, en especial con Guillermina Valdés: “La amo a Guille, la amo, la amo y por eso fui. Incluso hablé un montón con Luciano, mi teléfono reventado de prensa, hablé con Marcelo, hablé con todos. Yo no dije nada malo, simplemente levanté mi bandera, loco. No está bueno que digan todas las dominicanas como que somos prostitutas”.