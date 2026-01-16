Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Susana Giménez llegó a Punta del Este (Video: RSFotos)

Susana Giménez llegó a Punta del Este después de pasar unos días en Argentina y fue captada por las cámaras de Teleshow en su regreso a la ciudad balnearia donde decidió instalarse de manera permanente tiempo atrás. Aunque esta vez, su estadía será corta: el 29 de enero, día de su cumpleaños, la encontrará en Europa.

La llegada de Susana fue registrada por las cámaras de Teleshow, que la captaron en el aeropuerto justo en el momento en que subía a su auto para partir rumbo a La Mary, su icónica propiedad en Punta del Este. Con su habitual simpatía y buen ánimo, Susana saludó a los cronistas y al personal del aeropuerto, anunció que estará en la cobertura del Mundial 2026 que hará Telefe y no dudó en regalar sonrisas y gestos cómplices antes de emprender el trayecto a su casa, donde la esperan jornadas de relax y reuniones sociales en el entorno más exclusivo del verano.

Como es habitual, Susana apostó por un look que combinó a la perfección la comodidad y el glamour. Eligió un pantalón de brillos plateados, camisa negra, gafas de sol XL y el cabello rubio suelto, reafirmando su estatus de ícono de la moda y la elegancia aun en los traslados más cotidianos. La elección de los tonos y los accesorios resaltó su impronta sofisticada y marcó el tono de una temporada donde, una vez más, la diva será protagonista indiscutida de la agenda social de Punta del Este.

Cada año, la llegada de Susana Giménez marca el inicio simbólico del verano en la costa uruguaya y anticipa su presencia en los eventos, reuniones y fiestas más destacadas. Su desembarco en La Mary es ya un clásico y confirma que, más allá del paso del tiempo, sigue siendo sinónimo de estilo, carisma y vigencia absoluta en el espectáculo argentino y regional.

Susana llegó sola a Punta del Este (RSFotos)

Para el vuelo, Susana eligió un jean con brillos, una camisa de color negro y una cartera de Yves Saint Laurent

El día anterior a su regreso, Giménez salió en defensa de Julio Iglesias luego de que el cantante fuera denunciado por abuso sexual por dos colaboradoras. La diva de los teléfonos, que mantiene una amistad de más de cincuenta años con el artista español, fue abordada por un móvil de Intrusos (América TV) y no dudó en expresar su respaldo, destacando la admiración y el cariño que siente por el cantante español, aunque prefirió no opinar sobre la veracidad de la denuncia en sí, distanciándose de la polémica.

“Siempre me da besos porque somos amigos hace cincuenta años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias porque es mi amigo. Lo amo, lo admiro, es un caballero”, comenzó diciendo Susana en el ciclo de espectáculos de América. Consultada sobre si cree que las denuncias son falsas, Susana fue prudente pero firme: “No, no, que ahí ya no me meto, pero Julio es un señor”.

La conductora enfatizó su afecto y admiración por Iglesias: “Además, lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso, me da besos. Yo conocía a la mujer, le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo, vos sabés’. Ya sabés cómo es, vos sabés cómo es. Todo el mundo sabe cómo es Julio”.

Con su característico humor y cercanía, Susana cerró el breve diálogo con los cronistas con el singular acento español: “Pues eso”. Con su testimonio, Susana en claro la lealtad hacia Julio Iglesias y la imagen de caballero que tiene de él, marcando su postura en medio de la polémica, pero sin involucrarse en las cuestiones judiciales ni opinar sobre la denuncia en particular.

La diva de los telefonos hablo acerca de las denuncias que surgieron en las ultimas semanas contra el cantante (Video: Intrusos- America TV)

En medio de las denuncias y el debate público sobre Julio Iglesias, una vieja entrevista entre el cantante y Susana Giménez volvió a viralizarse en redes sociales y encendió la polémica sobre los límites del comportamiento en la televisión y el escrutinio público hacia las figuras consagradas. El clip, que tiene 22 años de antigüedad, muestra el momento en que Iglesias ingresa al estudio, sujeta el rostro de la conductora y la besa frente a las cámaras. La reacción de Susana quedó registrada al aire: “Siempre me da beso”, expresó, intentando restarle importancia al gesto.

La incomodidad creció cuando, tras ese primer saludo, Iglesias retuvo a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intentaba apartarse con elegancia y una sonrisa incómoda. A lo largo del segmento, Susana anticipó lo que iba a suceder: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”, bromeó la conductora, minimizando la situación en vivo.

La respuesta de Iglesias en ese momento también llamó la atención: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal”, dijo el cantante entre risas.