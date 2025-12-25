Teleshow

La intimidad del festejo navideño de Susana Giménez con sus hermanos y su hija en Punta del Este

La diva pasó la Nochebuena con Patricio, Carolina y Federico Giménez Aubert y Mecha Sarrabayrouse y le dejó un divertido saludo a sus seguidores

La Navidad de Susana GIménez y su familia en Punta del Este

Instalada la mayor parte del tiempo en Punta del Este desde que afincó allí a mediados de 2020, Susana Giménez recibió la Navidad rodeada de su familia y en un clima festivo y distendido. Pero la celebración no quedó en la intimidad de una de las familias más reconocidas del espectáculo nacional. Con la espontaneidad que la caracteriza, la diva documentó un breve momento de la reunión, que subió a las redes su hermano Patricio.

En el audiovisual, Susana toma un celular y tras un breve contratiempo logra empezar la filmación. El primer rostro es el de su hermano Patricio, sonriente, ubicado frente a ella. “Muchas gracias por filmarme”, le dice el cantante. “Pero qué lindo salís, muy bien. La luz hoy es espléndida”, replica Susana, mientras de fondo se divisa el cielo esteño.

El paneo sigue hacia su izquierda y toma a su hermana Carolina Giménez Aubert y su cuñado, Diego Mejuto. Y acá suelta otra pista de la intimidad de la celebración: “Carito una genia, preparó la mesa, la casa, la decoración. Increíble”, elogió la conductora ante la sonrisa dibujada de su hermana que brindaba con la copa en alto.

Ahora la cámara se va a la derecha y pasa brevemente por su hermano menor, Federico, antes de posarse en Mecha Sarrabayrouse, la única hija de la diva. “Buona sera, buon Natale”, la saluda en italiano y le hace un pedido directo -“¿Puedo ver una sonrisa para mamá?“-, que consigue apenas.

Susana Giménez como nunca: el video de la diva pintando un sillón en su casa (Video: Instagram)

Pero todavía falta el saludo de la conductora, que llega gracias a Patricio, que recibe el celular para tomar el primer plano de su hermana. "Feliz Navidad. Feliz Navidad", repite una y otra vez, como profundizando su deseo y que llegue a todos sus seguidores. De esta manera, mientras su 2026 profesional es una incógnita, Susana se refugió en los suyos para pasar Nochebuena entre sus afectos. Una postal tan parecida a la de tantos hogares, pero aplicada a una de las figuras más importantes del espectáculo nacional.

Con la posibilidad cada vez más firme de realizar una serie sobre su vida, el año profesional que se viene para la diva está por definirse, al menos públicamente. Luego de un 2025 en el que no vio pantalla de aire, aunque estuvo al frente de la segunda temporada de LOL en un canal de streaming. Sin embargo, en una de sus últimas visitas a Buenos Aires, se la vio trabajando en los barrios de Barracas y La Boca, en el mismo complejo de estudios donde se desarrolló gran parte de la serie El Eternauta. La conductora se sumó a un equipo que opera con herramientas técnicas que, hasta hace poco, solo estaban al alcance de grandes producciones internacionales.

Las imágenes de Susana Giménez
Las imágenes de Susana Giménez previo a la grabación de una publicidad en Barracas (RS Fotos)

Durante la jornada, la diva fue vista en la zona acompañada por su equipo de trabajo para registrar su participación en un comercial. Lucía un abrigo de piel marrón con tonos oscuros, una blusa negra abotonada con detalles dorados, pantalón ajustado negro y botas a juego. Detrás de ella, las imágenes captaron la parte trasera de un automóvil gris y una valija marrón con patrón geométrico, en lo que parecía ser el acceso o salida de un estacionamiento techado.

El espacio elegido para la grabación de la publicidad de la diva fue con el mismo equipo de la ficción protagonizada por Ricardo Darín, íntimo amigo de Susana, que logró recrear una Buenos Aires sumida en el caos, cubierta por una nevada tóxica y paisajes desolados. Para alcanzar este nivel de realismo, el estudio desarrolló y operó más de 25 entornos digitales capaces de adaptarse en tiempo real a las necesidades narrativas.

