Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

Sol Pérez mostró cómo volvió a realizar una exigente rutina en el gimnasio (Video: Instagram)

A meses de haberse convertido en madre, Sol Pérez volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La panelista compartió en su cuenta de Instagram una serie de clips en los que se la ve entrenando en el gimnasio y posando frente al espejo con una bikini negra, dejando al descubierto los resultados de su trabajo físico tras el embarazo. El posteo, acompañado por una reflexión personal, rápidamente generó repercusión y abrió el debate entre sus seguidores.

En el primer registro, Sol aparece en un baño, sosteniendo el celular frente al espejo y luciendo una bikini negra de líneas simples. Con el cabello suelto y sin producción excesiva, la presentadora enfoca el plano en su abdomen marcado, un gesto que funcionó como punto de partida del mensaje que eligió transmitir. Sobre la imagen, sumó una frase contundente: “Cuando a alguien le molesta que presumas de tus resultados, es porque no conoce el esfuerzo que hay atrás…”. La sentencia, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada por muchos como una respuesta directa a las críticas que suele recibir cada vez que muestra su cuerpo en redes sociales.

El carrusel continuó con escenas grabadas en el gimnasio, donde se la ve entrenando fuerza y resistencia. En uno de los videos, Sol realiza sentadillas con barra y peso, mientras en otro ejecuta ejercicios de potencia y coordinación. Vestida con un conjunto deportivo en tonos claros —top ajustado y short corto—, dejó en evidencia no solo su estado físico, sino también la constancia detrás del proceso. La elección de mostrar el entrenamiento, y no solo el resultado final, reforzó la idea de disciplina y trabajo sostenido que quiso destacar.

La conductora y panelista exhibió en redes sociales los resultados de su trabajo físico, posando con una bikini negra y mostrando su abdomen marcado

Junto a las imágenes, la influencer agregó otra frase que terminó de encender la conversación: “Volviendo de a poco ¿Alguien más opina como yo?”. El mensaje, con un tono reflexivo más que provocador, invitó a sus seguidores a compartir experiencias similares, especialmente a otras mujeres que atravesaron la maternidad recientemente. En pocas horas, la publicación superó los 48 mil “me gusta” y acumuló más de mil comentarios, en su mayoría de apoyo.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. “Sos la mejor”, “Admirable”, “Eso es constancia”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron debajo del posteo. También hubo quienes destacaron el valor de mostrarse real en un momento de tantos discursos idealizados sobre el cuerpo posparto. Sin embargo, como suele ocurrir con cada publicación de Sol Pérez, tampoco faltaron las opiniones críticas, algo a lo que la conductora ya parece estar habituada y frente a lo cual no suele retroceder.

No es la primera vez que Sol Pérez utiliza sus redes sociales para hablar del vínculo con su cuerpo y el entrenamiento. A lo largo de los años, construyó una identidad pública ligada al fitness, la disciplina y la exposición sin filtros, lo que le valió tanto reconocimiento como críticas. En este contexto, el reciente posteo se inscribe en una narrativa que ella misma viene sosteniendo: la de mostrarse transparente frente a los cambios físicos y emocionales que atraviesa.

El avance de su hijo Marco, quien dio sus primeros pasos, también fue compartido por Sol Pérez en redes sociales

A meses de haber sido mamá, eligió correrse del silencio y compartir su experiencia desde un lugar personal, sin ocultar ni exagerar el proceso. Su mensaje que buscó poner el foco en el tiempo, la constancia y el esfuerzo, en un escenario donde las exigencias sobre el cuerpo femenino siguen siendo motivo de discusión.

Hace apenas unos días, la familia de la panelista sumó un nuevo motivo de celebración: Marco dio sus primeros pasos y Sol no dudó en registrar ese instante clave para atesorarlo y compartirlo con su comunidad. A través de sus historias de Instagram, Sol mostró con orgullo el avance de su hijo. “¿En qué momento?”, escribió sobre el video, en el que se la pudo ver sosteniendo las manos del pequeño mientras él caminaba por la habitación.