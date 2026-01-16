Santiago Giorgini y su mujer anunciaron el embarazo de su hija mayor: “¡Vamos a ser abuelos!”

La imagen compartida por Santiago Giorgini y su mujer al momento de anunciar el embarazo de su hija

Una publicación en redes sociales de Juliana León, la influencer conocida como Madre in Argentina, generó revuelo y alegría entre los seguidores de la familia. La noticia central: la hija mayor de Juliana y el reconocido chef Santiago Giorgini está embarazada y, por primera vez, ambos se convertirán en abuelos.

La revelación llegó en medio de las vacaciones familiares, con una serie de fotografías que muestran a los mayores abrazando a su hija, quien luce su embarazo en la playa. El mensaje que acompaña la publicación no dejó dudas sobre el entusiasmo: “Interrumpo las vacaciones para compartirles -por fin- una noticia hermosa que nos tiene muy felices… ¡Vamos a ser abuelos!”.

Las imágenes, difundidas por Juliana, capturan la sonrisa amplia de la familia, la complicidad de la pareja y la emoción palpable de la futura madre. En una de las fotos se puede leer el texto “¡Vamos a ser abuelos!”, mientras que otra destaca: “Nuestra bebita mayor está esperando una bebita”. El tono festivo y familiar traspasó la pantalla, y rápidamente la noticia se viralizó entre los seguidores de la cuenta.

"Nuestra bebita mayor", detallaron al referirse a Violeta

En el posteo, Juliana decidió compartir la experiencia con su comunidad digital, que supera los 120.000 seguidores. Su mensaje transmite la felicidad por la nueva etapa que se avecina: “Viole, nuestra ‘bebita’ más grande, va a tener una bebita. Y no podemos más que agradecerle a la vida por este regalo hermoso, por la posibilidad que nos da de disfrutar de este nuevo rol con la juventud de los 50”.

La publicación no solo celebró el embarazo, sino que invitó a los seguidores a sumarse a la alegría: “Bienvenidas a todas las tías abuelas virtuales de esta comunidad!”. Juliana también bromeó acerca del cambio de rol: “Para envío de baberos de adulto por favor por mensaje privado…”.

Las fotografías refuerzan la idea de un acompañamiento familiar pleno. En una de las imágenes, los futuros abuelos aparecen junto a su hija embarazada, mientras que otra incluye al futuro padre, completando el cuadro familiar en la orilla de la playa. Sobre una de las fotos puede leerse: “Y estamos acompañándola con mucha felicidad y alegría”.

La unión familiar está latente en cada una de las imágenes

El posteo de Juliana incluye una reflexión sobre el paso del tiempo y la maternidad. En sus palabras: “Es en momentos como estos en que compruebo, una vez más, que -aunque parece que fue ayer que yo la tuve a ella- no vale la pena desperdiciar ni un segundo añorando, ni sintiendo nostalgia… porque el futuro está mirando para adelante, y es ahí donde quiero depositar toda mi energía y mi atención.”

La influencer expresa la ilusión compartida con Santiago ante el nacimiento de su primera nieta, y la oportunidad de ejercer el rol de abuelos en una etapa en la que aún se sienten jóvenes. El mensaje destaca la importancia de disfrutar el presente y encarar el porvenir con entusiasmo.

La publicación generó innumerables comentarios de seguidores, quienes celebraron la noticia y compartieron mensajes de cariño. Muchos usuarios se sumaron a la alegría, recordando otros momentos familiares publicados por Juliana en su cuenta.

Los futuros abuelos y padres, juntos en una postal familiar

Juliana y Santiago llevan juntos más de tres décadas. Según relató la propia Juliana, la pareja se conoció mientras estudiaban teatro, cuando él tenía 19 años y ella 21. El inicio de su relación tuvo un episodio particular: él la invitó a ver una obra de teatro, pero luego le explicó que había regalado las entradas a sus padres y la invitó a salir igual.

La primera cita, fechada el 8 de mayo de 1993, incluyó cena, cine, una salida a tomar algo y hasta un desayuno, y desde ese día no se separaron. De esa unión nacieron dos hijas: Viole, la mayor y protagonista del reciente anuncio, y Nina.

La familia mantiene una presencia activa en redes sociales, compartiendo momentos cotidianos y celebraciones, lo que generó una comunidad de seguidores atentos a cada novedad.

Santiago Giorgini y Juliana León están juntos hace más de 30 años (Instagram)

La cuenta “Madre in Argentina” surgió como respuesta a una necesidad que Juliana detectó al buscar contenidos sobre maternidad. Según su relato, ante la ausencia de espacios dedicados a quienes ya tienen hijos de mayor edad, Juliana decidió crear su propia comunidad digital. Hoy, esa cuenta reúne a más de 120.000 seguidores, quienes participan activamente en torno a temas de crianza, experiencias familiares y reflexiones sobre las distintas etapas de la vida.

El reciente anuncio del embarazo de Viole se suma a la serie de contenidos que consolidan la cuenta como un espacio de referencia para madres y padres, y ahora también para quienes atraviesan la transición hacia la abuelidad.