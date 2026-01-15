La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Doble eliminación en el repechaje de MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

El filo del cuchillo brilló un instante antes de la sentencia, justo cuando Donato de Santis levantó la vista hacia Esteban Mirol y Luis Ventura. El murmullo se apagó entre las estaciones de trabajo, las luces de estudio recortaron sus figuras mientras la tensión se volvía casi tangible en el aire de Masterchef Celebrity (Telefe). Nadie respiró durante esos segundos en que la voz del chef anunció: “Quien abandona las cocinas, ahora sí para siempre, es… no, son los dos”.

La consigna de la noche era una trampa disfrazada de oportunidad. Replicar un plato —uno solo, pero con reglas distintas para cada participante— en apenas sesenta minutos. Unos sólo podían probarlo, en tanto que otros sólo podían verlo.

Solo Ariel Puchetta tuvo acceso total: pudo mirar, oler, probar y tocar cada componente del desafío. Los demás quedaron limitados a una sola percepción. Luis Ventura se resignó a observarlo desde lejos, sin probar bocado; Esteban Mirol se aferró a las sensaciones que le permitieron sus ojos vendados, adivinando ingredientes solo por el tacto y el aroma.

El plato presentado por Luis Ventura en Masterchef Celebrity

La diferencia no tardó en notarse. Cuando los tres jueces, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, degustaron los platos, la balanza se inclinó. Puchetta subió al balcón, el único que lo logró esa noche, aislado arriba de todos, mientras Rusherking fue el segundo mejor pero sin recompensa.

En la sala, la ansiedad se convirtió en espera. Julia Calvo, Esther Goris y Evelyn Botto escucharon sus nombres y supieron que tendrían una noche más para intentarlo. No hubo celebraciones estridentes, solo un suspiro compartido.

El momento más áspero llegó con la última convocatoria. Donato pidió que pasaran al frente a Walas, Esteban Mirol y Luis Ventura: los autores de los platos menos logrados de la jornada. Tres delantales negros, tres miradas al piso. Al rockero le anunciaron que seguía; su alivio fue discreto, apenas un gesto.

El plato que dejó afuera de competencia a Esteban Mirol en Masterchef Celebrity

La sentencia final cayó, inesperada. “Quien abandona las cocinas, ahora sí para siempre, es… no, son los dos”, repitió Donato, mientras la cámara captaba el desconcierto en las caras de Ventura y Mirol.

El presidente de APTRA, con la voz algo áspera, agradeció el repechaje. Dijo haber aprendido “un poco más” en esta nueva oportunidad y, sin dramatismo, aceptó que “estuvo bien eliminado”.

El martes había dado inicio el repechaje, un momento único en la temporada: por primera vez, el formato abrió la puerta a una extraña combinación de viejos conocidos y caras nuevas. El tablero se mezcló con ansias de revancha y debutantes inquietos. Expulsados que volvían a probar suerte se toparon con celebridades recién llegadas, cada uno arrastrando su propia historia y estrategia.

Finalente, ambos quedaron eliminados en Masterchef Celebrity

En el grupo, las nuevas figuras brillaban bajo la luz de las cámaras. Esther Goris, actriz reconocida; Evelyn Botto, locutora en boca de todos por su romance con Fede Bal; y Rusherking, el rapero de la nueva generación y expareja de China Suárez, se sumaron a la competencia, aportando incertidumbre y estrategias frescas. La llegada de estos nombres agitó tanto al jurado como a los que soñaban con recuperar su lugar: el delantal más deseado.

La dinámica de la semana quedó bien marcada: eliminación diaria, ningún puesto asegurado y la incertidumbre flotando sobre cada estación de trabajo. El jurado explicó junto a la conductora: “Todavía no está definido cuántos lugares habrá disponibles para entrar a la competencia”. Y el murmullo en el estudio fue inevitable.

El primer día del repechaje, Emilia Attias y Sofía Martínez formaron una dupla imbatible. “La pareja que mejor cocinó en la noche. Ambas no tendrán que estar presentes en el próximo programa”, anunció el jurado. Un respiro para dos, un desafío renovado para los demás.