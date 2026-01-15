Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

"Quiero que la gente se vaya con ganas de abrirse con su pareja, que se animen a preguntar, a decir lo que desean, lo que sienten", Carrá respecto a sus expectativas en Sex (Crédito: Jose Tetty)

Pasaron años desde que Gloria Carrá conquistó por primera vez el escenario de Sex a pura sensualidad y elegancia, pero lejos de olvidarse esa sensación, ella la recuerda como si fuera ayer. Con ese mismo ímpetu, noche a noche, la artista hipnotiza hombres y mujeres con su actuación en Sex, la obra. El espectáculo, craneado por el propio José María Muscari, combina la sexualidad con humor, dando por resultado una experiencia única. EL show no solo representa una velada inolvidable el público, sino también para la madre de Ángela Torres quien vuelve a hacer teatro en Mar del Plata después de más de 30 años.

La actriz destaca la importancia de hablar sobre sexualidad y promover el debate cultural desde el escenario de 'Sex, la obra' (Crédito: Jose Tetty)

Con eso en mente, Carrá disfruta de un día de sol en La Feliz, despejando de su cabeza cualquier signo de nervios. Hablar de sexualidad en escena es, para la artista, un aporte relevante al debate cultural, convencida de que la propuesta de Muscari sabe dar el tono justo para que el diálogo resulte abierto y saludable.

Además, ella atribuye parte de su sensibilidad escénica a la historia familiar, y aunque elige no profundizar en vivencias dolorosas, destaca los puentes que el teatro y la música le han permitido construir.

Gloria Carrá regresa a Mar del Plata con 'Sex, la obra', tras más de treinta años alejada de la temporada teatral local (Crédito: Jose Tetty)

Así las cosas, Gloria destaca en una tarde calurosa en Mar del Plata con un conjunto veraniego compuesto por una camisa blanca de manga larga, lleva abierta sobre un bikini de tonos oscuros con detalles claros en los bordes. Completa el look con un short de mezclilla azul claro. También lleva lentes de sol de marco metálico y su cabello, de tono rubio oscuro con reflejos, cae suelto sobre los hombros. La luz del día resalta los colores del entorno verde, donde predominan plantas y flores lilas en un jardín bien iluminado. Ante ese paisaje, la actriz recibe a Teleshow.

-¿Qué buscas que se lleve el público después de ver la obra?

—Que se vayan con ganas de hablar, de charlar, de abrirse con su pareja o con quien vayan, que se animen a preguntar, a decir lo que desean, lo que sienten. Me parece que eso es lo más importante, que se animen a abrir el juego.

La artista destaca el rol de su historia familiar y la influencia de la música y el teatro en la construcción de su autenticidad artística (Crédito: Jose Tetty)

-En la obra Sex, ¿qué aspectos de la sexualidad se tratan?

—Se tocan todos los temas, se habla de todo, de la previa, de también que nos han enseñado a darle placer al hombre, pero al hombre no le han dado muchas indicaciones para darnos placer a las mujeres (risa). Pero vengan, que se van a divertir (ríe).

-¿Creés que la obra sirve para educar?

—Sirve para educar. Me parece que está buenísimo también para cuando ya salen, ponele, si viene una pareja después se queda charlando, por ahí hay cosas que no se dijeron y ahí ya tenés todo servido como para decir: “A ver, ¿cuál es tu fantasía? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más que te haga? O qué te gusta que hagamos los dos?” No sé, me parece que se abre ahí un juego que está buenísimo.

Gloria Carrá brilla en el escenario de Sex, la obra que combina sensualidad y humor, dirigida por José María Muscari (Crédito: Jose Tetty)

-¿Cómo ves la diversidad del público que asiste a SEX?

—En la gira vimos que venía muchísima gente. Venían abuelas con sus nietas, parejas, hombres solos, grupos de mujeres, chicas jovencitas, madres con las hijas, está buenísimo también. Mi hija vino a verla, la de dieciséis, y se divirtió mucho, vino con un amigo, la pasó bien, así que está bueno.

- ¿No había pudor con tu hija viendo la obra?

—La verdad que no. Cuando vino me dijo: “Ay, mamá, está buenísima, me divertí un montón”. Se rió mucho y su amigo también. Me parece que es hora también de ir sacándole todo el acartonamiento a la sexualidad, ¿no? Algo que nos gusta a todos y todos gozamos, ¿por qué tiene que estar tan tapado, tan escondido? Por supuesto, no lo querés hacer a la vista de todos, pero, por lo menos naturalizar el hablar y el placer.

Gloria celebra el crecimiento profesional de Ángela Torres, quien recientemente fue telonera de Shakira y se destaca como una de las mejores voces de Argentina (Instagram)

- Hace poquito felicitaste a Ángela (Torres) por ser telonera de Shakira. ¿Cómo vivieron ese momento?

—Lo vivimos con mucha alegría, mucha felicidad. Y sí, imaginate que Ángela ya desde muy chiquita hacía sus shows y te repartía entradas y los hacía en su cuarto. O sea, yo la vengo viendo como la artista que es desde hace muchos años. Sabía que en algún momento tenía que llegar el reconocimiento porque es una gran artista, y no lo digo por ser la mamá. A mí realmente me parece una de las mejores voces de Argentina. Es porque soy la mamá también, pero además soy objetiva. La otra vez, el Coliseo me emocionó mucho, el Coliseo lleno y ella hace lo que quiere con su voz, canta de una manera tan hermosa que también te llega al corazón. Así que estoy muy, muy feliz.

El público de Sex se caracteriza por su diversidad, con asistentes de todas las edades, desde abuelas hasta jóvenes y grupos de amigos (Crédito: Jose Tetty)

-¿Cómo era el momento cuando las cosas no salían? ¿cómo era el apoyo entre ustedes?

—No es que no salían las cosas. Me parece que uno recorre un camino y ese camino tiene un montón de matices. El éxito no siempre es el reconocimiento de afuera, también el éxito es cantar como canta. No siempre el éxito te lo trae el afuera. Yo creo que hay una búsqueda interna que también es muy importante tener en cuenta. Y ella con este disco, que es su segundo disco, o su primer disco, en realidad, que hace como ella lo quiere y le pone... lo compone ella, pone ahí sus deseos, su vivencia y le fue increíblemente bien. Entonces, todo tiene que ver con un recorrido, con un camino. Eso, ella no hubiese podido hacer este disco cuatro años atrás. Así que yo no veo las cosas como éxitos o fracasos y me parece que uno se alimenta del otro.

-Hace poco, con la ruptura de Ángela y Rusher King, fue todo muy mediático. ¿Qué fuiste hablando con ella al respecto?

—No, tiene más experiencia ella que yo (risas). Ella sabe más ella que yo. Nada, bueno, tenemos las charlas normales de una madre y una hija, de rupturas, de parejas.

Sex, la obra, propone un diálogo abierto sobre la sexualidad e invita al público a reflexionar sobre sus propios deseos y fantasías (Crédito: Jose Tetty)

-Como mamá, ¿nos podés adelantar algo de Ángela y Marcos? ¿Te gusta como pareja?

—Ay, me encanta, pero bueno, no, no sé mucho más que ustedes. Me encanta Marquitos, me parece un chico divino.

-¿Ya hubo presentación en casa?

—No, en casa no, pero yo, bueno, algo así sí, pero yo ya lo vi, estuve con él cuando Ángela... Aparte la acompaña mucho Ángela, eso me gusta. Y cuando teloneó a Shakira estuvimos ahí tomando mate.