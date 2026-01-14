Teleshow

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

Durante la noche de repechaje de MasterChef Celebrity, la conductora dejó boquiabierto al cantante al mencionar, sin filtros, el pasado sentimental de ambos. El video

Wanda Nara fue directa y le preguntó a Rusherking por la relación de Mauro Icardi y la China Suárez (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El inicio del repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo trajo de regreso a viejos participantes y nuevas figuras dispuestas a ganarse un lugar en la competencia, sino también uno de los momentos más comentados de la noche. Con su estilo frontal y sin rodeos, Wanda Nara protagonizó un intercambio tan inesperado como incómodo con Rusherking, quien debutó en esta instancia clave del reality.

Mientras el cantante se encontraba concentrado en su estación de cocina, la conductora se acercó para charlar de manera distendida, aunque rápidamente llevó la conversación hacia un terreno personal que nadie esperaba. Sin vueltas, Wanda lanzó la pregunta que descolocó al participante y encendió las redes: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”. La referencia fue inmediata y clara: Mauro Icardi y la China Suárez, una pareja que volvió a ocupar el centro de la escena mediática y que remite de forma directa al recordado “WandaGate”.

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió al centro de la escena tras la intervención de Wanda Nara en el programa

La reacción de Rusherking fue de visible incomodidad. Lejos de sumarse al juego o profundizar en el tema, el músico intentó bajar el tono y correrse del conflicto. “La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás”, respondió, buscando marcar distancia tanto de su pasado sentimental como del escándalo que rodea hoy a su ex. Su postura fue clara: no involucrarse en una trama que considera ajena y que, según dejó entrever, no forma parte de su presente.

Sin embargo, la conductora no dio por terminada la charla ahí. Fiel a su estilo punzante, sumó un comentario más que mezcló humor, picardía y referencias a su propia separación. Recordó que aún le quedó una mudanza pendiente en Turquía y, entre risas, le propuso al cantante acompañarla a retirar sus pertenencias en la casa en la que supo vivir con el futbolista. “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, disparó, provocando una mezcla de risas nerviosas y sorpresa en el estudio.

Rusherking, algo más relajado ante el giro humorístico de la situación, siguió el juego pero sin comprometerse demasiado. Después de confesar que nunca había estado en el país europeo, le respondió: “Te acompaño si querés, te segundeo”, aunque luego confesó frente a la cámara que no se sentía muy convencido con la idea de un viaje tan lejano. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos. Estoy para quedarme en MasterChef un rato”, bromeó, dejando en claro que su prioridad hoy es la competencia culinaria.

Rusherking marcó distancia y evitó hablar de su ex y el escándalo del WandaGate en pleno programa de cocina

El intercambio no tardó en viralizarse. En redes sociales, el fragmento del programa se convirtió en tendencia y generó opiniones encontradas. Mientras algunos celebraron la espontaneidad de Wanda y su capacidad para generar momentos televisivos de alto impacto, otros cuestionaron la incomodidad a la que fue expuesto el cantante en su primera aparición dentro del reality. Lo cierto es que, una vez más, la conductora demostró que su presencia garantiza repercusión y debate.

Más allá del cruce, el episodio dejó en evidencia que el repechaje de MasterChef Celebrity no solo promete desafíos gastronómicos exigentes, sino también escenas cargadas de tensión emocional y guiños a la farándula. La llegada de Rusherking, sumada a la historia personal que lo conecta indirectamente con Wanda, Icardi y la China Suárez, anticipa que las cocinas del programa seguirán siendo escenario de momentos inesperados.

En definitiva, la pregunta de la conductora del certamen no solo descolocó al participante, sino que volvió a poner sobre la mesa un entramado de relaciones que el público conoce de memoria y que sigue despertando interés. En MasterChef Celebrity, una vez más, la receta del éxito parece combinar platos, humor y un toque justo de polémica.

