La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

La influencer habló sin filtros sobre su paso por el ciclo televisivo y expresó su malestar con la entrevista del ciclo de Telefe. El motivo

La Reini explotó contra la producción de Telefe tras su paso por Cortá Por Lozano (Video: TikTok)

Lo que debía ser una charla distendida sobre su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) terminó convirtiéndose, según su propio relato, en una experiencia incómoda y frustrante para Sofía Gonet, más conocida como La Reini. La influencer estalló en redes sociales luego de su visita a Cortá por Lozano (Telefe) al asegurar que el foco de la entrevista que le hicieron se desvió por completo hacia su vida personal y, especialmente, hacia su conflictiva relación con Homero Pettinato.

“Cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera”, lanzó Sofía en un extenso descargo que subió a TikTok, donde relató paso a paso lo que vivió. Fiel a su estilo, contó que esa fue su “primera crisis de diva televisiva”, aunque aclaró que, para ella, estuvo más que justificada.

Según explicó, su participación en el programa conducido por Vero Lozano había sido presentada como una nota para hablar de su desempeño en el reality culinario. “La consigna era hablar de MasterChef, de cómo me estaba yendo con la cocina, con el programa”, remarcó, mientras aclaraba que no da entrevistas ni asiste a programas de televisión y que aceptó la invitación por una obligación contractual con el canal en el que trabaja.

La influencer, conocida como La Reini, aseguró que el foco de la entrevista se desvió hacia su vida personal y la relación con Homero Pettinato (Video: Instagram)

“Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular. Fui divertida, simpática, con ganas”, recordó. Sin embargo, apenas tomó asiento, el rumbo de la charla comenzó a incomodarla. “Ya me arrancan a preguntar por mi ex, cuando estamos en contacto cero”, señaló, visiblemente molesta. Para Sofía, volver a traer a colación ese vínculo no solo era innecesario, sino contradictorio con el discurso televisivo que suele condenar las relaciones tóxicas.

La influencer explicó que intentó seguir adelante, apelando al humor. Cuando le preguntaron qué plato sería su ex, respondió “ratatouille” y pensó que el tema estaba cerrado. Pero no fue así. “Después me hacen decir qué plato sería cada uno de los integrantes del programa. Conocía a dos, al resto no los conocía, era la primera vez que los veía y tuve que inventar en vivo”, relató.

El momento que terminó de descolocarla llegó cuando anunciaron un informe sobre su paso por MasterChef. “Chicos, no hubo ni un solo clip del programa. Eran todos videos de canales hablando de mi pelea con Homero Pettinato”, contó. Según describió, se proyectaron fragmentos donde la trataban de “loca”, “psiquiátrica”, decían que “la tenían que internar” o “que la manden presa”.

La participante de MasterChef aseguró que se trató de una relación tóxica (Video: Cortá por Lozano- Telefe)

“Yo por cada plato bueno que hice, hice una editorial de fotos con fotógrafos de Vogue Latinoamérica. Tomé cuatro clases por semana durante cuatro meses. Fui pelada a MasterChef para que ni siquiera puedan usar ese clip”, enumeró, marcando todo el esfuerzo que hizo por el programa. “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda”, confesó.

El enojo estalló recién al salir del estudio. “Ahí me cayó la ficha. Llamé a mi representante y empecé a los gritos por los pasillos, que cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera, con todas las cosas que yo he hecho en mi trayectoria”, reconoció, aunque luego se rió de sí misma y relativizó la escena. “Me duró cinco minutos. Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”, admitió.

A pesar del mal momento, Sofía también destacó algunos aspectos positivos del día: su look, el cariño de Vicky Xipolitakis y hasta el perro de Vero Lozano, a quien mencionó con humor.

El trasfondo del conflicto no es menor. La relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato fue polémica, con acusaciones cruzadas, chats filtrados y una fuerte exposición pública. Ella misma definió el vínculo como tóxico y aseguró que ambos mostraron “lo peor” de sí mismos.

