La palabra de la mujer señalada como amante de Luciano Castro: “A mí no me dijo ‘Buen día, guapa’”

Hace una semana que la vida de Luciano Castro se encuentra bajo los reflectores luego de que aparecieran una serie de audios que le envió el actor a Sarah Borrell, una joven danesa, que se volvieron virales debido al acento español que intentó emular. A los pocos días de que saliera a la luz este escándalo, Tamara Bella apareció en la escena y contó el vínculo que tuvo con Castro. Esto parece no tener fin, ya que en DDM (América TV) arrancaron el programa con la noticia de que una tercera mujer entró en la historia: Valeria, una empresaria a la que Castro conoció durante la grabación de una publicidad de antialérgicos.

Al poco tiempo de que se conociera la información, Valeria decidió dar su versión y envió un audio a A la Tarde (América TV), que Karina Mazzocco presentó así: “La verdad que bien. Es una mujer que habla muy claro y tiene muchas ganas de aclarar esto. Así que voy a compartir con ustedes lo que dice Valeria. Es una bomba. Es una información de último momento. Valeria López, la mujer señalada como supuesta amante de Luciano Castro, habla con A la Tarde”.

En el audio, Valeria López expresó: “Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucha. Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: ‘Buen día, guapa’. Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones, en los medios no estoy, no tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan y de un perfil bajísimo, pero bajísimo. Estoy más allá de todo este tema, todo este quilombo. No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso. Besos y gran día para todos”.

Ese audio no fue todo: Valeria también mantuvo un intercambio de mensajes en tiempo real con la conductora del ciclo mientras el programa estaba al aire. Mazzocco explicó al panel y a la audiencia: “Te cuento a vos y a todos mis compañeros que seguimos conversando con Valeria. De hecho, ahora está escribiendo. Ella está en viaje a la costa y no sabe por dónde, dice que no sabe por dónde viene todo esto: ‘Yo no busco ni plata ni fama. Mi vida es otra’”. La conductora agregó que Valeria continuaba respondiendo a sus preguntas y que la conversación seguía activa, remarcando la sorpresa y la incomodidad de la empresaria ante la repercusión mediática de la historia. Mientras tanto, el programa aguardaba nuevas respuestas de Valeria, quien insistió en aclarar que su vida transcurre lejos de los medios y que no tiene ningún interés en la fama ni en el dinero que pueda surgir de este escándalo.

Los mensajes no cesaron allí, sino que la conductora siguió leyendo al aire el ida y vuelta con al empresaria. Al consultarle si le preocupaba que pudieran aparecer imágenes suyas junto a Luciano Castro, Valeria respondió: “No, para nada. Hubo mucha gente en la casa cuando filmaron”. El panel remarcó inmediatamente: “No niega nada”.

Mazzocco le informó a Valeria sobre el pedido de diez mil dólares por un paquete de información (videos, chats y demás) sobre ella y Castro, a lo que Valeria calificó la situación como: “Sí, verdaderamente. Una locura”. Más adelante, la conductora quiso saber si Valeria se sintió presionada o asustada por el escándalo: “No soy de dar notas, ni me muestro, ni por mis propias empresas”, contestó Valeria, y cuando le propusieron salir al aire, dijo: “Es imposible ahora. Sé que me van a cuidar, pero no me gusta exponerme”.

En el estudio, los panelistas observaron que, aunque Valeria intente evitar la exposición mediática, su nombre ya circula y el escándalo sigue creciendo. Así, Valeria López optó por aclarar su postura y mantener el perfil bajo, mientras su vínculo con Castro y el material privado asociado siguen alimentando el culebrón mediático del verano.