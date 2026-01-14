El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Lali, junto a Pedro, mostró el anillo de compromiso

Hasta hace poco, Lali Espósito sostenía públicamente su rechazo al matrimonio. En septiembre de 2025, durante una entrevista televisiva, la cantante expresó con franqueza que no contemplaba casarse. Sin embargo, por sorpresa,este 14 de enero de 2026 anunció desde Brasil su compromiso con Pedro Rosemblat, lo que provocó una ola inmediata de reacciones en redes sociales y entre figuras públicas. El anuncio desencadenó comentarios, muestras de apoyo y bromas tanto de celebridades como de seguidores, amplificando el interés alrededor de este giro inesperado.

En su participación en LAM en septiembre de 2025, Pepe Ochoa le consultó a Lali si tenía planes de boda. Con humor y decisión, respondió: “Ay, estás loco vos. Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”. Por entonces, la artista dejó claro que el casamiento no se encontraba entre sus deseos y desmintió cualquier rumor en ese sentido.

El cambio de situación ocurrió el 14 de enero de 2026, en plena pausa vacacional en Brasil. Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron en Instagram una breve publicación: “Nos casamos”, acompañada de un emoji de anillo y varias fotografías. En las imágenes, la cantante aparece emocionada, con gafas doradas y una camiseta blanca, mostrando un anillo de compromiso de oro con dos piedras —una cuadrada y otra redonda—, un diseño original. Las fotografías incluyen momentos en la playa, retratos nocturnos y escenas en que ambos celebran, transmitiendo complicidad y alegría.

El mismo posteo muestra a Lali rodeada de objetos personales en un ambiente hogareño, así como un brindis con copas de vino rosado. La publicación superó los 300 mil “me gusta” en menos de una hora y acumuló mensajes de variadas figuras del espectáculo y de su entorno cercano, según reportó Infobae.

El posteo al que reaccionó Lali Espósito

Pocos minutos después del anuncio en Instagram, una reacción se volvió viral en X (antes Twitter): “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar NO ENTIENDO NADA”, escribió una usuaria. Lali respondió con una mezcla de ironía y complicidad: “Igual”, reconocimiento que, según Infobae, traduce literalmente el “Same” con el que acompañó su respuesta. Este breve intercambio desencadenó nuevos debates, memes y risas, aumentando la repercusión de la noticia.

Entre las personalidades que reaccionaron al anuncio destacan Luck Ra, quien se ofreció para cantar en la boda “con un fernet”, y Cazzu, que añadió: “Me sumo”. Candela Vetrano, amiga de Lali, preguntó divertida: “¿Puedo cantar mientras caminan al altar porfi?” Otras figuras como Esteban Lamothe, Gianinna Maradona, Claudia Villafañe, La Joaqui, Fede Popgold, Celeste Cid, Graciela Borges y Lula Bertoldi también dejaron mensajes de afecto, según recopiló Infobae.

Estos mensajes reflejaron no solo la alegría del entorno íntimo de la pareja, sino que contribuyeron a amplificar la reacción en redes sociales. Fanáticos, periodistas y actores sumaron bromas, promesas de shows espontáneos y declaraciones de cariño, estableciendo el anuncio como uno de los más celebrados del año, según reconstruyó Infobae. El posteo en Instagram y la reacción en X multiplicaron las interacciones y acumularon miles de “me gusta” en cuestión de minutos, consolidando el fenómeno viral.

Lali y Pedro anunciaron su boda desde Brasil

La cercanía de los protagonistas con su audiencia y el tono distendido del anuncio favorecieron la conexión con seguidores. Las respuestas incluyeron expresiones de sorpresa, memes y curiosidad sobre detalles de la boda. El uso de emojis de anillos, corazones y referencias humorísticas evidenció la recepción festiva y descontracturada de la novedad. Entre las reacciones destacadas estuvieron las de Blender y Morena Fernández Quinteros, amiga de la artista, quien resumió el clima generalizado con un entusiasta: “A buenoooo… Notición!”

Algunos seguidores recordaron gestos previos alusivos al casamiento. Durante su último show en Vélez, Lali apareció vestida de novia sobre el escenario durante la interpretación de “1Amor”, parodiando el ritual nupcial y lanzando un ramo de flores al público, como relató Infobae. Tras ese espectáculo, la artista recurrió a su cuenta de X para preguntar quién había atrapado el ramo, avivando la interacción entre sus seguidores.