Crimen y Justicia

Revelaron brutales datos de la autopsia de la jubilada asesinada en Córdoba y detuvieron a otro sospechoso

El último implicado arrestado fue capturado a 170 kilómetros del lugar del hecho. Todos se encuentran imputados por el delito de homicidio criminis causa

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Tres hombres, dos vestidos con chalecos azules de "Policía de Córdoba", rodean a un tercero con esposas. Se observa un fondo de pared y portón metálico
Efectivos de la Policía de Córdoba detienen a un sospechoso en relación con el asesinato de una jubilada en la provincia. (El Doce)

A tres días del crimen de Vicenta López en Quilino, provincia de Córdoba, se conocieron datos de cómo fueron las últimas horas de la jubilada de 82 años: la amordazaron y murió atragantada con su propia dentadura. En simultáneo, la Policía detuvo a otro sospechoso, quien se encontraba prófugo.

El hombre, de 29 años y oriundo de Lucio V. Mansilla, fue capturado a unos 170 kilómetros del lugar del crimen. El procedimiento fue ejecutado por personal de Investigaciones Criminales de Ischilín en conjunto con efectivos de la comisaría local de Monte Cristo.

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La detención se concretó en la vía pública, en la intersección de las calles 4 de Febrero y Antonio Coppi, de acuerdo con fuentes policiales citadas por El Doce. Tras el arresto, el sospechoso fue trasladado a la comisaría de Deán Funes por disposición de la fiscal Analía Cepede, quien encabeza la investigación.

El detenido quedó imputado bajo la figura de homicidio criminis causa, calificación agravada que contempla el asesinato cometido para ocultar otro delito o evitar ser reconocido. Según la reconstrucción policial, fue el primero en ingresar a la vivienda y en atacar a la víctima, actuando en complicidad con los otros dos sospechosos, quienes —a diferencia de él— eran conocidos de López; de hecho, vivían a unas pocas casas de la jubilada.

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Tras el crimen, el prófugo habría regresado a Lucio V. Mansilla antes de desplazarse para evadir a los investigadores, quienes durante el fin de semana realizaron múltiples allanamientos en la zona. Los acusados conocían a la víctima y sabían que guardaba dinero en su vivienda; el plan era robarle, pero la situación se desbordó cuando la mujer intentó defenderse. Con la detención de este lunes, los tres sospechosos identificados por la causa se encuentran bajo arresto.

Dos imágenes muestran a oficiales de la Policía de Córdoba deteniendo a personas, con caras y cuerpos pixelados, en interiores
La policía de Córdoba detuvo a varias personas implicadas en el crimen de una anciana, tras una intensa investigación. (La Voz)

La autopsia arrojó un dato sobre la causa de muerte: López murió por asfixia. Los peritos pudieron reconstruir que la mujer fue amordazada, lo que provocó que se atragante con su propia dentadura.

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba detuvo a los vecinos de la jubilada. Las autoridades dieron con ellos luego de tareas investigativas que incluyeron el análisis de información y la vigilancia discreta de posibles implicados. Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir y un automóvil presuntamente utilizado por los detenidos para trasladarse al lugar del hecho.

Llos elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el homicidio de López. El automóvil, en particular, es considerado una pieza central para reconstruir la mecánica de los desplazamientos de los involucrados antes y después del crimen.

Pese a que la principal hipótesis sigue siendo que se trató de un homicidio en ocasión de robo, las autoridades investigan si los acusados tenían conocimiento previo de la existencia de dinero en la casa de López. Este dato resulta central para establecer si el hecho fue planificado de antemano o si se trató de una oportunidad improvisada. Además, se analiza la posibilidad de que al menos uno de los sospechosos hubiera mantenido contacto previo con la víctima, lo que podría haber facilitado el acceso al domicilio.

Además, el dinero sustraído durante el hecho habría sido recuperado por los investigadores, aunque este aspecto permanece bajo análisis en las actuaciones en curso.

La fiscal Analía Cepede dispuso la continuidad de las medidas de prueba y el seguimiento de nuevas líneas investigativas. Mientras tanto, los detenidos aguardan su declaración indagatoria y la eventual imputación formal por homicidio en ocasión de robo. La causa, que se mantiene en plena etapa de instrucción, podría derivar en más detenciones si se corrobora la intervención de otras personas.

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