Teleshow

El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA: “A mí me pone muy feliz”

La Universidad de Buenos Aires, que ya había distinguido a Charly García, sumó la trayectoria del cantante y compositor al universo simbólico argentino, destacando la densidad poética y el valor de su aporte artístico

Guardar
El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA

En diciembre de 2025, la Universidad de Buenos Aires distinguió a Carlos El Indio Solari con el doctorado Honoris Causa, es la distinción honorífica más alta que otorga la institución. La resolución oficial del Consejo Superior justificó la distinción por el “aporte fundamental a la cultura popular” de Solari y por su “trayectoria artística de más de cinco décadas”.

El documento, firmado por el rector Ricardo Gelpi, junto al vicerrector Emiliano Yacobitti y los consejeros superiores, remarcó a Solari como figura central del rock argentino y latinoamericano. La universidad destacó que la obra del artista forma parte fundamental del patrimonio simbólico en Argentina.

Hoy, el Indio Solari agradeció tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El músico manifestó su satisfacción por el reconocimiento al expresar: “Quería por este medio agradecerles tanto al Rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

La resolución de la UBA
La resolución de la UBA que declara el Doctorado Honoris Causa para el Indio Solari

La carrera de Solari abarca proyectos emblemáticos como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Según la universidad, estas agrupaciones representaron hitos en la música popular y generaron experiencias comunitarias singulares en sus presentaciones en vivo.

Respecto a su discografía principal, el Consejo Superior destacó álbumes como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996). En su etapa solista y con Los Fundamentalistas, lanzó obras como El tesoro de los inocentes (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), además de distintos registros en vivo y producciones audiovisuales recientes.

Parte del video donde el
Parte del video donde el Indio Solari agradeció a la UBA

La resolución subrayó que las letras de Solari poseen una densidad poética y simbólica singular. Su obra ha sido objeto de análisis académico en áreas como filosofía, sociología, literatura y cultura. La universidad señaló que su producción creó un lenguaje propio y mantiene una visión crítica sobre la realidad social, el poder y las desigualdades, en relación profunda con el público.

El documento institucional también recordó que Solari fue distinguido con el Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock y el Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock. Asimismo, recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria y su aporte a la vida social y cultural del país.

La distinción al Indio Solari
La distinción al Indio Solari se basó en su “aporte fundamental a la cultura popular”

Con la entrega de esta distinción, la Universidad de Buenos Aires reconoció la relevancia de la obra de Solari y su vigencia en la cultura argentina.

El martes 19 de agosto, la institución distinguió a Charly García, uno de los creadores más influyentes del rock nacional, con el mismo título que ahora le otorgó al Indio Solari.

La decisión de otorgar este reconocimiento surgió de la Cátedra de Música Popularde la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, que propuso a Charly García por su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”. Según explicó Ricardo Maneti, decano de la Facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.

Con su clásico sentido del hmor, el músico, al recibir el diploma, señaló: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”.

Temas Relacionados

Indio SolariUniversidad de Buenos AiresDoctorado Honoris CausaRock argentinoPatricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Últimas Noticias

Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

La exesposa del actor se mostró preocupada ante una posible filtración de imágenes que el actor le habría enviado a una empresaria. Sus fuertes declaraciones

Sabrina Rojas habló de las

Juana Repetto reveló cuál es su mayor miedo sobre la cesárea: “Pánico”

En las redes sociales, la influencer conversó con sus seguidores sobre las emociones que le genera el parto por cirugía, señalando la ansiedad, el miedo al control y la dificultad para afrontar los desafíos del postoperatorio

Juana Repetto reveló cuál es

Alfa de Gran Hermano fue apartado de la obra de Matías Alé tras reiterados reclamos por maltrato al público

Allegados a la producción del espectáculo confirmaron el hecho a Teleshow. El escándalo sacude la temporada teatral de “Asia caliente” en Mar del Plata por un conflicto de actitudes y conductas inapropiadas

Alfa de Gran Hermano fue

Leticia Siciliani defendió a su hermana Griselda y apuntó contra Luciano Castro: “Me molesta mucho”

En medio de la polémica por la filtración de audios, la actriz no dudó en dejar clara su postura y mostró su faceta más protectora hacia su hermana mayor frente a los dichos del actor

Leticia Siciliani defendió a su

Diego Mesaglio, el actor que perdió un ojo en 2014, recibió la mejor noticia: “Años esperando este llamado”

El intérprete de Chiquititas, Rebelde Way y Graduados tuvo un llamado del Hospital de Clínicas que lo llenó de felicidad

Diego Mesaglio, el actor que
DEPORTES
La fuerte advertencia de un

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

La promesa del tenis argentino que mide casi 2 metros y usa un golpe en peligro de extinción: “Siempre miré mucho a Federer y a Del Potro”

“¿A que no sabés quién me apareció en Tinder?“: la filosa broma que sufrió uno de los futbolistas de la selección argentina

La nueva sorpresa de Úbeda en la última práctica de Boca: el equipo que jugaría ante Millonarios en el primer amistoso del año

Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

TELESHOW
Sabrina Rojas habló de las

Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

Juana Repetto reveló cuál es su mayor miedo sobre la cesárea: “Pánico”

Alfa de Gran Hermano fue apartado de la obra de Matías Alé tras reiterados reclamos por maltrato al público

Leticia Siciliani defendió a su hermana Griselda y apuntó contra Luciano Castro: “Me molesta mucho”

Diego Mesaglio, el actor que perdió un ojo en 2014, recibió la mejor noticia: “Años esperando este llamado”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos, Canadá, Alemania y

Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente

El futuro de la inteligencia artificial portátil: ASUS Zenbook A16 sorprende en el CES con la tecnología se mete en tu día a día

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos

La ciencia lo confirma: los animales también eligen a sus amigos y crean vínculos duraderos

Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”