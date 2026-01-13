El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA: “A mí me pone muy feliz”

El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA

En diciembre de 2025, la Universidad de Buenos Aires distinguió a Carlos El Indio Solari con el doctorado Honoris Causa, es la distinción honorífica más alta que otorga la institución. La resolución oficial del Consejo Superior justificó la distinción por el “aporte fundamental a la cultura popular” de Solari y por su “trayectoria artística de más de cinco décadas”.

El documento, firmado por el rector Ricardo Gelpi, junto al vicerrector Emiliano Yacobitti y los consejeros superiores, remarcó a Solari como figura central del rock argentino y latinoamericano. La universidad destacó que la obra del artista forma parte fundamental del patrimonio simbólico en Argentina.

Hoy, el Indio Solari agradeció tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El músico manifestó su satisfacción por el reconocimiento al expresar: “Quería por este medio agradecerles tanto al Rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

La resolución de la UBA que declara el Doctorado Honoris Causa para el Indio Solari

La carrera de Solari abarca proyectos emblemáticos como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Según la universidad, estas agrupaciones representaron hitos en la música popular y generaron experiencias comunitarias singulares en sus presentaciones en vivo.

Respecto a su discografía principal, el Consejo Superior destacó álbumes como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado (1989), La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993) y Luzbelito (1996). En su etapa solista y con Los Fundamentalistas, lanzó obras como El tesoro de los inocentes (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), además de distintos registros en vivo y producciones audiovisuales recientes.

Parte del video donde el Indio Solari agradeció a la UBA

La resolución subrayó que las letras de Solari poseen una densidad poética y simbólica singular. Su obra ha sido objeto de análisis académico en áreas como filosofía, sociología, literatura y cultura. La universidad señaló que su producción creó un lenguaje propio y mantiene una visión crítica sobre la realidad social, el poder y las desigualdades, en relación profunda con el público.

El documento institucional también recordó que Solari fue distinguido con el Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock y el Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock. Asimismo, recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria y su aporte a la vida social y cultural del país.

La distinción al Indio Solari se basó en su “aporte fundamental a la cultura popular”

Con la entrega de esta distinción, la Universidad de Buenos Aires reconoció la relevancia de la obra de Solari y su vigencia en la cultura argentina.

El martes 19 de agosto, la institución distinguió a Charly García, uno de los creadores más influyentes del rock nacional, con el mismo título que ahora le otorgó al Indio Solari.

La decisión de otorgar este reconocimiento surgió de la Cátedra de Música Popularde la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, que propuso a Charly García por su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”. Según explicó Ricardo Maneti, decano de la Facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.

Con su clásico sentido del hmor, el músico, al recibir el diploma, señaló: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”.