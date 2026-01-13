Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, está nominada a mejor película iberoamericana en los premios Goya

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, recibió una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026, reafirmando el gran momento del cine argentino en el circuito internacional. La ópera prima de Fonzi competirá en una categoría que este año reúne una destacada selección de 15 largometrajes de toda la región, reconocidos por su diversidad temática y calidad artística.

Entre las películas nominadas junto a Belén se encuentran Bajo las banderas, el sol (Paraguay), Banzo (Portugal), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), Cuadrilátero (Perú), El extraordinario viaje del Dragón (Venezuela), Los ahogados (Ecuador), La piel del agua (Costa Rica), La Virginia de los Bolivianos (Bolivia), Manas (Brasil), No nos moverán (México), Perros (Uruguay), Querido Trópico (Panamá), Sugar Island (República Dominicana) y Un poeta (Colombia). Esta competencia refleja la amplitud de voces y miradas del cine iberoamericano contemporáneo.

La lista completa de las películas nominadas a la categoría Mejor Película Iberoamericana en Los Goya 2026

Al enterarse de la nominación, Dolores celebró con entusiasmo en sus redes sociales: “¡Sí sí sí allá vamos!! @academiadecine GOYAAAA BELÉN!!”. La reacción de Fonzi evidencia no solo la alegría personal, sino también la importancia de que una producción nacional llegue a este tipo de premiaciones, confirmando la relevancia de Belén en la escena internacional y renovando el prestigio del cine argentino en los Goya.

La nominación a estos reconocidos premios no solo representa un logro personal para la directora, sino también un nuevo espaldarazo para el cine argentino en el panorama internacional. El reconocimiento de la Academia de Cine de España coloca a la ópera prima de Fonzi —y al talento local— en el centro de la conversación cultural iberoamericana, abriendo puertas para que más historias y miradas nacionales sigan conquistando escenarios globales. Con la ilusión intacta y el orgullo a flor de piel, el equipo de Belén se prepara para vivir una ceremonia inolvidable y para celebrar, pase lo que pase, el camino recorrido hasta aquí.

La reacción de Dolores Fonzi a la noticia: su película fue nominada en los premios Goya

La temporada de premios para este largometraje es una de las más felices para la actriz y directora. Semanas atrás, logró un hito histórico para el cine argentino al quedar incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood para los premios Oscar 2026, con la posibilidad concreta de representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en la ceremonia más prestigiosa de la industria cinematográfica.

El film Belén sorprendió con su nominación a mejor película iberoamericana en los premios Goya

La noticia generó reacciones de entusiasmo inmediato en los protagonistas. Dolores comparti, eufórica, en sus redes sociales el afiche de la película. “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!! Gracias @primevideo y @ternesimaginariums”, celebró, acompañada por decenas de mensajes de colegas, amigos y seguidores que festejaron el logro. Entre ellos se encuentra el de Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, Martina Bellati, Daniel Hendler y Ana Correa, la periodista que escribió el libro que lleva el nombre de la película.

La emoción también llegó a Camila Plaate, protagonista junto a Fonzi, quien compartió una captura de la lista oficial y los mensajes internos del elenco. “Ya estamos”, celebró en mayúsculas unos minutos después de confirmarse la noticia. El chat de las protagonistas resumió la alegría colectiva: “Vaaamoooo pibaas!!!”, festejaron las actrices y parte del equipo.

La reacción de Dolores Fonzi a quedar en la lista corta para los Premios Oscar

La confirmación formal por parte de la Academia llegó por mail a los responsables y se viralizó entre los equipos de producción y difusión de la película. El comunicado oficial detalló la mecánica de la próxima ronda de votación y la selección de los finalistas. “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscar. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, se puede leer en el mail que le enviaron a la producción de la película.

Este reconocimiento, que se terminará de revelar el 22 de enero, coloca a Belén y a Dolores Fonzi en la mira internacional, reforzando el valor artístico de una película que apuesta por el compromiso, la denuncia y la sensibilidad, logrando visibilidad mundial y renovando el orgullo del cine argentino en la antesala de los Oscar.