El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

La bailarina volvió a dejar en evidencia el tenso vínculo que tiene con su suegra, Mariana Nannis

El 2025 fue un año de idas y vueltas públicas para Melody Luz, en el que su relación con la familia Caniggia, y en especial con su suegra Mariana Nannis, quedó expuesta como nunca antes. Si bien durante un tiempo pareció que las aguas se habían calmado entre la bailarina y la madre de Alex Caniggia, lo cierto es que detrás de la aparente tregua la tensión sigue latente. Un reciente y contundente posteo de Melody en redes sociales terminó de dejarlo en claro.

El episodio que volvió a encender la polémica se produjo en el marco del cumpleaños de Claudio Paul Caniggia, padre de Alex y exmarido de Nannis. En esa ocasión, Melody posó sonriente junto a su hija Venezia y a Sofía Bonelli, actual pareja del exfutbolista. La imagen familiar, lejos de pasar desapercibida, se viralizó rápidamente en las redes y generó una ola de comentarios por parte de seguidores y usuarios atentos a los movimientos del clan Caniggia.

Entre las reacciones, una fue especialmente comentada: la del periodista Fede Flowers, quien insinuó cómo podría tomarse Nannis el encuentro familiar. “Esto no le va a gustar mucho a Mariana”, escribió. Melody no tardó en responder y, fiel a su estilo frontal y sin filtros, compartió ese mensaje en su perfil de X con una frase que no dejó lugar a dudas: “Somos su peor pesadilla”. Así, la bailarina volvió a dejar al descubierto la verdadera distancia que existe entre ella y la mediática madre de Alex.

"Somos su peor pesadilla", aseguró la bailarina sobre Nannis (X)

La tensión entre Luz y Nannis no es nueva. La bailarina nunca ocultó su desencuentro con su suegra y, cada vez que tuvo oportunidad, dejó en claro que su prioridad es la familia que formó junto a Alex y su hija Venezia. El enfrentamiento quedó especialmente expuesto en agosto pasado, cuando Melody publicó un video en tono de humor, pero con un mensaje dirigido directamente a Nannis. En el sketch, se escucha una voz femenina preguntando: “¿Cuántos millones quieres por desaparecer de la vida de mi hijo?”, a lo que el personaje de Melody responde: “¡Suena interesante!”. Sobre la imagen, la joven agregó: “El sueño de mi suegra”, sumando más leña al fuego.

Si bien Melody aclaró que el video era humorístico tanto en la descripción como en los comentarios, la ironía no pasó desapercibida. El bailarín Facundo Mazzei le respondió con el mismo texto: “Humor”. Y ella remató: “Que no queden dudas”. Para sus seguidores, la indirecta fue clara y alimentó aún más el debate sobre la relación entre suegra y nuera.

Melody Luz publicó un video dirigido a Mariana Nannis y reavivó el conflicto familiar (Instagram)

Las raíces del conflicto entre Melody y Mariana se remontan a la escandalosa separación de los padres de Alex. El influencer no dudó en tomar partido por su papá, Claudio Paul, lo que profundizó aún más el distanciamiento con su madre. Desde entonces, la convivencia familiar se volvió cada vez más complicada, con episodios públicos de cruces, indirectas y declaraciones cruzadas.

A pesar de las controversias, Luz opta por enfocarse en el presente y en la familia que construyó junto a Alex. Sus publicaciones suelen estar llenas de momentos cotidianos, instantes de ternura con su hija y gestos de complicidad con su pareja. Sin embargo, cada tanto, la bailarina recurre al humor y la ironía para marcar su postura y dejar en claro que, lejos de buscar la aprobación de su suegra, su prioridad es su propio bienestar y el de los suyos.

En medio de celebraciones, ironías y viejos rencores, Melody reafirma su lugar en el clan Caniggia con personalidad y sin temor a las repercusiones. Mientras tanto, la historia familiar sigue escribiéndose entre posteos virales, frases punzantes y la certeza de que la paz, para ellas, sigue siendo una utopía lejana.