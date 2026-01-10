Teleshow

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

Entre el glamour y la contención familiar, el Pájaro celebró los 59 años en una ceremonia en la que también estuvieron su novia Sofía Bonelli y Melody Luz

Guardar
El tierno video de Claudio y Alex Caniggia jugando con Venezia

El cumpleaños de Claudio Paul Caniggia fue una muestra más del presente armonioso que transita con uno de sus hijos. El histórico futbolista de la selección argentina sopló las 59 velitas en un festejo íntimo y familiar que reunió a su hijo Alex, su pareja Melody Luz, a su nieta Venezia y a su actual pareja, Sofía Bonelli. La presencia de Melody Luz, madre de la pequeña, completó el cuadro que refleja el fortalecimiento del vínculo entre padre e hijo tras años de distanciamiento.

La celebración se desarrolló en un restaurante de estilo sofisticado, ambientado con sillones blancos y vajilla decorada en rojo. En las imágenes difundidas en redes sociales, Claudio aparece con una camisa negra abierta, sentado junto a Alex Caniggia, quien lleva una musculosa blanca que deja ver sus tatuajes. Entre ambos, Venezia, de dos años, luce la camiseta de la selección argentina que tan bien defendió su abuelo, y una falda escocesa, con el cabello recogido en dos colitas y una expresión sonriente. La mesa, con platos de pastas y copas, refuerza el ambiente relajado y festivo.

El cumpleañero con las chicas
El cumpleañero con las chicas de la familia: Sofía Bonelli, Venezia Caniggia y Melody Luz
La felicidad de Alex Caniggia
La felicidad de Alex Caniggia con Melody Luz y Venezia: "Familia lo único importante", suele repetir el Emperador

Feliz cumpleaños, viejo querido. Te amo con todo mi corazón", escribió El Emperador en un sentido mensaje con el que acompañó las imágenes de la velada. Gracias por ser mi padre, por enseñarme con el ejemplo, por cada consejo y cada valor que me inculcaste. Todo lo que soy hoy tiene mucho de vos", agregó el mediático, quien desde hace un tiempo trabaja con su papá en la empresa de representación de futbolistas.

“Festejar tu día así, en familia, unidos y rodeados de amor, es el mejor regalo. ¿Qué más puedo pedir? Los de siempre. Mi hija, mi mujer y los abuelos de Venezia, compartiendo este momento tan especial", prosiguió Alex, quien suele destacar a la familia como el pilar de su vida, más allá de las excentricidades por las que suele ser noticia. "Gracias por estar siempre. Feliz cumple. Te amo hoy y siempre”, concluyó.

Las fotos muestran diferentes postales del encuentro. La sonrisa de la niña se repite, cuando está con su abuelo y también con sus padres. Melody lleva un top claro con la inscripción “Peleamos” y una falda blanca, y se la nota muy integrada a esta parte de la familia. Su rol fue clave en el acercamiento de Alex con su padre, que se rubricó con el nacimiento de Venezia.

Claudio, Alex y Venezia, tres
Claudio, Alex y Venezia, tres generaciones de Caniggia a puro festejo
Un momento de pura ternura:
Un momento de pura ternura: abuelo y nieta compartiendo un momento inolvidable

Sofía Bonelli, pareja de Claudio Caniggia, también se sumó a los mensajes en redes: “Cumple de Clau con los mejores: Alex, Melody y Venezia”, escribió la periodista, y sumó videos de su cosecha para ilustrar el evento. Son dos facetas bien diferentes del Pájaro. En una, relata anécdotas de sus años de futbolista. En la otra, ríe hasta las lágrimas mientras juega con Alex y Venezia. Tres generaciones unidas por el amor.

La celebración familiar adquiere mayor significado por el proceso de reconstrucción del vínculo entre Claudio y Alex, quien, por el contrario, mantiene un alejamiento de momento irreversible con su mamá, Mariana Nannis. Tras un extenso periodo de distancia, la relación comenzó a recomponerse tras el nacimiento de Venezia en 2022 y se fue consolidando también por la buena sintonía profesional entre ambos en proyectos deportivos.

El posteo de Alex Caniggia
El posteo de Alex Caniggia

En este camino, en marzo de 2024, El Emperador anunció un nuevo proyecto compartido con su padre: “Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo, el número uno. No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol”, expresó en un video publicado en sus redes. La reciente celebración muestra un presente familiar atravesado por la cercanía, la colaboración y la presencia de la nueva generación.

Quien no se mostró en la celebración fue Charlotte, melliza de Alex. El vínculo en los hermanos parecía indestructible, pero en el último tiempo ofreció algunas grietas. A juzgar por el contenido en sus redes, la influencer se encuentra de vacaciones, y allí tampoco dejó saludos para su papá. En tanto, Kevin Axel, hijo mayor de Caniggia y Nannis, siempre se mantuvo al margen de la escandalosa vida mediática del clan y vive en España, donde se dedica al arte.

Temas Relacionados

Claudio CaniggiaAlex CaniggiaMelody LuzSofía BonelliVenezia Caniggia

Últimas Noticias

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

La bailarina se emocionó con la celebración especial que le organizó el periodista deportivo

Punta del Este: el cumpleaños

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

El futbolista publicó un carrete como homenaje al año de la primera foto que posteó junto a la actriz. Pero asomó un detalle que no pasó desapercibido e involucra a la conductora

La foto del aniversario de

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

El espectáculo que lidera la taquilla en la plaza cordobesa se vio afectado por un imponderable en la noche del viernes. Los detalles

Susto en la obra de

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

En charla exclusiva con Teleshow habló del presente de “Ellas son Tango” junto a Andrea Ghidone, su experiencia en las cocinas de Telefe y el recuerdo de querer ser Janis Joplin

Julia Calvo se pone en

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

En una charla con Teleshow, el humorista cuenta sus expectativas por sus presentaciones y revela anécdotas de juventud

El Negro Álvarez, a los
DEPORTES
“La mayor sorpresa de la

“La mayor sorpresa de la historia”: un equipo de la sexta división protagonizó un épico batacazo en la FA Cup y eliminó al último campeón

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

Un grande de Italia tiene en la mira a Thiago Almada ante la posible salida del Atlético Madrid del Cholo Simeone

TELESHOW
Punta del Este: el cumpleaños

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

INFOBAE AMÉRICA

Quién fue Susan Gilbert, la

Quién fue Susan Gilbert, la mujer que inspiró los poemas más intensos de Emily Dickinson

El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord

El fin de la banda Barker-Karpis: cómo el FBI cazó a los criminales más buscados de la Gran Depresión

Salman Rushdie, Olivia Wilde, Richard Linklater y Billie Jean King lideran las charlas más relevantes del Sundance Film Festival 2026

“Una batalla tras otra” se perfila como la favorita de los Globos de Oro