El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

La bailarina publicó un reel en Instagram dirigido a la madre de Alex Caniggia, reavivando la tensión familiar con un mensaje humorístico que generó repercusión

Melody Luz publicó un video dirigido a Mariana Nannis y reavivó el conflicto familiar (Video: Instagram)

Recientemente, Melody Luz publicó un video en su cuenta de Instagram que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Durante un tiempo de tranquilidad, cuando todo parecía resuelto, la familia Caniggia volvió a alterarse. Y es que la joven bailarina, actual pareja de Alex, subió un reel dirigido directamente a Mariana Nannis, con quien tuvo varias peleas semanas atrás.

El video, aunque reza la frase “humor” en su descripción, apunta directamente a la mamá de su novio. En el audio de fondo, se escucha una voz femenina que pregunta: “¿Cuántos millones quieres por desaparecer de la vida de mi hijo?", a lo que el personaje interpretado por la bailarina le responde: “Suena interesante!”. Un texto añadido por la propia Melody, dice: “El sueño de mi suegra”, con quien es sabido públicamente que tiene una mala relación.

La joven, además de aclarar que este breve sketch era humor en la descripción, también lo aclaró en los comentarios. El bailarín Facundo Mazzei, le respondió al video con el mismo texto que ella dejó antes: “Humor”. Luego, como contestación al mensaje, la angelita de LAM escribió: “Que no queden dudas”.

El sketch humorístico de Melody
El sketch humorístico de Melody Luz hace referencia a su mala relación con la madre de Alex Caniggia

La relación entre suegra y nuera, de todas maneras, lleva mal un tiempo largo. Todo comenzó después de que el influencer tomó partido por su papá, Claudio Paul Caniggia, en medio de la escandalosa separación con su madre. Desde allí la relación fue empeorando.

Tras la separación del Pájaro Caniggia, Yanina Latorre aseguró que las propiedades que tenía la exbotinera a su nombre se encontraban en malas condiciones. “Colgada de la luz”, según contó la panelista, con las paredes con rastros de humedad y en estado de abandono, y lo mismo ocurriría con el departamento que tiene en Miami. A esto se le suma que debe una gran cantidad de expensas en el departamento que tiene en el Faena, por lo que la propiedad estaría por ser rematada, de acuerdo a lo que relató Martín Candalaft al aire de DDM (América TV).

En aquel momento, Melody no tardó en reaccionar a esto en sus historias de Instagram. Con un mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro, sus palabras fueron contundentes. Si bien no mencionó el nombre y apellido de la mamá de su novio, no dio lugar a dudas de que se trataba de una burla para con ella. “Negra y de San Martín, pero sin deudas millonarias”, deslizó con ironía acerca de su origen.

Melody Luz denunció discriminación por
Melody Luz denunció discriminación por parte de Mariana Nannis debido a su origen y situación familiar

Luego de que Caniggia y Melody confirmaron su reconciliación, se sentaron en el living de Vero Lozano y no pudieron evitar tocar el tema de Mariana. Durante una entrevista en el programa de Telefe, El Emperador contó cuándo comenzó el conflicto con su madre: “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venezia no vino a conocerla”.

Por otro lado, Luz recordó el momento en que Nannis los expulsó del departamento: “Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole por el tiempo ahí”.

Sobre el origen del distanciamiento familiar, Alex reflexionó: “Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi casa nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”.

Melody denunció haber sufrido discriminación de parte de su suegra: “Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”.

