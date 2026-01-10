Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré protagonizan Ni media palabra (Gentileza Prensa)

Una función de la obra Ni media palabra en Villa Carlos Paz se vio atravesada por un episodio de tensión el viernes por la noche, cuando una mujer que asistía como espectadora sufrió un fuerte dolor en el pecho hacia el final del espectáculo. El incidente tuvo lugar en el Teatro Holiday, donde los actores Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez interrumpieron la presentación de una de las obras más destacadas del verano para que la mujer pudiera ser atendida por el personal médico del establecimiento.

Fuentes de la producción le informaron a Teleshow que la asistencia se realizó en el propio teatro y, tras descartar complicaciones, la función pudo reanudarse, permitiendo que tanto el elenco como el público continuaran con la velada. El episodio, que fue dado a conocer por el periodista Nahuel Sáa generó preocupación inicial entre los presentes, pero la rápida intervención permitió que el hecho quedara solo en un susto y en una anécdota más de una temporada en la que todo marcha sobre ruedas.

En el escenario, Cabré, Martínez y Gómez despliegan una dinámica que se evidencia desde los primeros minutos de la obra. La trama gira alrededor de tres hombres, un juego y la llegada de una visita inesperada que altera por completo la rutina de una noche aparentemente común. Las situaciones que se desencadenan sorprenden tanto a los personajes como al público, dando lugar a una cadena de enredos y malentendidos que provocan risas constantes en la platea.

La obra es la más vista en el inicio de la temporada de Carlos Paz (Gentileza Prensa)

La dirección corre por cuenta de Cabré y su flamante esposa, Rocío Pardo, quienes a poco de pasar por el altar encaran esta aventura: “Es un desafío hacer la dirección juntos y creo que armamos un buen equipo en el que cada uno se enfoca en lo que al otro no le gusta. Es un trabajo complejo, pero así vamos armando las piezas. Nos llevamos bien, pensamos muy parecido y todo fluye naturalmente”, describió Pardo en declaraciones a este medio antes del estreno.

La experiencia sobre las tablas también fue destacada por El Bicho Gómez, quien compartió su entusiasmo por formar parte del trío protagónico y por el clima de trabajo alcanzado en la temporada. “El reencuentro de Mariano y Nico era muy esperado y cuando viene la gente, se lleva la satisfacción de reencontrarse, no solo con ellos, sino con una gran comedia, un producto muy cuidado. Así que estoy muy, muy contento”, señaló en una entrevista con Teleshow.

Rocío Pardo, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez,el equipo que lidera Ni media palabra (Instagram)

Al referirse a su llegada al proyecto y a la dinámica grupal, agregó: “Primero fue la convocatoria de Nico: me llamó y me contó que estaríamos nosotros tres. Más allá del reencuentro de ellos, que es hermoso verlos juntos dentro y fuera del escenario, me sumaron a mí, siendo de otra generación, y me tratan con mucho cariño y respeto”, afirmó, lo que sienta las bases de un proyecto a largo plazo: “Se armó un lindo trío y, con el proyecto de que la comedia siga todo el año, yendo a Buenos Aires, de gira y tal vez a Mar del Plata, se conforma un grupo hermoso. Todo ese tiempo juntos pinta para que nos llevemos recontra bien”.

La respuesta del público y el desempeño en taquilla han sido respaldados por las cifras difundidas por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET). Ni media palabra se ubica como líder absoluto en la temporada de Villa Carlos Paz, ocupando el primer puesto en recaudación, cantidad de espectadores y porcentaje de ocupación de sala, reafirmando su posición como el espectáculo más convocante del verano.