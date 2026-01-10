La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

En una de las fotografías que publicó Mauro Icardi junto a la China Suárez, asoma el tatuaje de Wanda Nara en su antebrazo

Mauro Icardi celebró en sus redes sociales el primer aniversario oficial de su relación con la China Suárez y despertó un intenso revuelo entre seguidores. El futbolista eligió un extenso carrete de imágenes y mensajes dedicados para conmemorar el año desde que su vínculo con la actriz se hizo público.

Entre las fotografías elegidas para este especial, un detalle captó rápidamente la atención de los usuarios: el visible tatuaje en homenaje a Wanda Nara que, en una de las imágenes, Icardi lucía en su antebrazo derecho. Este elemento, facilmente reconocible en una de las postales donde aparece sin camisa, funcionó como detonante para comentarios y memes virales.

El aniversario marca el primer año desde que la pareja formalizó su relación de manera pública tras una etapa de rumores y una exposición mediática intensa. Icardi acompañó la publicación con palabras emotivas: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”, recordó.

Para ilustrar este momento significativo, el delantero seleccionó una serie de instantáneas que repasan distintas etapas de su historia junto a la China Suárez. Las imágenes muestran escenas en la “Casa de los Sueños” en Nordelta, paseos en París y destinos de vacaciones, fragmentos de la cotidianidad de la pareja, celebraciones y entornos naturales.

Entre las postales más comentadas, Icardi aparece sin camiseta y deja ver claramente varios tatuajes en brazos y torso, incluyendo el dedicado a Wanda Nara. La figura de su ex pareja permanece, así, presente en el cuerpo del futbolista en el mismo festejo que celebra su relación consolidada con Suárez.

La respuesta de un usuario de Instagram que captó el tatuaje de Wanda Nara y expresó: "En la foto 17, felices los 3"

El descubrimiento del tatuaje despertó ironía y comentarios entre los seguidores. Un usuario remarcó: “En la foto 17, felices los tres”, frase que se replicó en distintas plataformas como símbolo de la convivencia visual entre pasado y presente sentimental, según reportaron usuarios en redes sociales.

El episodio generó rápidamente reacciones con interpretaciones diversas sobre el significado y la permanencia de ese tatuaje. Las reacciones fueron desde bromas hasta observaciones sobre cómo los pequeños detalles de la vida de las celebridades se vuelven objeto de debate público y adquieren un significado inesperado para la audiencia digital.

La exposición mediática de la historia entre Icardi y la China Suárez es seguida de cerca desde su inicio. El romance surgió en un contexto de alta visibilidad, tras la etapa de escándalos de Icardi junto a Wanda Nara en París. El “primer aniversario oficial” celebrado ahora refuerza la consolidación pública del vínculo, tras un año de viajes, celebraciones y momentos de intimidad compartidos entre ambos.

En sus mensajes, Icardi expresó agradecimiento y compromiso hacia la actriz: “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros, incluso cuando no parecía fácil”. El delantero resumió el significado de la fecha con palabras de futuro: “Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”.

La primera foto de la China Suárez junto a Mauro Icardi fue publicada por ambos el 9 de enero de 2024

El futbolista reforzó la intención de proyectar nuevos caminos juntos: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos”. Así, el carrete de aniversario funcionó como una declaración pública sobre la estabilidad y la proyección de la pareja, mientras el tatuaje agregó una capa de interpretación sobre la permanencia de los lazos anteriores.

La decisión de no ocultar el homenaje en su piel avivó el debate sobre la relación de Icardi con el pasado y el presente. La persistencia de este símbolo en medio de la celebración con Suárez motivó múltiples lecturas y análisis entre los usuarios y la prensa. Para muchos, el aniversario representó la consolidación del nuevo vínculo, pero también la inevitable presencia de historias previas.

En definitiva, la conmemoración pública de Mauro Icardi y la China Suárez reveló tanto el avance de su relación como la capacidad de los detalles personales para generar repercusión en redes sociales. Con una mirada puesta en el futuro y con las huellas del ayer aún visibles, el futbolista reafirmó su elección de compartir su camino junto a la actriz.