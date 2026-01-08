Teleshow

Las románticas coincidencias de Rusherking y Stef Jegier, de viaje en Nueva York

Pilar Smith mostró las imágenes en común del cantante y la azafata de Guido Kaczka, a quienes se relaciona desde principios de diciembre del año pasado

Pilar Smith dio detalles en el ciclo de streaming de Ángel de Brito sobre las coincidencias del cantante con una joven modelo (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Las especulaciones sobre un posible romance entre Rusherking, uno de los nombres más resonantes de la música urbana argentina, y Stef Jegier, modelo, influencer y azafata de Buenas Noches Familia, cobraron fuerza en las últimas horas tras una serie de coincidencias en sus publicaciones de Instagram durante un viaje a Nueva York.

Pilar Smith analizó cada señal junto a Ángel de Brito y Romi Scalora en el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live), y detalló cómo las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de esta presunta historia sentimental.

La periodista identificó el “juego” de las celebridades antes de confirmar una relación: los posteos previos, el cruce de likes y las fotos tomadas en los mismos lugares. “Estaban los dos en el mismo lugar y uno saca la foto con un fondo, el otro con el otro en el mismo momento. Uno compra los macarons y la otra foto está la caja del macaron”, señaló la flamante “angelita” de LAM, subrayando la atención al detalle con la que los seguidores examinan cada publicación.

Las coincidencias entre las fotos
Las coincidencias entre las fotos de Rusherking en Nueva York y las de la modelo Stef Jegier (Ángel responde, Bondi Live)
La azafata de Guido Kaczka
La azafata de Guido Kaczka con la misma vista desde un rascacielos en Nueva York

A esto se sumó el análisis de Scalora, quien resaltó que las imágenes compartidas desde una terraza en Nueva York presentaban el mismo fondo: “La misma terraza, el mismo fondo. Él en la oscuridad, así como muy misterioso”.

El equipo repasó el fenómeno de los “likes” cruzados. Pilar enfatizó la importancia de ese gesto: “Ahí están los ‘me gusta’. Tenés los macarons. Mirá atrás, hay una caja verde. Justamente ahí está. Ahí tenemos la cajita, es un verde aceitunita. Ella le pone like”. La dinámica de interacción digital entre Rusherking y Jegier se transformó en el combustible principal de los rumores, mientras la audiencia de Ángel responde y los fanáticos del cantante debatían sobre la posible relación.

“Estamos investigando y esta es la previa, quizá, de la confirmación. Ellos se dan likes, ellos se siguen”, aclaró Pilar, quien reconoció el impacto que tienen las redes en la construcción de estos relatos.

Stef Jegier desarrolla su carrera
Stef Jegier desarrolla su carrera como modelo y creadora de contenido en las redes sociales (Instagram)

La atención mediática se encuentra potenciada por los antecedentes amorosos de Rusherking, quien terminó su relación con Ángela Torres hace más de seis meses y anteriormente fue pareja de China Suárez. Desde entonces, el cantante evitó referirse públicamente a su vida privada, lo que alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores ante cualquier señal de cercanía con otra figura pública. Por su parte, Stef Jegier alterna su labor como azafata en el ciclo conducido por Guido Kaczka con campañas de moda y contenidos como influencer, sumando seguidores atentos a cada movimiento digital.

Hasta el momento, ni Rusherking ni Jegier se expresaron sobre las versiones de romance. Sin embargo, las publicaciones superpuestas y la interacción constante en redes mantienen a sus seguidores pendientes de cualquier nuevo indicio.

Stef Jegier desarrolla su carrera como modelo y creadora de contenido en las redes sociales. Se desempeña como community manager y es influencer en plataformas como TikTok e Instagram.

La joven muestra sus participaciones
La joven muestra sus participaciones en programas televisivos como Buenas Noches Familia y The Balls

A través de sus publicaciones, la joven muestra sus participaciones en programas televisivos como Buenas Noches Familia y The Balls, actualmente conducido por Benjamín Vicuña. En las imágenes que comparte aparece en estudios de televisión, eventos sociales y viajes. Su galería alterna momentos profesionales, producciones fotográficas y colaboraciones con otros creadores. Además, integra campañas de moda y menciones a marcas comerciales.

En una nota con Intrusos (América) en octubre de este año, el artista se refirió a sus romances más famosos con la China Suárez y Ángela Torres: “Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad, estoy en un momento muy feliz de mi vida, emprendiendo con mi música. Estoy enfocado en mí y aprendí a ser consciente”, comenzó diciendo.

“Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”, se sinceró.

