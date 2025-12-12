Tras su separación de Ángela Torres, Rusherking habría vuelto a apostar al amor: quién es la modelo que lo conquistó

Rusherking muestra señales de haber superado su ruptura con Ángela Torres y se vincula con una nueva pareja

A casi seis meses de su ruptura con Ángela Torres, diversos cruces mediáticos con la actriz, y de sufrir la exposición mediática de su vida privada, Rusherking parece haber dejado atrás uno de los momentos más inestables de su vida. En ese sentido, diversas señales en redes sociales indicarían que el artista dio vuelta la página y habría comenzado una nueva relación amorosa.

Todo comenzó cuando diversos seguidores detectaron similitudes y coincidencias entre sus posteos y los de una joven modelo: Stef Jegier, azafata del programa de Guido Kaczka. “Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef. Mismo espejo y toalla. Y hay dos toallas para secarse sus cuerpos”, comenzó diciendo una usuaria a través de la cuenta Lo más popu.

Las señales que vinculan a Rusherking con una joven modelo

Las coincidencias entre Rusherking y una azafata de Guido Kaczka

Así las cosas, a lo largo de diferentes imágenes podía verse a la joven posando en los mismos lugares que el cantante. En otra de las coincidencias, ambos compartieron una foto tomada frente al espejo del mismo ascensor. Además, los jóvenes se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram.

En sus redes sociales, en las cuales acumula más de 76 mil seguidores, la joven comparte el detrás de escena de su día a día. En ese contexto comparte fotos y videos de las grabaciones de Buenas Noches Familia, el programa del conductor.

Stef Jegier es una de las jóvenes que se desempeña en Buenas Noches Familia

Quién es Stef Jegier, la joven que habría conquistado a Rusherking

En uno de los clips, la modelo mostró su participación en el ciclo durante un intercambio con la figura de la tele, la cual la invitó a probar un plato: “¿Quién quiere probar? Decí la verdad, traele una servilleta. Son suaves”. “Tenías que hacer solo una cosa bien Stef, comer”, agregó Stef al video, riéndose de la situación por la salsa que había manchado su cara. Al mismo tiempo, en la descripción del video, Jegier agregó: “Aunque no sepa comer bien un sorrentino, lo importante es lo bien que la paso trabajando y lo mucho que lo disfruto”.

Semanas atrás, Rusherking decidió abordar públicamente su pasado sentimental con la China Suárez y Ángela Torres. En una charla con Intrusos, el cantante se refirió a las polémicas que rodearon sus relaciones, aclaró su postura ante los rumores y expuso su visión actual sobre esos vínculos.

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

“Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad, estoy en un momento muy feliz de mi vida, emprendiendo con mi música. Estoy enfocado en mí y aprendí a ser consciente”, comenzó diciendo respecto a las polémicas en torno a su vida personal.

Al reflexionar sobre la exposición mediática y su forma de encarar las relaciones, el cantante fue directo: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”, remarcó, dejando en claro que aprendió a separar su vida personal de la profesional y que hoy prioriza su bienestar y sus proyectos.

El vínculo con la China Suárez, una de las relaciones más mediáticas de su carrera, también fue tema de consulta. Ante la pregunta sobre cómo ve el presente de la actriz, ahora vinculada a Mauro Icardi, el músico respondió: “No digo ‘qué bien que salí de ahí’, no reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí”. Sobre el recordado regalo de un auto a Suárez, el artista prefirió no ahondar: “Sobre el auto que le regalé a la China ya ni me acuerdo qué pasó o cómo se resolvió esa situación. Es algo del pasado, tampoco voy a estar contando acá toda mi vida”.

La relación y posterior ruptura con Ángela Torres cobró notoriedad tras las declaraciones de la actriz en Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde, sin nombrarlo, aludió a diferencias económicas durante el noviazgo: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, relató en ese entonces la joven en el programa.

Frente a estas palabras, Rusherking compartió su reacción en Sálvese Quien Pueda (América TV): “Me shockeó bastante lo que dijo”, admitió, y agregó: “Soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o de las cosas que pasaron, menos en público. Pero, obviamente, me vi en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo y mis amigos me dijeron: ‘Che, no vale la pena defenderse de algo que no sos ni que pasó’”.

Rusherking dejó atrás su separación de Ángela Torres

El cantante profundizó sobre el impacto de las declaraciones de Torres: “No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera, me shockeó la forma en la que lo dijo, porque me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida”.

Rusherking insistió en que su actitud en pareja es la opuesta a la que se sugirió: “De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio cada vez que me voy de viaje o tengo un compromiso incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado lo doy todo. Aprendí a dejar de defenderme de todo lo que dicen porque si no me vuelvo loco”.

Sobre las diferencias económicas, el músico fue enfático: “Si hay algo que tengo claro es que, cuando estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando. Siempre doy todo, y la gente que me conoce lo sabe”. Además, relató que intentó comunicarse con Torres tras sus declaraciones: “Le escribí. Le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué había dicho eso. Y no me contestó. Pasó eso, simplemente. Después dije ‘ya está’. No me voy a meter en este quilombo al pedo”.