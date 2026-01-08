José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El saludo final de Sex, la obra de José María Muscari, que estrenó en Mar del Plata

(Enviado especial) Entre la paternidad, sus proyectos y los desafíos de renovar Sex para la temporada en Mar del Plata, José María Muscari vive un comienzo de año dinámico. Lejos del relax y la paz que transmite el mar y la playa argentina, él se muestra enfocado en una cosa. “Yo no descanso nada, estuvimos ensayando hasta el día anterior, me quedé ajustando la puesta de luces. Por ahora nada de relax”, comienza diciendo el director en una charla con Teleshow.

José María Muscari dirige una renovada versión de Sex en Mar del Plata con un elenco de figuras consagradas (Crédito: Jose Tetty)

Es que más allá de que el director haya trabajado la obra desde hace años, y el elenco cuente con figuras -Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera- que ya han brillado en el escenario de Sex, Muscari busca perfeccionar cada aspecto: “Estoy con mucha expectativa, llegamos muy seguros a la temporada de verano, estuvimos arrasando a nivel nacional. Cada vez que veo el espectáculo le trato de aportar cositas, remixarlo, de volver a ver cómo queda. Esta puesta es nueva, más Brooklyn, eso le aporta otra cosa al espectáculo”.

El estreno de la obra se produjo este martes en el Teatro América y contó con personalidades invitadas como Ana María Picchio y Thelma Fardín. La noche combinó energía, sensualidad y un clima lúdico. La puesta en escena fusiona cuerpo, deseo, humor y música, eliminando filtros tradicionales para ofrecer una propuesta distinta.

El Teatro América fue sede del estreno de Sex, destacando la presencia de invitados como Ana María Picchio y Thelma Fardín (Crédito: Jose Tetty)

Como si fuera poco, a semanas de haber celebrado los dos años como papá de Lucio, los ojos del actor brillan cada vez que menciona a su hijo, ya sea por mencionar los sueños del joven o los desafíos que conlleva educar a un adolescente de 17 años. Destaca la charla íntima que tuvo con el joven respecto a la sexualidad, el mensaje de libertad que brinda Sex y las barreras que la misma busca romper. Así las cosas, José María se acomoda su camisa de manga corta, la cual acompaña con un short de tejido liviano en tono crudo o blanco, ambos con textura visible, ajusta sus lentes de sol oscuras y se dispone a abrir las puertas de su universo.

Tras su estreno en Mar del Plata, el elenco de Sex fue ovacionado por el público (Crédito: Prensa Sex)

- ¿Cómo vivís los nervios de cada estreno?

- Cada vez que estreno una obra de teatro me pongo muy nervioso en el mejor sentido de la palabra, porque se me juega una adrenalina del deseo... Del deseo que quiero que vaya bien, porque es muy raro el teatro. Nunca sabés cuando algo la puede pegar o no. Personalmente es como que me vuelve el alma al cuerpo cuando estreno y veo que el público va.

- ¿Sos de estar atento a la competencia y lo que sucede en la temporada?

- Sí, soy un gran conocedor de lo que hacen los otros. Creo que hay en Mar del Plata una temporada de verano muy variopinta, con mucho para ver. Lo atractivo de Sex es que es una obra diferente a todo. Es el único espectáculo de sexo de la cartelera. Es un espectáculo que juega con el sexo, pero desde el humor.

La celebración del elenco de Sex tras ser ovacionados por la gente en su estreno en Mar del Plata (Prensa: Sex)

- ¿Por qué es tan importante que sean actores reconocidos?

- Yo te digo Diego Ramos y te viene en los años noventa, no sé, Ricos y famosos o Muñeca brava a la cabeza, y hace muy poco Educando a Nina. Te digo Gloria Carrá, te vas a los ochenta o a los noventa con Señorita maestra, La banda del Golden Rocket y ahora, hace muy poco, Envidiosa, no sé. Te digo Julieta Ortega, vas para atrás y viene Amándote a la cabeza, vas al presente y, bueno, En el barro, que se está por estrenar en Netflix. Te digo Nico Riera, vas para atrás y, bueno, son casi ángeles y en la actualidad sigue actuando. O sea, personas que le han entregado toda su vida a la ficción y que esas ficciones están en el inconsciente del espectador. Yo quería que “Sex, la obra” estuviera actuada por actores. Es una obra que yo escribí especialmente para ellos cuatro.

- ¿El atractivo físico también fue un criterio de selección?

- Sí, están buenos los cuatro. De todas maneras, también hay una declaración de principios en la obra eligiendo a Diego Ramos, Gloria Carrá y Julieta Ortega, que son personas de más de cincuenta años, ¿no? Como poder decir, bueno, la sexualidad no tiene que ver con que tenés veinte o treinta. Al tener personas de más de cincuenta años plenos, vitales, en el escenario, sexualizados en el mejor sentido de la palabra, jugando con su propio arco de deseo, me parece que hay algo ahí que se arma muy conceptual en donde no está condenado el concepto de lo deseante a la juventud.

Sex, la obra que fusiona cuerpo, deseo y humor, se presenta como el único espectáculo de sexo de la cartelera (Crédito: Jose Tetty)

- ¿Sentís que la propuesta cambia la mirada sobre la sexualidad?

- Creo que pasa algo muy atractivo en relación a “Sex”, que es que a partir del humor le podemos poner luminosidad, algo que durante mucho tiempo nos dijeron que era oscuro. No hay un tabú alrededor del sexo en nuestra propuesta. El sexo no está mirado desde un lugar prohibido u oscuro.

- ¿Cómo hablás la sexualidad con Lucio, tu hijo?

- Muy libremente. Para mí es todo un aprendizaje ser padre de un adolescente heterosexual, de un varón, con lo que significa el compromiso de criar a un varón para esta sociedad. Mi hijo está hace relativamente poco en mi vida. Yo lo adopté hace dos años, lo adopté cuando tenía quince años. Y también, si bien es de Buenos Aires, él vivió mucho tiempo en Corrientes y Corrientes es una provincia del interior que no tiene el mismo tipo de apertura que tiene Buenos Aires.

- ¿Cómo fue ese primer acercamiento de Lucio a la obra?

- Una vez que cumplió los dieciséis y la vio, y ahora que ya tiene diecisiete, a punto de cumplir dieciocho, fue viendo todos esos cambios de Sex y cómo el espectáculo va mutando. Primero vio Sex: el show, y después cambió de protagonistas y después el espectáculo se renovó. Y después creé esta obra mientras estaba con él y él me decía: “¿Pero cómo? ¿Ahora van a ser solo cuatro? Si el show son como veinte”. Le digo: “Sí, pero ahora van a ser solo actores”. “Ah, ¿pero van a hablar? ¿No va a haber bailes?”. “No, no va a haber bailes”. “Qué raro, ¿pero cómo?”. Y entonces vio todo ese proceso escribiendo. Bueno, su madrina, Pau Lutine, la productora del espectáculo, por lo cual también conoció la interna de cómo se arma un espectáculo.

El vínculo entre Muscari y su hijo Lucio pone de relieve los desafíos de adaptación ante la diversidad sexual en la sociedad argentina

- ¿Cómo fue el proceso de adaptación para él?

- El primer cambio en relación a la sexualidad o a la visión sobre el mundo de la diversidad, le tocó a Lucio cuando dejó Corrientes y tuvo que venir a Buenos Aires y empezar a naturalizar que gente del mismo sexo anda de la mano o se dan un beso en la calle, que son cosas que quizás en una provincia como Corrientes no sucede.

- ¿Él te contaba que eso le llamaba la atención?

- Él me hizo una reflexión muy buena una vez, porque hablábamos sobre mi sexualidad, sobre el tema de ser gay. Y me decía: “Claro, pero para vos es natural porque vos ibas a Corrientes, pero para la gente de Corrientes, viejo, vos antes de ser gay, sos famoso y es diferente”. No es lo mismo ser famoso y gay que no ser famoso y ser gay.

José María Muscari junto a Gloria Carrá, una de las protagonistas de Sex en Mar del Plata (Crédito: Jose Tetty)

- ¿Qué rol juega la fama en esa percepción?

- El hecho de la fama neutraliza cualquier cosa de tu vida y para la gente en Corrientes o en cualquier provincia, pasás a ser el famoso, no el gay. En cambio, si vos no sos famoso y vivís en una sociedad en donde la sexualidad o el género o la diversidad no tiene un gran espacio o se está empezando a abrir, bueno, quizás si te gusta alguien de tu mismo sexo o si sos una mujer y te enamorás de otra mujer, no vivís con la misma naturalidad con que lo puede vivir alguien como yo.

- ¿Ya comenzaron las experiencias de noviazgos?

- Sí, ya hubo novias, ya terminaron, habrán otras. Está todo bien. En ese sentido, creo que también él fue haciendo un proceso en el que “Sex” forma parte, porque cuando él llegó a mi vida, él no podía ver Sex y la obra ya estaba en escena. La obra es prohibida para menores de dieciséis años, por lo cual hasta que él no cumplió dieciséis años, yo no le dejé ver Sex. Por lo cual, imaginate lo que es para un adolescente que llegó a mi vida, que podía ver todas mis obras de teatro y no poder ver Sex hasta que no cumplió los dieciséis, lo único que quería era ver Sex.

El elenco de Sex cuenta con figuras como Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera (Crédito: Jose Tetty)

- ¿Cómo lo vivís internamente?

- Como padre quiero que mi hijo sea feliz, por lo cual todo lo que le haga feliz a él yo lo apoyo y todo lo que no lo haga feliz y sean situaciones que tenga que vivir, trato de entenderlas con la mayor sabiduría posible, pensando que son procesos por los que todos pasamos y que lo peor que podría hacer como padre es intentar que ese proceso no exista o acelerárselo. Yo también me enamoré miles de veces, tuve mis decepciones, y tuve que hacer mi propia experiencia.

- ¿Cómo vivís tu sexualidad desde que sos padre? ¿Le contás a Lucio si conocés a alguien?

- Sí, le cuento, pero medio hasta ahí, en el sentido de que desde que Lucio está en mi vida yo no estoy en pareja estable con nadie. Tengo situaciones circunstanciales y a veces como esas situaciones circunstanciales no ocupan un lugar emocional en mí o sé que ese vínculo no va a avanzar, tampoco me dan ganas de contarle. Entonces en realidad siento que en algún momento le voy a contar o a oficializar o a presentar cuando una persona verdaderamente me enamore o se vuelva mi pareja o lo que fuera.

La puesta de Sex rompe tabúes al abordar la sexualidad sin oscuridad ni prohibiciones, según afirma su director (Crédito: Jose Tetty)

- ¿Cómo cambió tu vida cotidiana desde su llegada?

- Antes yo era un hombre soltero que vivía solo con todas sus libertades y ahora vivo con un hijo, por lo cual la verdad es que hasta que no me enamore, tampoco tengo la necesidad de que a mi casa entre o presentarle a ninguna persona ocasional. Creo que eso va a suceder cuando me enamore y cuando naturalmente una persona deje de ser ocasional para pasar a ser fija.

- ¿Estás abierto a la posibilidad de enamorarte y tener una pareja estable?

- Sí, ojalá que suceda en algún momento. Yo no tengo una personalidad muy enamoradiza. Desde que está Lucio en mi vida no estoy en pareja, pero desde hace bastante más. Hace casi cinco años que no tengo una pareja y que no me enamoro, pero es mi personalidad. Nunca fui muy enamoradizo, me cuesta enamorarme. He tenido parejas largas, parejas de tres, cuatro años, pero siempre con mucho intermedio de soledad, en el mejor sentido de la palabra. Soy un gran gozador de la soledad. Yo la paso muy bien, me encanta mi independencia, mi vida.