El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

Patricio Giménez presentó su nueva canción, Hasta siempre

El clima es intimista, casi espiritual. El atardecer despunta con el sol cubriendo el horizonte sobre un mar calmo. La voz de Patricio Giménez resuena entre el silencio de la playa y el aire liviano de Punta del Este. El hermano de Susana Giménez vive uno de los veranos más plenos de su vida, tanto a nivel personal como artístico.

En diálogo con Teleshow, Patricio revela el sentido profundo de su reciente lanzamiento: "Hasta siempre", una canción que, según él, habla de las despedidas y de soltar con amor. “No está dedicada a una persona puntual, aunque tal vez sí”, reconoce con una sonrisa. El artista explica que su nuevo tema es un homenaje a esos ciclos que se cierran, a la gratitud por lo vivido y a la capacidad de seguir adelante sin rencores ni nostalgias pesadas. “Me encuentro en un momento de calma activa: haciendo, creando, pero sin urgencia”, confiesa, mientras el mar de Punta del Este le devuelve esa serenidad que hoy marca su vida. Las palabras resuenan como una declaración de principios, una invitación a transitar la vida con liviandad y honestidad.

Instalado desde la pandemia en Uruguay, el vínculo con su país natal permanece intacto, como un hilo invisible que lo une a la memoria y a la posibilidad de regresar.

Patricio Giménez encuentra paz y serenidad en su vida al lado del mar

El verano, lejos de ser solo reposo, se ha convertido en una temporada fértil para el músico: presentaciones constantes, nuevas canciones, proyectos literarios y una búsqueda interna que lo impulsa a expandir sus horizontes con naturalidad.

—¿Cómo arrancaste el año?

—Llevo prácticamente una presentación por día desde que empezó el 2026. Estoy cerrando etapas importantes y abriendo otras nuevas, con la sensación de que todo lo vivido empieza a ordenarse.

—¿Qué esperás del 2026?

—Un año de expansión natural. Que lo que vengo sembrando encuentre su forma sin forzarlo. En lo artístico, seguir compartiendo música y palabra como canales de encuentro. En lo personal, sostener esa calma, cuidar mis vínculos y seguir eligiendo una vida más simple y consciente.

—Estás presentando una nueva canción, ¿de qué trata?

—Es una canción sobre las despedidas, sobre soltar con amor. Si bien no está dedicada a una persona puntual puede ser que sí (risas). Se refiere a esos ciclos que se cierran cuando uno aprende a agradecer lo vivido y seguir adelante sin rencor ni nostalgia pesada.

—¿Pensás en regresar al país?

—Argentina siempre está presente. De hecho, en secreto pasé el invierno en Buenos Aires. No descarto volver en algún momento, sobre todo para presentar el libro y tocar. Hoy estoy en una etapa más nómade, escuchando lo que la vida va proponiendo. También me gustaría hacer la temporada de verano en Málaga.

Patricio Giménez presenta "Hasta siempre", su nuevo tema que compuso entre la compañía de su perra Rumba y la soledad que ama

—¿Cómo es la vida cerca del mar? ¿Extrañás algo de la vida en Buenos Aires?

—Vivir cerca del mar ordena mucho. Te marca otro ritmo, te enseña a escuchar. Extraño algunas personas y ciertas conversaciones, pero no extraño el ruido constante. El mar te devuelve a lo esencial. En esta etapa, lo esencial se convierte en brújula, en refugio y en motor creativo.

—¿Qué planes tenés para este año?

—Estoy presentando Sunset Sessions, un show pensado para atardeceres, con clásicos reinterpretados en un clima chill out. También voy a presentar mi libro Antes de ser feliz en distintas ciudades, acompañado de charlas donde comparto herramientas que a mí me dieron paz. Además, sigo componiendo y tocando mucho: en lo que va del año llevo casi una presentación por día, y estoy muy agradecido por la repercusión que está teniendo este nuevo show.

—¿Qué significa convertirse en referente e inspiración para quienes te siguen?

—Lo tomo con mucha responsabilidad y humildad. No intento dar lecciones ni mostrar una vida ideal, solo compartir procesos reales. Si eso inspira a otros, me honra profundamente”.

—A la hora de componer una canción, ¿volcás tus experiencias de vida?

—La música es siempre un espejo personal. Inevitablemente. La música es una forma de decantar lo vivido. A veces de manera directa, otras más simbólica, pero siempre hay algo personal detrás. Entonces los temas nacen de los silencios, las despedidas, los encuentros simples, la naturaleza, las conversaciones honestas. Y también los momentos de quiebre, cuando algo se termina y deja espacio para otra cosa.

Patricio Giménez plasmó en su libro "Antes de ser feliz" su proceso de sanación y contó el significado de su primer nombre (@iri.sanc)

—¿Cómo es un día de mucha felicidad para vos?

—Un día simple: despertar con tiempo, cerca del mar, meditar, unos mates, compartir la mañana con Rumba, mi perra, ensayar al atardecer. Nada extraordinario, pero profundamente vivo.

—¿Seguís en esa relación que habías comenzado hace un tiempo?

—Hoy estoy de nuevo con mi soledad. Vuelvo a confirmarme que algunas cosas crecen mejor lejos de la exposición.

—¿Cuáles son los pro y los contra de vivir lejos de Buenos Aires?

—Lo mejor es el silencio, el tiempo, la conexión con lo esencial. Lo más difícil es la distancia de los recuerdos que, de alguna manera, te constituyen. Pero hoy el equilibrio se inclina claramente a favor de la naturaleza.

La playa, el mar y la música. Un verano pleno, una canción que se convierte en despedida y reencuentro. Para Patricio Giménez la paz es esto: una vida que fluye, sencilla y consciente, en el horizonte dorado de Punta del Este.