Emilia Mernes, de los escenarios del mundo a su nuevo emprendimiento: el respaldo decisivo de su madre

Emilia Mernes cantando su tema “Exclusive.mp3”, inspiración para el nombre de su negocio inmobiliario

Emilia Mernes, reconocida figura del espectáculo, concretó junto a su madre Liliana Gabriela Rueda la creación de Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima inmobiliaria. Con una inversión inicial de $30 millones, formalizó así su ingreso al mercado argentino de bienes raíces.

La estructura societaria ubica a la artista de 28 años como accionista mayoritaria, con el 95% de las acciones y el cargo de directora suplente, mientras que su madre ocupa la presidencia. Según el Boletín Oficial, la inscripción fue realizada el 18 de diciembre de 2025, con una duración de 99 años y domicilio en la capital argentina.

La empresa fue habilitada para desarrollar una amplia gama de actividades: compra, venta y alquiler de inmuebles, así como el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales.

La sociedad podrá adquirir terrenos, lotear parcelas, remodelar inmuebles, administrar consorcios, actuar como intermediaria inmobiliaria y ofrecer asesoramiento urbanístico. Además, la firma cuenta con autorización para realizar estudios y análisis de mercado inmobiliario.

La compañía podrá organizar ferias, exposiciones y eventos del sector, así como desarrollar investigaciones sobre tendencias y nuevas tecnologías aplicadas a la industria inmobiliaria. La conformación de la sociedad ubicó a Emilia Mernes como directora suplente, mientras que su madre asumió la presidencia.

El abanico de actividades autorizadas para la nueva firma resultó amplio y abarcó desde la compra, venta y alquiler de inmuebles, hasta el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales. Uno de los aspectos destacados de la estructura societaria, según el Boletín Oficial, es la posibilidad de buscar financiamiento, otorgar créditos para proyectos inmobiliarios y establecer alianzas con entidades financieras o inversiones en otros desarrollos o compañías del sector mediante la compra de acciones o participaciones.

El nombre de la compañía, alude, de a un tema musical de la propia artista titulado “Exclusive.mp3”. Esta estructura marcó la primera incursión de Emilia Mernes fuera del negocio del espectáculo. Meses atrás, en junio de 2025, había registrado junto a su madre una Sociedad Anónima, con foco en la producción de espectáculos y gestión artística, directamente ligada a su carrera.

Fin de año con anuncios

El rapero lanzó un comentario en pleno festejo de Año Nuevo que agitó a sus fanáticos (Video: Instagram)

El inicio de 2026 se vio marcado por la viralización de un brindis protagonizado por Emilia Mernes y Duki en Breckenridge, Colorado, donde la frase “Se viene el pibe”—pronunciada por el rapero durante una celebración privada—desató especulaciones generalizadas sobre un posible embarazo de la pareja.

El video, distribuido en las redes sociales por la propia cantante, sirvió como detonante para que seguidores y usuarios buscaran nuevos indicios sobre el futuro de dos de los artistas centrales de la música urbana argentina.

Durante la secuencia, se observó a Duki besar a Mernes mientras sonaba de fondo “One More Time” de Daft Punk y el grupo compartía un ambiente informal. Este gesto, junto con la reacción divertida y cómplice de Mernes, intensificó las discusiones online.

Los cantantes compartieron imágenes del festejo que tuvieron para recibir el 2026 (Video: Instagram)

Algunos usuarios destacaron detalles como la copa que Emilia sostenía en las imágenes, alimentando así interpretaciones divididas sobre si el mensaje conllevaba un anuncio real o surgía de la acostumbrada complicidad pública de la pareja. Días antes del brindis, las redes sociales ya manejaban rumores de compromiso. Emilia Mernes publicó en TikTok un fragmento en el que preguntó “¿Y el anillo para cuándo?”, mientras señalaba su dedo anular. Frente a eso, Duki respondió con un ademán que también recibió atención en comentarios y publicaciones posteriores.

Estas expresiones ayudaron a solidificar la imagen de una relación consolidada, especialmente tras los rumores de crisis que circularon en 2024. La pareja documentó sus vacaciones y el cambio de año a través de un álbum de fotos que retrató tanto momentos en cabañas invernales como salidas al aire libre en paisajes nevados.

Las publicaciones previas de Emilia Mernes y Duki en TikTok avivaron rumores de compromiso antes del brindis viral en Año Nuevo

En una de esas fotografías se identificó al grupo en el restaurante The Blue Stag Saloon, lo que permitió ubicar con precisión el destino elegido para la escapada. El entorno de montaña y la privacidad ofrecida por Breckenridge quedaron reflejados en cada contenido que apareció en sus cuentas personales. Ambos artistas aprovecharon la escapada tras un año laboralmente intenso, con giras y lanzamientos que protagonizaron la agenda musical de 2025 y dejaron listos nuevos proyectos para el año en curso. El que la entrerriana le sumó la aventura inmobiliaria.