¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

El rapero lanzó un comentario en pleno festejo de Año Nuevo que agitó a sus fanáticos (Video: Instagram)

La celebración de Año Nuevo 2026 de Emilia Mernes y Duki en Breckenridge, un pintoresco pueblo de las Montañas Rocosas en Colorado, en Estados Unidos, fue el escenario de un momento que disparó especulaciones entre sus seguidores.

En un video difundido por la propia cantante en redes sociales, aparece la pareja reunida con amigos, entre risas y música, cuando Duki pronunció una frase que no tardó en dar que hablar: “Se viene el pibe”. La expresión, realizada durante el brindis, bastó para que se multiplicaran los rumores sobre un posible embarazo y sobre el futuro personal de dos de las figuras más destacadas de la música urbana argentina.

En las imágenes publicadas, se ve cómo el músico, con copa en mano, besa a la cantante mientras suena “One More Time” de Daft Punk. La reacción de Mernes, divertida y en un tono de complicidad, potenció las interpretaciones entre los seguidores de ambos artistas. Pronto, la frase se instaló en las plataformas digitales y generó debate: algunos lo vivieron como una confirmación sugerida de que la pareja estaría esperando su primer hijo en 2026, mientras otros consideraron que se trató de una broma o un gesto habitual ante los persistentes rumores sobre su vida privada.

La foto de Emilia Mernes con Duki en Colorado, Estados Unidos para celebrar el Año Nuevo (Instagram)

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Los usuarios no tardaron en manifestar entusiasmo ante la posibilidad de una futura paternidad, celebrando la noticia o alimentando las conjeturas con teorías que analizaban cada detalle, como la presencia de una copa en manos de Mernes.

Al mismo tiempo, no faltaron quienes insistieron en que la expresión no era más que un juego propio del vínculo cercano entre ambos, sin intención de anunciar un hecho concreto.

En los días previos, otro guiño en las redes había avivado rumores de un posible compromiso. La propia Emilia compartió en TikTok un video en el que, con humor, preguntaba “¿Y el anillo para cuándo?” mientras señalaba el dedo anular. Duki respondió con un gesto que generó diversas reacciones, y posteriormente, en publicaciones públicas, dedicó a Mernes mensajes como: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco” o “Me gusta cómo te queda el vestido blanco”. Estas manifestaciones públicas fortalecieron la imagen de una pareja unida y consolidada tras los rumores de crisis en 2024.

Los cantantes compartieron imágenes del festejo que tuvieron para recibir el 2026 (Video: Instagram)

Durante estas vacaciones, ambos artistas publicaron imágenes que retrataban instantes de distensión y cercanía en paisajes nevados, tanto en el interior de acogedoras cabañas como en salidas al aire libre. La intérprete de “La_original.mp3″ y “Perdonarte, ¿Para qué?" compartió un álbum de fotos en el que aparecía con atuendos invernales en tonos claros y accesorios de moda, acompañada únicamente por emojis de frío.

Estas celebraciones se produjeron tras un año de intensa actividad profesional para ambos: giras, lanzamientos musicales y nuevos proyectos previstos para el 2026. El entorno elegido y la compañía de su círculo cercano reforzaron el carácter íntimo de la escapada, apartados de la vida pública y de la dinámica agitada que marcó el año anterior.

"¡Feliz año, amigos!", escribió la cantante en un video que compartió con el rapero

La mesa de Año Nuevo de Emilia Mernes y Duki con sus amigos

La pareja, acompañada por su grupo más cercano, compartió imágenes que mostraron escenas de convivencia en cabañas de alta gama y actividades en un paisaje invernal, destacando la privacidad que ofreció el pueblo de Breckenridge, ubicado en las Montañas Rocosas de Colorado.

En las publicaciones de Emilia Mernes, originaria de Nogoyá, se incluyó un álbum de fotografías que retrató no solo el descanso y la complicidad junto a Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki, sino también momentos espontáneos en compañía de amigos bajo la nieve. Según pudo observarse en una de las imágenes, la pareja eligió como punto de encuentro el reconocido restaurante The Blue Stag Saloon, lo que permitió identificar el lugar de su estadía.