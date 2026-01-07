Teleshow

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

La pareja compartió imágenes de su escapada a Praia do Rosa, mostrando buena onda y una conexión auténtica mientras evitaban declaraciones sobre las versiones de infidelidad

Guardar
Luciano Castro compartió en redes su viaje a Praia do Rosa junto a Griselda Siciliani tras rumores de infidelidad (Video: Instagram)

En medio del ruido mediático que volvió a rodear su vida privada, Luciano Castro eligió responder sin declaraciones ni comunicados: lo hizo con imágenes. El actor compartió en sus redes un recorrido visual por sus vacaciones junto a Griselda Siciliani en Brasil, una secuencia de postales que muestran relax, complicidad y disfrute pleno en pareja. El texto que acompañó el video fue breve y directo —“¡Qué días, Brasil!”—, pero el mensaje quedó claro: calma, naturaleza y tiempo compartido.

Las imágenes construyen un relato íntimo. En unas postales nocturnas se los ve juntos, abrazados, con una luz cálida que los muestra en medio de una celebración al aire libre. Él aparece con remera blanca sin mangas, anteojos y sonrisa abierta; ella, con camisa clara, collar de cuentas y un gesto sereno, apoyada en su pecho. La escena transmite cercanía y un clima de festejo tranquilo, lejos de cualquier gesto impostado.

Las tomas siguientes los encuentran en movimiento. En varias tomas diurnas, el actor aparece caminando por senderos costeros, con musculosa amarilla y shorts oscuros, el cuerpo marcado por el sol y la caminata. En una imagen, de espaldas, avanza por un camino de tierra entre vegetación húmeda, cargando bolsas de compras, como un gesto cotidiano que rompe con la postal glamorosa y refuerza la idea de descanso “real”. En otra, ya frente al mar, levanta los brazos con el torso desnudo mientras detrás estallan fuegos artificiales: una escena potente, celebratoria, casi ritual, que resume el espíritu del viaje.

Las imágenes publicadas muestran a
Las imágenes publicadas muestran a Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutando de momentos de relax y complicidad en pareja (Instagram)

El escenario elegido fue Praia do Rosa, un destino conocido por su entorno natural, senderos verdes y playas amplias. Las fotos lo confirman: caminos de madera sobre la vegetación, colinas suaves, mar abierto y cielos cambiantes.

El contexto no es menor. En las horas previas, se habían difundido versiones de una supuesta infidelidad ocurrida durante un viaje laboral del actor a Europa. Sin entrar en polémicas, la pareja eligió mostrarse unida, sin desmentidas explícitas ni respuestas verbales. La estrategia fue visual: un álbum que habla por sí solo. La reacción del público no tardó en llegar, con miles de “me gusta” y comentarios que destacaron la química y el buen momento de ambos.

Sabrina Rojas, expareja y madre de los hijos de Castro, aprovechó el momento para hablar del tema. “Sabía de otras cosas también. Viste que te llega”, aseguró la animadora, suspicaz, de visita a Ángel Responde(Bondi Live) cuando Ángel de Brito le consultó sobre la versión. “Es una película donde ya sabemos, más o menos, cómo va transitando la historia. Hay personas que son infieles por naturaleza”, arrojó.

La animadora se visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

En ese momento, De Brito dio su opinión sobre el trascendido. “El título de Puro Show dice: ‘Luciano Castro acusado de engañar a Siciliani’. Yo creo que Griselda le chupa un huevo. Los dos son infieles, los dos han tenido historias. No creo que Griselda se asombre tampoco con esto”, aseveró el periodista.

En ese momento, Sabrina expresó su discrepancia sobre cómo son tratadas mediáticamente este tipo de rumores. “Suponemos que a ella no le importa, que todo está bien, pero si hubiese sido Barby Silenzi y El Polaco le dirían ‘sos cornuda, sos cornuda, vamos a buscarla’. Le preguntarían ‘¿Qué sentís que se metió a los cuernos?’“, afirmó.

“El tema es el mismo, pero según los personajes tenemos la cabeza abierta o vamos y la buscamos. A mí también me pasaba que yo estando casada con Luciano, hablaban de infidelidades de Luciano e inventaban millones de romances”, recordó. “Yo, casada, ¿quién iba decir que le iban a meter los cuernos a Luciano Castro que era el protagonista de la telenovela número 1?“, aseguró. El conductor, veloz, quiso saber la pregunta que se caída de madura. “¿Se los metiste alguna vez?“, arremetió. La respuesta de la exmodelo no defraudó. “He pagado con la misma moneda”, disparó, generando aplausos y gritos celebratorios en el programa.

Lejos de la tensión, las vacaciones funcionaron como un paréntesis. Entre playa, caminatas, fiestas y momentos de quietud, Siciliani y Castro parecieron apostar a lo esencial: compartir tiempo y paisaje. En ese sentido, el posteo no fue solo una postal turística, sino también una forma de marcar posición. Sin confrontar, sin aclarar, sin explicar de más.

Temas Relacionados

Luciano CastroGriselda SicilianiSabrina Rojas

Últimas Noticias

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

La conductora de SQP tuvo un intercambio constante con la animadora, marcando tensión y humor entre ambas mientras el jurado y el resto de los participantes siguieron atentos su tensa intervención

El explosivo debut de Yanina

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Contó detalles desconocidos sobre la noche en que la actual conductora de MasterChef Celebrity fue vinculada al Diez, desmitificando el famoso “escándalo del calzoncillo” y relatando el detrás de escena de aquellos días en Mar del Plata

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Las imágenes compartidas exhiben una jornada fuera de los escenarios, donde el músico y su entorno cercano disfrutan de una merienda en auto

Rosario Ortega mostró la intimidad

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

El periodista está disfrutando de sus vacaciones en Dinamarca y usó sus redes sociales para mostrar el minuto a minuto

Mario Massaccesi en Copenhague: canales,

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Se trató de una entrevista con profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es y para qué sirve?

Romina Gaetani se sometió a
DEPORTES
La actitud del exjugador de

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

TELESHOW
El explosivo debut de Yanina

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

INFOBAE AMÉRICA

Brasil estudia el ADN de

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos