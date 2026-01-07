El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

Luciano Castro compartió en redes su viaje a Praia do Rosa junto a Griselda Siciliani tras rumores de infidelidad (Video: Instagram)

En medio del ruido mediático que volvió a rodear su vida privada, Luciano Castro eligió responder sin declaraciones ni comunicados: lo hizo con imágenes. El actor compartió en sus redes un recorrido visual por sus vacaciones junto a Griselda Siciliani en Brasil, una secuencia de postales que muestran relax, complicidad y disfrute pleno en pareja. El texto que acompañó el video fue breve y directo —“¡Qué días, Brasil!”—, pero el mensaje quedó claro: calma, naturaleza y tiempo compartido.

Las imágenes construyen un relato íntimo. En unas postales nocturnas se los ve juntos, abrazados, con una luz cálida que los muestra en medio de una celebración al aire libre. Él aparece con remera blanca sin mangas, anteojos y sonrisa abierta; ella, con camisa clara, collar de cuentas y un gesto sereno, apoyada en su pecho. La escena transmite cercanía y un clima de festejo tranquilo, lejos de cualquier gesto impostado.

Las tomas siguientes los encuentran en movimiento. En varias tomas diurnas, el actor aparece caminando por senderos costeros, con musculosa amarilla y shorts oscuros, el cuerpo marcado por el sol y la caminata. En una imagen, de espaldas, avanza por un camino de tierra entre vegetación húmeda, cargando bolsas de compras, como un gesto cotidiano que rompe con la postal glamorosa y refuerza la idea de descanso “real”. En otra, ya frente al mar, levanta los brazos con el torso desnudo mientras detrás estallan fuegos artificiales: una escena potente, celebratoria, casi ritual, que resume el espíritu del viaje.

Las imágenes publicadas muestran a Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutando de momentos de relax y complicidad en pareja (Instagram)

El escenario elegido fue Praia do Rosa, un destino conocido por su entorno natural, senderos verdes y playas amplias. Las fotos lo confirman: caminos de madera sobre la vegetación, colinas suaves, mar abierto y cielos cambiantes.

El contexto no es menor. En las horas previas, se habían difundido versiones de una supuesta infidelidad ocurrida durante un viaje laboral del actor a Europa. Sin entrar en polémicas, la pareja eligió mostrarse unida, sin desmentidas explícitas ni respuestas verbales. La estrategia fue visual: un álbum que habla por sí solo. La reacción del público no tardó en llegar, con miles de “me gusta” y comentarios que destacaron la química y el buen momento de ambos.

Sabrina Rojas, expareja y madre de los hijos de Castro, aprovechó el momento para hablar del tema. “Sabía de otras cosas también. Viste que te llega”, aseguró la animadora, suspicaz, de visita a Ángel Responde(Bondi Live) cuando Ángel de Brito le consultó sobre la versión. “Es una película donde ya sabemos, más o menos, cómo va transitando la historia. Hay personas que son infieles por naturaleza”, arrojó.

La animadora se visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

En ese momento, De Brito dio su opinión sobre el trascendido. “El título de Puro Show dice: ‘Luciano Castro acusado de engañar a Siciliani’. Yo creo que Griselda le chupa un huevo. Los dos son infieles, los dos han tenido historias. No creo que Griselda se asombre tampoco con esto”, aseveró el periodista.

En ese momento, Sabrina expresó su discrepancia sobre cómo son tratadas mediáticamente este tipo de rumores. “Suponemos que a ella no le importa, que todo está bien, pero si hubiese sido Barby Silenzi y El Polaco le dirían ‘sos cornuda, sos cornuda, vamos a buscarla’. Le preguntarían ‘¿Qué sentís que se metió a los cuernos?’“, afirmó.

“El tema es el mismo, pero según los personajes tenemos la cabeza abierta o vamos y la buscamos. A mí también me pasaba que yo estando casada con Luciano, hablaban de infidelidades de Luciano e inventaban millones de romances”, recordó. “Yo, casada, ¿quién iba decir que le iban a meter los cuernos a Luciano Castro que era el protagonista de la telenovela número 1?“, aseguró. El conductor, veloz, quiso saber la pregunta que se caída de madura. “¿Se los metiste alguna vez?“, arremetió. La respuesta de la exmodelo no defraudó. “He pagado con la misma moneda”, disparó, generando aplausos y gritos celebratorios en el programa.

Lejos de la tensión, las vacaciones funcionaron como un paréntesis. Entre playa, caminatas, fiestas y momentos de quietud, Siciliani y Castro parecieron apostar a lo esencial: compartir tiempo y paisaje. En ese sentido, el posteo no fue solo una postal turística, sino también una forma de marcar posición. Sin confrontar, sin aclarar, sin explicar de más.