La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

La conductora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito y habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani. También recordó los engaños de él cuando estaban juntos

La animadora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito en donde habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Este martes en Puro Show (Eltrece) pusieron al aire un audio que le adjudicaron a Luciano Castro en donde parece intentar seducir a una mujer en España, mientras daban detalles de la supuesta infidelidad del actor a Griselda Siciliani. Con esa información en el aire, Sabrina Rojas lanzó dardos contra su exmarido, su actual pareja y hasta se despachó con una punzante frase acerca de si ella le fue infiel a él.

“Sabía de otras cosas también. Viste que te llega”, aseguró la animadora, suspicaz, de visita a Ángel Responde (Bondi Live) cuando Ángel de Brito le consultó sobre la versión. “Es una película donde ya sabemos, más o menos, cómo va transitando la historia. Hay personas que son infieles por naturaleza”, arrojó.

En ese momento, De Brito dio su opinión sobre el trascendido. “El título de Puro Show dice: ‘Luciano Castro acusado de engañar a Siciliani’. Yo creo que Griselda le chupa un huevo. Los dos son infieles, los dos han tenido historias. No creo que Griselda se asombre tampoco con esto”, aseveró el periodista.

“¿Le metiste los cuernos alguna
“¿Le metiste los cuernos alguna vez?“, arremetió Ángel de Brito. La respuesta de la exmodelo no defraudó. “He pagado con la misma moneda”, disparó Sabrina Rojas, risueña, sobre sus relación con Luciano Castro (Ángel Responde, Bondi Live)

En ese momento, Sabrina expresó su discrepancia sobre cómo son tratadas mediáticamente este tipo de rumores. “Suponemos que a ella no le importa, que todo está bien, pero si hubiese sido Barby Silenzi y El Polaco le dirían ‘sos cornuda, sos cornuda, vamos a buscarla’. Le preguntarían ‘¿Qué sentís que se metió a los cuernos?’“, afirmó.

“El tema es el mismo, pero según los personajes tenemos la cabeza abierta o vamos y la buscamos. A mí también me pasaba que yo estando casada con Luciano, hablaban de infidelidades de Luciano e inventaban millones de romances”, recordó. “Yo, casada, ¿quién iba decir que le iban a meter los cuernos a Luciano Castro que era el protagonista de la telenovela número 1?“, aseguró. El conductor, veloz, quiso saber la pregunta que se caída de madura. “¿Se los metiste alguna vez?“, arremetió. La respuesta de la exmodelo no defraudó. “He pagado con la misma moneda”, disparó, generando aplausos y gritos celebratorios en el programa.

Sabrina Rojas y Luciano Castro
Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron juntos 12 años, estuvieron casados 2 años y son padres de Esperanza y Fausto

El material difundido en el ciclo de Pampito y Matías Vázquez alimenta las versiones sobre una posible infidelidad que habría ocurrido durante la estadía del actor en España. Según contó Fernanda Iglesias, el episodio se remontaría a noviembre, cuando Castro viajó solo a Madrid por compromisos teatrales. “Primero se va solo y un día se va a comer a un barcito de Madrid y ve a una chica preciosa de 28 años. ¿Qué hace? Se la empieza a chamuyar”, detalló la periodista en el ciclo televisivo.

La joven, de quien solo trascendió la edad y el hecho de que reside en España, habría accedido a intercambiar teléfonos con el actor tras un primer encuentro en la vía pública. La panelista sostuvo: “Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos”.

Griselda Siciliani compartió los mejores
Griselda Siciliani compartió los mejores momentos de su estadía en Brasil con Luciano Castro (Instagram)

“Ella le contestaba esporádicamente los mensajes y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era”, sostuvo. La llegada de Griselda Siciliani a Madrid habría sido el detonante para que el galán recurriera a una coartada, según el relato de Iglesias: “Le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda”.

El ciclo también puso al aire un supuesto audio de Castro dirigido a la joven: “Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada. Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos”, se escucha decir al actor con cierta tonada española. Hasta el momento, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani hicieron declaraciones públicas sobre el tema.

