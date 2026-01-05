Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

Paulo Londra y Martina Quetglas compartieron la intimidad de su baby shower en redes sociales, celebrando la pronta llegada de su hija Justi (Video: Instagram)

Paulo Londra y Martina Quetglas atraviesan uno de los momentos más felices de su historia juntos y decidieron compartirlo con sus seguidores a través de una serie de imágenes cargadas de emoción, ternura y símbolos. La pareja mostró la intimidad del baby shower con el que celebraron la llegada de su hija, a quien ya llaman con cariño Justi (probablemente, Justina), en un encuentro familiar y descontracturado que tuvo como escenario su casa y un clima atravesado por la expectativa, el amor y la celebración de la nueva vida en camino.

Las postales, difundidas principalmente a través de las historias de Instagram del cantante y su pareja, dejan ver una ambientación delicada y cálida, pensada hasta en el más mínimo detalle. El foco estuvo puesto en la futura mamá, que lució su pancita intervenida con pequeños brillitos plateados, formando un diseño sutil y artístico que llamó la atención de inmediato. Con una bikini color bordó y una falda negra, Martina posó con orgullo, dejando en primer plano el embarazo y acompañando la imagen con una frase directa y emotiva: “Te esperamos, Justi”, junto a un corazón blanco.

Martina Quetglas lució su embarazo con una bikini bordó y brillitos plateados en la panza, destacando el arte y la emoción del momento (Instagram)

En otras imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriente al borde de la pileta, rodeada de un entorno verde y veraniego. Paulo, relajado y cómplice, se mostró especialmente afectuoso, besando a Martina en la mejilla y apoyando la mano sobre su vientre. En una de las postales más comentadas, se los ve bajo una lluvia de confeti rosa, confirmando así el sexo del bebé y sumando un momento lúdico y festivo a la celebración. La escena fue acompañada por la palabra “Justi” sobreimpresa en la imagen, reforzando la idea de que el nombre ya forma parte del universo íntimo de la pareja.

El baby shower también incluyó una mesa dulce decorada con flores, globos en tonos pastel y una torta central rosa, sencilla pero elegante, que se convirtió en uno de los símbolos del encuentro. Detrás, una guirnalda con banderines y corazones completó la ambientación, creando un clima familiar y artesanal, lejos de los grandes despliegues, pero cargado de significado. En una de las fotos más emotivas, Paulo y Martina posan juntos frente a la torta, riendo y abrazados, en una imagen que resume el espíritu de la jornada: complicidad, amor y felicidad compartida.

La confirmación del sexo de la bebé llegó con una lluvia de confeti rosa y la palabra 'Justi' en la imagen, reforzando el nombre elegido por la pareja (Instagram)

El baby shower de Paulo Londra y Martina se realizó en su casa, en un ambiente familiar y descontracturado cargado de detalles personalizados (Instagram)

La celebración no solo reunió a la pareja, sino también a amigas íntimas y personas del círculo cercano de Martina, quienes participaron activamente del encuentro. En las historias se pudieron ver flores, regalos para la bebé y detalles pensados especialmente para este momento, como prendas en tonos suaves y objetos vinculados a los primeros meses de vida.

Este baby shower se da en un contexto personal muy especial para Paulo Londra. El artista cordobés atraviesa un presente de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional, tras su esperado regreso a los escenarios luego de varios años de conflicto judicial que lo mantuvieron alejado de la música. La llegada de su hija junto a Martina marca un nuevo capítulo en su vida, sumándose a la familia que ya conforma con sus dos hijas mayores, fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

El evento se produce en un contexto de plenitud personal y profesional para Paulo Londra, tras su regreso a la música y la ampliación de su familia (Instagram)

Para Martina Quetglas, el embarazo también significó una mayor exposición pública, aunque siempre desde un perfil cuidado y auténtico. Lejos del estruendo mediático, la joven eligió compartir este proceso desde lo cotidiano y lo emocional, mostrando no solo la evolución de su pancita, sino también los preparativos, los regalos y los momentos compartidos con quienes la rodean.

Con cada imagen, Paulo y Martina dejan en claro que la espera de Justi está atravesada por el amor, la unión y la ilusión. Eligieron que las fotos hablen por sí solas, construyendo un relato visual que anticipa la llegada de una nueva integrante a la familia y que ya despertó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones en las redes.