Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutaron de una caminata por José Ignacio, el balneario uruguayo favorito de las celebridades para pasar el verano (RSFotos)

Nicolás Repetto y Florencia Raggi eligieron una vez más Uruguay como refugio de calma. La pareja fue fotografiada durante una caminata relajada por José Ignacio, uno de los destinos predilectos de las celebridades para pasar el verano. Las imágenes no tardaron en circular: se los vio sonrientes, distendidos y en sintonía, mezclados entre turistas y vecinos, lejos de cualquier gesto de tensión.

Las fotos muestran a Repetto y Raggi avanzando por una pasarela de madera y luego por una de las calles de arena del balneario, rodeados de vegetación y del típico paisaje esteño. Él optó por un look informal y cómodo: camisa gris de manga corta, shorts oscuros, alpargatas y anteojos de sol. Ella, por su parte, lució un vestido largo de lino en tono ocre, sandalias claras y una cartera cruzada, con el pelo suelto y rizado, en un estilismo que combina elegancia y frescura veraniega.

La pareja eligió un look veraniego y distendido, mostrando su estilo relajado durante un paseo por la pasarela y calles de arena de José Ignacio

José Ignacio sirve de refugio para Repetto y Raggi, quienes desde hace años priorizan el perfil bajo y la tranquilidad frente a la exposición mediática

Nicolás Repetto y Florencia Raggi decidieron establecerse de manera definitiva en Punta del Este, reafirmando su vínculo con Uruguay y su entorno

La escena es simple pero elocuente: caminan uno al lado del otro, conversan, sonríen y saludan a quienes los reconocen. El registro es casi documental y refuerza una imagen que ambos sostienen desde hace años: la de una pareja consolidada, de bajo perfil, que elige el silencio antes que la exposición. En ese sentido, José Ignacio funciona como un escenario ideal: exclusivo pero relajado, con ritmo propio y lejos del vértigo porteño, del que eligieron alejarse por completo, estableciéndose en Punta del Este de manera definitiva.

La pareja suele elegir Uruguay para desconectarse, y ahora, parece haberse quedado allí durante más tiempo del habitual. Desde hace años, Punta del Este y, especialmente, José Ignacio se convirtieron en un punto de referencia para ambos. Allí pasan temporadas, reciben amigos, disfrutan del mar, de la gastronomía local y de largas caminatas, como la que quedó registrada en estas fotos. Se trata de una rutina que repiten verano tras verano y que refuerza la idea de continuidad y estabilidad.

La rutina veraniega de la pareja en Punta del Este incluye caminatas, encuentros con amigos y disfrute del mar y la gastronomía local uruguaya

La residencia de la pareja se ubica cerca de la laguna José Ignacio, en la exclusiva zona de La Juanita, inspiradora para el debut musical de Repetto con su hija Renata

Según pudo saber Teleshow, la casa de la pareja se encuentra cerca de la Laguna José Ignacio y ambos ya se sienten parte del barrio. De hecho, cabe recordar que hace un año, Nicolás se lanzó como cantante acompañado por su hija Renata. El nombre de aquella banda fue “La Juanita”, el cual hace referencia a la localidad donde reside en Uruguay. Es, sin dudas, un destino más que familiar a esta altura de su vida.

De hecho, en las últimas horas, se presentó en vivo en un evento privado organizado por Gaby Álvarez, al que también asistieron otras celebridades que se encuentran veraneando en Punta del Este, aunque en esta última oportunidad, sin la joven vocalista.

Durante su carrera como conductor, Nicolás se destacó en varias facetas. Una de ellas consistió en crear canciones para sus programas de televisión, una iniciativa que siempre lo vinculó al arte sonoro. Sin embargo, esta nueva etapa marca un cambio: se trata de un retorno a la música desde un lugar más personal e íntimo.

Nicolás Repetto hizo una reciente presentación musical en Punta del Este, consolidando su regreso artístico en el entorno natural y social que eligieron para vivir

La localidad esteña se consolidó como el escenario recurrente donde la pareja disfruta temporadas largas

Las imágenes registran a Repetto y Raggi integrados entre turistas y vecinos, sin despliegues especiales, mostrando que optan por la calma lejos del ruido mediático

En las imágenes captadas, también se los ve interactuando con el entorno: turistas que caminan en dirección opuesta, familias con chicos, personas que empujan carritos de playa. No hay custodios ni despliegues especiales. Repetto y Raggi se integran al paisaje como dos veraneantes más, aunque inevitablemente llamen la atención por su trayectoria y popularidad.

De este modo, entre sol, arena y pasos compartidos, Nicolás Repetto y Florencia Raggi volvieron a ser fotografiados como lo que son desde hace años: una pareja sólida que elige el camino de la calma. Ambos caminan por José Ignacio, fieles a su estilo y a una forma de vivir el verano, y la vida, lejos del ruido.

