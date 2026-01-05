Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

Wanda Nara con Andrés y Zaira en una reciente postal familiar

El telón de fondo es una pista de aterrizaje, el clima parece templado y la escena transcurre de noche. Frente a la cámara, dos figuras familiares: Andrés Nara y su hija Wanda posan juntos, abrazados, delante de un jet privado. La imagen, en blanco y negro, transmite una mezcla de intimidad y lujo discreto, donde la aeronave se convierte en símbolo de los caminos recorridos por la familia y de la distancia —física y emocional— que tantas veces los separó.

La vida de los Nara es una sucesión de episodios públicos y privados entrelazados, pero el capítulo más reciente lo escribe el propio Andrés, el padre de Wanda y Zaira, quien decidió publicar un mensaje en redes sociales con un destinatario implícito y una carga emocional evidente. “Hermosas fiestas en familia... sos excelente madre, hija, compañera, gracias por estos momentos”, se lee sobre la imagen en referencia a su hija mayor, en una caligrafía digital que adquiere el peso de un testimonio.

¿Por qué estas palabras resuenan tan fuerte? Porque llegan apenas días después de que un fallo judicial impactara de lleno en el ánimo de la conductora de Masterchef celebrity. El juez Hagopián dictó que Mauro Icardi, exesposo de la empresaria, pasara la Navidad junto a sus hijas. La decisión—relatada por allegados como devastadora para Wanda—trastocó todos los planes familiares y viajes previstos. Ante esto, el padre optó por acompañar a su hija desde el afecto, en un gesto que fue interpretado como respaldo absoluto y, para muchos, como una crítica velada al exyerno.

El elogio a Wanda Nara por parte de Andrés (Instagram)

Es que este reencuentro entre padre e hija adquiere un valor todavía mayor si se repasa el pasado reciente. Andrés estuvo mucho tiempo sin tener vínculo con su hija. En numerosas oportunidades, aseguró en medios su desesperación por estar cerca de sus nietos. El quiebre familiar comenzó cuando la conductora inició su relación con Icardi. ¿El motivo? Su padre nunca cortó lazos con Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus primeros hijos.

En la actualidad, Andrés mantiene un mal vínculo con su exyerno. Lo expresó sin rodeos: “Yo sé muy bien de qué va este muchacho, por eso estuve peleado tanto tiempo. Nunca hablé con él, nunca tuve vínculo, no nos vimos más y no quisiera saber nada de él”, declaró en el programa Mujeres Argentinas.

Las redes sociales se convirtieron en escenario de la disputa. De hecho, cabe recordar que hace solo unos días, el propio Andrés había compartido una imagen junto a Wanda durante su cumpleaños, acompañada de una frase aun más incisiva: “Por suerte, el tiempo pone todo en su lugar. A la reina en su trono y al payaso en su circo”. La reacción fue inmediata: seguidores y curiosos leyeron el mensaje como una declaración de lealtad, pero también como un dardo directo hacia Icardi, con quien la relación lleva años rota sin posibilidad de retorno.

El posteo de Andrés Nara muestra a las claras el sentimiento hacia su hija Wanda

En la fotografía adjunta, los detalles hablan por sí solos. Wanda viste ropa deportiva: un pantalón jogging gris claro con franjas laterales negras y una remera corta que deja ver parte del abdomen. Calza zapatillas blancas, lleva puesta una gorra negra y cubre sus ojos con lentes oscuros, incluso de noche. Su padre, Andrés, aparece abrigado con un camperón oscuro, pantalón ajustado y zapatillas blancas, con el cabello canoso prolijamente peinado. Ambos sonríen, proyectando una imagen de unidad frente al avión privado, cuya puerta permanece abierta y deja entrever los asientos de cuero claros en el interior.

¿No es esa postal —la familia en un aeropuerto, abrazados bajo la luz de los focos del lugar, con el rugido silente de un jet privado de fondo— la síntesis de una historia marcada por desplazamientos, reconciliaciones y heridas que nunca terminan de cerrar?

Las palabras de Andrés Nara en la imagen —“Sos excelente madre, hija, compañera, gracias por estos momentos”— aparecen como un anclaje en medio de la tormenta. El gesto de compartir la foto, justo tras el cierre de un año agitado, refuerza una idea: en la familia Nara, las batallas se dan a cielo abierto, pero los pequeños triunfos —un abrazo, una Fiesta juntos, una palabra de aliento— se celebran en voz alta.