Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba” (Instagram)

La reflexión de Calu Rivero sobre la educación de su hijo Tao adquirió mayor profundidad tras las palabras que compartió en sus redes sociales, donde expuso de manera abierta sus motivos y sensaciones frente a la escolarización temprana y su decisión de que su hijo mayor, de casi 3 años, comience en una escuela ecuestre, fiel a su pasión por los caballos. Su postura no pasó inadvertida y encendió el debate.

La actriz relató el proceso personal que la llevó a tomar una decisión distinta a la habitual en torno al inicio escolar, detallando: “Probé jardines. Probé horarios. Probé encuadres. Nada me cerraba del todo. Había algo que no encajaba. Y cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años”, escribió la actriz en su publicación.

La influencer profundizó en su postura al afirmar: “No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia”, subrayando la importancia que le otorga al respeto por los tiempos y deseos de los más pequeños. En su relato, la modelo describió el descubrimiento de un espacio donde su hijo parecía sentirse plenamente a gusto: “Había un lugar al que sí quería ir. Cada vez que veníamos acá, yo veía otra cosa en él. Una alegría tranquila. Un cuerpo presente. Un deseo real. Lo veía feliz cuando había caballos. Cuando podía tocar, esperar, observar. Cuando el tiempo no corría”.

El giro en su razonamiento llegó con una pregunta clave: “Y un día pensé: ¿y si esta es su primera escuela?”. Para la actriz, el proceso no se forzó, sino que surgió de manera espontánea: “A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola”, concluyó en su mensaje, que generó una ola de repercusiones y reacciones encontradas en el ámbito digital. Estas declaraciones reavivaron el debate sobre la escolarización obligatoria y la diversidad de caminos posibles en la educación infantil.

La controversia en torno a la decisión educativa de Calu Rivero alcanzó un nuevo punto cuando la modelo reveló que optó por no inscribir a su hijo Tao en el jardín de infantes, prefiriendo alternativas fuera del sistema escolar tradicional. La publicación de la influencer en Instagram no solo expuso su postura personal, sino que desencadenó un intenso debate público acerca de los modelos de crianza y la función de la educación formal en la infancia.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, dividiendo a los usuarios entre quienes cuestionaron la falta de escolarización formal y quienes defendieron la posibilidad de priorizar intereses y necesidades particulares durante la primera infancia. Las críticas más severas hicieron hincapié en que la escolaridad es tanto un derecho del niño como una obligación de los adultos responsables, más allá de las preferencias que pueda manifestar el menor. “La escuela es un derecho y una responsabilidad que los adultos deben garantizar desde edades tempranas”, sostenían varios comentarios.

Calu Rivero junto a Tao y Bee, sus hijos (Instagram)

En contraposición, un sector respaldó la decisión de la actriz, argumentando que la elección de espacios alternativos puede resultar igualmente valiosa cuando los niños son pequeños. Entre los mensajes de apoyo, destacaron aquellos que subrayaban que “no todos los procesos educativos deben seguir el mismo camino” y que actividades como la equitación también contribuyen a los aprendizajes necesarios en la infancia.

Un día antes, entre las aguas calmas de Punta del Este, Calu compartió un video en el que aparece junto a su pareja, Aíto de la Rúa equipando un traje de neoprene verde fosforescente y portando un salvavidas naranja, mientras ambos utilizan gorros y antiparras para protegerse del agua y el sol. La escena muestra al hijo del expresidente Fernando de la Rúa sumergiéndose en el mar, en tanto que Rivero se mantiene flotando en la superficie, proyectando la imagen de una pareja relajada, sonriente y entregada a la inmensidad del océano.

Junto al video, la actriz acompañó la publicación con un mensaje cargado de intenciones para el año que comienza: “Que este año te encuentre vivo. Que el 2026 te encuentre presente, curioso y valiente. Ashé. Que así sea. Que tenga vida. Que tenga fuerza. Aho”, palabras que resonaron entre sus seguidores. Ashé, proveniente de la espiritualidad yoruba, representa la energía vital y la fuerza creadora que sostiene el universo, mientras que Aho se emplea en movimientos espirituales contemporáneos para expresar afirmaciones o deseos, con un significado cercano a “así sea”.