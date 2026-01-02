Teleshow

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

La conductora de SQP contó a través de sus redes que la exesposa de Darío Cvitanich y el exnovio de Zaira Nara estarían muy cerca. El enojo que tendría el polista con Martín Pepa y Pampita

¿Chechu Bonelli y Facundo Pieres,
¿Chechu Bonelli y Facundo Pieres, a los besos en Punta del Este?: la foto de Yanina Latorre y la historia de amores cruzados (Instagram)

El explosivo romance de Zaira Nara y Robert Strom que se conoció en el último día de 2025, inaugurando la temporada de amores en Punta del Este tendría en el mismo destino el nacimiento de una incipiente relación amorosa entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ella en su primer verano separada de Darío Cvitanich y el polista, precisamente, última expareja de la hermana de Wanda Nara.

Yanina Latorre desde su cuenta de Instagram presentó una imagen del deportista y la modelo, sonrientes y juntos acompañados de una amiga, en el atardecer esteño. “Pieres y Chechu Bonelli, ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, aseguró la conductora de SQP (América TV) desde su Instagram.

"Pieres y Chechu Bonelli, ayer
“Pieres y Chechu Bonelli, ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, aseguró la conductora de SQP (América TV) desde su Instagram

A través de una serie de stories en su red social fue contando el romance, amores cruzados y enojos que, además tendrían a Pampita y su novio, Martín Pepa, en el ojo de la tormenta. “Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos. Playa y chape”, comenzó escribiendo la “exangelita” que hace pocos días se despidió de LAM (América TV), en medio de lágrimas, después de 10 años en el ciclo.

“Lo del romance está mezclado con otro incipiente romance (valga la redundancia) también esteño. Cómo les gusta compartir pitos y ‘cheicons’ a los famosos”, se despachó, con su particular estilo. “Paso a contarles la historia detrás de Zaira y su nuevo novio Robert, mega ‘millo’, otro nivel, pero real. Su abuelo fue uno de los fundadores de Lafayette en París, entre otras cosas”, detalló.

Zaira Nara y Facundo Pieres,
Zaira Nara y Facundo Pieres, romance que se terminó a mediados de 2025 (Gentileza Grupo Mass)

“A Robert y Zaira los presentaron Martín Pepa y Pampita. Aclaración importante: Martín Pepa y Facundo Pieres (ex de Zaira) ‘eran’ íntimos amigos de toda la vida. Facundo Pieres estuvo todo el año destrozado por Zaira. Ella lo dejó por los viajes y el polo, no podía acompañarlo. Y viene uno de sus íntimos amigos y le presentó otro polista a Zaira. En fin…”, relató.

Pieres no quiere saber más nada con Martín Pepa. Parece que el trabajo actual de Pepa para otro polista ‘millo’ se lo consiguió Pieres. Te digo que mucho polo, pero el puterío es total, amooor”, exclamó, con su particular estilo.

Zaira Nara junto a su
Zaira Nara junto a su nuevo novio Robert Strom (RSFotos)

“Hace unos días Pepa y Pieres se cruzaron en Punta del Este. Pepa le fue a pedir disculpas, Pieres escuchó pero no quiere saber nada de él. El entorno de Pieres está indignado con Pepa, Pampita y Zaira, todos mezclados en dulce montón. Zaira saliendo con otro del rubro y estos dos presentando la nueva parejita”, afirmó la periodista.

El acercamiento de Chechu Bonelli y Pieres es solo un punto de los idas y vueltas que mezclan el mundo del polo con el de la farándula: “También me cuentan que este Robert estaba medio compungido porque había cortado con una novia y a Pepa, para chuparle el cul… se le ocurrió hacer de celestino, y parece que fue Pampi la que llamó a Zairu. Pieres está endemoniado”

Facundo Pieres estaría enojado con
Facundo Pieres estaría enojado con Martín Pepa y Pampita, los celestinos de Zaira Nara y Robert Strom

“Dato de color: me dicen que la familia de Robert, el nuevo novio de Zaira, estaba preocupada porque parece que es muy mujeriego y le gusta la joda. Tiene 37 y nunca sentó cabeza”, pormenorizó. “Otra que Wanda y la mar en coche. Los polistas se hacen los cool, peeero cómo le gustan las famosas”, se despachó, ácida.

“Pero Pieres ya tiene quien lo consuele, amooor. Y se queja, pero la nueva que está rondando también es separada y él jugó muchas veces al pádel con el exmarido. Pieres y Chechu Bonelli, ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, sentenció, mientras adjuntaba la imagen que traerá cola.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se divorciaron después de 14 años juntos y tres hijas en común (Instagram)

“Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío. Igual creo que a Darío le chupa un huevo. Hermoso todo”, concluyó, a pura ironía.

