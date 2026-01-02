Teleshow

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

La exparticipante de Gran Hermano volvió a su hogar luego de su tiempo en terapia intensiva y se reencontró con su gata Simona

El ingreso de Silvina Scheffler a terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis puso sobre la mesa la falta de información que existe en torno a esta enfermedad y expuso la vulnerabilidad de quienes la atraviesan. El episodio comenzó el 22 de diciembre, pero recién una semana después se hizo público, generando días de gran ansiedad e incertidumbre para familiares, amigos y seguidores. La imposibilidad de contar con un diagnóstico certero en los primeros momentos y la gravedad del cuadro obligaron a su entorno más cercano a reorganizar rutinas y a enfrentar una espera angustiante, mientras el estado de salud de la exparticipante de Gran Hermano se convertía en motivo de preocupación.

En medio de ese proceso, Silvina eligió utilizar sus redes sociales como canal para actualizar sobre su evolución y buscar el acompañamiento de quienes la siguen. El 1.º de enero, compartió un mensaje sincero: “Quiero pedirle a todos ustedes recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación”. Sus palabras reflejaron no solo el desafío físico que implicaba la enfermedad, sino también el impacto emocional y la necesidad de sentirse contenida en un momento de vulnerabilidad.

Mientras esperaba la evolución de su cuadro, habló con Teleshow y dijo: “No me siento nada bien, estoy muy dolorida. Demasiado tiempo en terapia sin entender nada”. Y sumó que su mayor preocupación durante este tiempo era Simona, la gatita que tiene de mascota: “Todo lo que me importaba es la gata”.

El día anterior estaba pidiendo que recen por ella

La respuesta no tardó en llegar y, al día siguiente, Silvina pudo dar la noticia que todos esperaban: “Gracias a Dios y a cada oración de ustedes tengo el alta”. De esta manera, comunicó el alivio de dejar atrás la internación, mostró su agradecimiento por el apoyo recibido y celebró el inicio de una nueva etapa de recuperación y control fuera del ámbito hospitalario.

En el momento en que ecibió el alta médica, el tono de sus redes sociales experimentó un cambio notable. La preocupación y el pedido de apoyo dieron paso a la alegría y el alivio del regreso al hogar. Desde la ventanilla del auto, grabó un video en el que expresaba su entusiasmo por reencontrarse con su gata: “Camino a casa con Simona”, escribió, dejando en claro cuánto significaba para ella volver a la rutina y al contacto con su mascota.

Ya instalada, compartió un segundo video donde se puede ver a Simona recibiendo mimos y afecto. En esa grabación, Silvina se dirigió a sus seguidores con gratitud: “Gracias a todos por los mensajitos, por los rezos. Ya estoy en casa con Simona. Gracias, gracias. Me tengo que recuperar ahora, pero ya estoy con ella. Ya estoy acá”. Su mensaje evidenció el alivio de estar de nuevo en su ambiente, acompañada por su gata, y el valor que tuvo el acompañamiento recibido durante los días de internación y recuperación.

Silvina recibió el alta luego de más de una semana internada por un cuadro de leptospirosis (Instagram)

El caso de Scheffler sirvió también para visibilizar la importancia de prestar atención a los síntomas y de no subestimar cuadros febriles o malestares que pueden derivar en complicaciones graves. Su testimonio, y el acompañamiento de su comunidad virtual, dejaron en evidencia el valor del acompañamiento colectivo y la necesidad de mayor información y prevención sobre enfermedades poco difundidas como la leptospirosis. Para Silvina, el alta médica fue el primer paso hacia la recuperación total y, para quienes la rodean, un llamado a no bajar la guardia ante los riesgos de salud inesperados.

El cierre de este episodio no solo significó dejar atrás la internación, sino también valorar el sostén emocional que encontró en su entorno y en el cariño de sus seguidores. El reencuentro con Simona y el regreso al hogar marcaron el inicio de una recuperación distinta, enfocada en la tranquilidad y el agradecimiento. Su experiencia, compartida en primera persona, resalta la importancia de la contención y la empatía cuando la salud se ve amenazada, y deja una huella de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.

Silvina Scheffler

