Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

La fogata familiar de Wanda Nara: una de sus postales para recibir el nuevo año (Instagram)

Wanda Nara eligió transitar el primer día del 2026 con una fogata familiar en Punta del Este, privilegiando la intimidad de su residencia en el país vecino y acompañada por sus hijos, su pareja Martín Migueles, su padre Andrés y su círculo más cercano. A diferencia de otros años de alta exposición mediática y rumores en torno a su vida sentimental, la empresaria optó por un ambiente sencillo, de conexión con la naturaleza y un pretendido mensaje de espiritualidad.

Con el sonido del mar como fondo, los niños disfrutaron de un entorno de cuento, asando malvaviscos y contemplando en silencio la magia de las llamas. La atmósfera transmitía un mensaje de pertenencia y contención, alejándose del ruido externo y una estética de retro ficción acorde a la serie de la que todos hablan.

Las imágenes del evento reflejaron el simbolismo de la ocasión: abrazos entre hermanos, amigos y familiares, contemplando juntos el espectáculo que nunca es el mismo, aunque en apariencia la escena no cambie. Y a Migueles de nuevo integrado a la dinámica de los Nara, luego de algunos cortocircuitos. El entorno de la vivienda, una casa moderna y luminosa con fachada blanca rodeada de verde, se presentó como refugio seguro para todos los presentes. Y una toma de posición en el escenario virtual.

Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda Nara y Maxi López, a través de la fogata

El significado de este inicio de año se expresó especialmente en la valoración que Wanda otorgó a su hogar. La casa de Punta del Este representa para ella no solo el resultado de su esfuerzo personal, sino también un espacio donde sus hijos y seres queridos pueden construir recuerdos valiosos. “El patio de mi casa”, la definió, ratificando la conexión de la naturaleza con la propiedad en la que busca refugio en sus días casi siempre tormentosos.

“Esta casa era mi sueño, la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables", destacó la conductora de MasterChef sobre la propiedad a metros del mar. Pero no todo se explica desde lo material. “La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada", sentenció. "Mamá, papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo con mis amores verdaderos”.

Cabe mencionar que a finales de 2025, la modelo enfrentó los rumores de cierta distancia respecto a Migueles a partir de unos chats que le envió a Claudia Ciardone. Incluso, se especuló con que el empresario retorne a Buenos Aires y que no pasen las fiestas juntos. Sin embargo, la situación se calmó y fue la propia Wanda en desplegar las postales de la reconciliación, si es que hubo pelea.

El fogón se inició al atardecer y duró hasta bien entrada la noche

La primera imagen fue contundente. Wanda y Martín aparecieron juntos, sumergidos parcialmente en una piscina bajo la luz dorada de la tarde. Él con un beso en la mejilla, ella mirándo a cámara con expresión fija y seria. Con uñas estilo rojo intenso y pulseras brillantes, reposa sobre el hombro de Martín, dejando ver un tatuaje en su piel. Y la frase resume su estilo, entre ingenuo y provocador, siempre apoyada en el doble sentido: “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”. Nada es casual en el mundo virtual: “Amor verdadero” fue el título que Wanda eligió para definir su relación con Mauro Icardi con un videoclip y, tras la separación, volvió a grabar el tema junto a L-Gante.

Mientras tanto, del otro lado del mundo, Wanda vio cómo se agrandó su familia política con el nacimiento de Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, nacido el último día de 2025. “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, reflejó la empresaria en el posteo. Su mensaje fue recibido con un corazón por Daniela, reflejando la cordialidad y el entendimiento familiar y confirmando el clima armónico en torno al nacimiento.