Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación (Instagram, RSFotos)

Wanda Nara llamó la atención al compartir en Instagram un balance de los momentos más importantes de su año, en el que solo incluyó imágenes con sus hijos y de su labor como conductora, omitiendo a Martín Migueles, su pareja. Esta ausencia, en el contexto de rumores recientes de separación y tras la polémica por la aparición de mensajes entre el empresario y Claudia Ciardone, generó de inmediato especulaciones y numerosas reacciones en redes sociales.

En la publicación, la empresaria y conductora mostró fotos en la playa junto a su familia y celebró el cierre de la última emisión anual de MasterChef Celebrity. “Días de descanso, playa y familia. Anoche se emitió el último programa del año y de este proyecto que me hace tan feliz. Mañana regresamos, pero ya en 2026. Ayer firmé mi renovación, así que habrá muchos más”, escribió la animadora, haciendo referencia a nuevos desafíos laborales, aunque no mencionó a Migueles. Este gesto se conoció pocos días después de que Ciardone, modelo y ex participante de Gran Hermano, revelara públicamente mensajes atribuidos a Migueles en los que él buscaba un encuentro íntimo mientras disfrutaba de las vacaciones con la empresaria en Punta del Este.

Wanda Nara compartió fotos de su año en MasterChef Celebrity, con sus hijos y con la gran ausencia de Martín Migueles (Instagram)

La conductora junto a su exmarido, Maxi López, y los participantes de MasterChef Celebrity

Wanda recordó la participación de Zaira Nara en el reality show de cocina de Telefe

La crisis se hizo evidente tras la difusión de estos supuestos chats. Hasta ese momento, Wanda y Migueles compartían días de aparente tranquilidad en la costa uruguaya. Sin embargo, la circulación de los mensajes llevó a la conductora a dejar de seguir al empresario en Instagram, un acto que rápidamente fue detectado por sus seguidores y amplificó las conjeturas sobre un distanciamiento definitivo.

La reacción de la empresaria en redes sociales marcó el inicio de un fuerte debate entre usuarios, muchos de los cuales interpretaron el silencioso cambio como una señal clara de ruptura. Frases como “no necesitas compañía para destacar; tienes luz propia. Imitada, pero nunca igualada. Eres la número uno”, “la ausencia de Migueles no afecta en nada; que se vaya, no aporta”, “no perdonaste a tu esposo, difícilmente lo harías con él”, “Migueles abandonó el grupo” y “muchos prefieren a Wanda sin Migueles: brillás sola” y “tu valor no depende de tener un hombre cerca; ellos no hacen más que opacar tu luz”, fueron algunos de los mensajes que recibió de los usuarios que la siguen.

Una selfie en bikini que publicó Wanda Nara, ¿separada de Martín Migueles?

La animadora publicó fotos de los juegos de sus hijos en Punta del Este

En el centro de la controversia, Claudia Ciardone ofreció su testimonio en televisión, relatando detalles de su vínculo previo con Migueles. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más, desde junio de 2023”, explicó la modelo, quien afirmó haber recibido mensajes de contenido sugerente a principios de diciembre y llamadas en los días posteriores. “Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”, relató. Añadió que conserva los mensajes y está dispuesta a mostrárselos a Nara si ella lo solicita. Además, fue categórica al describir al empresario: “Martín Migueles es mentiroso y mujeriego, en ese orden”.

En otro pasaje de su testimonio, la exvedette señaló que durante el tiempo en que se relacionó con el empresario advirtió la presencia de otras mujeres y episodios que afectaron la confianza. “Nos estábamos conociendo y él estaba con otras chicas más del mismo gimnasio. Ellas me vinieron a increpar y yo no sabía”, recordó. También mencionó que conoce personas allegadas a la familia de Wanda que ya habían alertado sobre el carácter de Migueles: “No tengo el contacto de ella, pero tengo una amiga que es amiga de la mamá, Nora. Ella ya le había advertido de cómo era él”.

Sin Martín Migueles a la vista, Wanda Nara compartió fotos de sus días en el destino uruguayo

Tras la difusión de chats y los dichos de Claudia Ciardone, se habría quebrado la incipiente relación amorosa de Wanda Nara con Martín Migueles

Mientras la repercusión del caso crecía en el debate digital, Wanda Nara y su entorno optaron por no hacer declaraciones públicas. La decisión de dejar de seguir a Migueles y su exclusión en el balance anual fueron leídas como señales de distancia, reforzando la percepción de que la empresaria no tolera situaciones ambiguas en el plano personal. La mayoría de las intervenciones en redes respaldaron la actitud de Nara y pidieron respeto por su independencia.