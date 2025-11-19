Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó sus comienzos: “Fui verdulero” (Video: El ejército de la mañana/ Bondi Live)

Kennys Palacios, el estilista y maquillador de Wanda Nara, reveló que durante su adolescencia trabajó como verdulero durante apenas “dos, tres días” en Buenos Aires. Lo contó este miércoles en el programa El ejército de la mañana, transmitido por el streaming de Bondi Live, mientras relataba cómo aquel trabajo lo llevó a decidir retomar sus estudios para encontrar finalmente su vocación.

“Fui verdulero”, respondió el peluquero de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno ante la pregunta sobre cuál fue el trabajo más extraño que tuvo. Según explicó, aceptó el puesto como castigo porque no quería estudiar: “Fue un poco más por castigo, porque no quería estudiar y me mandaron a trabajar”, contó.

Durante la charla, el también conductor de un streming detalló la exigencia que implicaba el trabajo en una verdulería. “No es por menospreciar el laburo de nadie. Es un laburo muy fuerte, muy duro”, se sinceró. "Me tenía que levantar a las tres y pico de la mañana e ir al mercado de Beccar. ¡No se imaginan lo que era yo en el mercado con la bolsa de papá al hombro!”, compartió.

Kennys Palacios junto a Wanda Nara en un desfile en Punta del Este (RS Fotos)

Recordó que, tras esa breve experiencia, le resultó evidente que no era lo suyo: “Estuve cargando las bolsas de papas así tres días. Hasta que dije ‘no, esto no es para mí’. Y comencé a buscar qué estudiar”.

El estilista explicó que, al dejar el trabajo, buscó opciones para formarse profesionalmente. “Quise estudiar relaciones públicas, pero en ese momento era caro. Te estoy hablando muchos años atrás en que la cuota era como mil pesos. Costaba un huevo de guita”, recordó sobre la dificultad económica de acceder a esa carrera. Agregó que evaluó varias alternativas y finalmente decidió inclinarse por la peluquería, inspirándose en la historia familiar: “Creo que siempre me gustó porque mi abuela fue peluquera de joven y yo creo que mamé eso”.

La entrevista en Bondi Live incluyó también referencias a su amistad con la conductora de MasterChef Celerity, así como a los comienzos como estilista y otros aspectos de su vida personal.

En Casino Resort, el ciclo de entrevistas del Pollo Álvarez en Infobae, Kennys habló de la importancia de su abuela en el oficio que eligió: “Hice zapping en la tele decían: “Si querés aprender peluquería, vení a esta escuela”, y yo llamé. Mi abuela Julia, que la amo y ya no está, fue peluquera. Yo creo que de parte de ella chupé eso. Ella tuvo que dejar porque el marido no la dejó ejercer su profesión. Eran otros tiempos. Pero mi abuela siempre había tenido su peluquería. Ella fue la que me apoyó y me compró el primer secador. Fue la que me dijo: ‘Hijo, si te gusta, hacelo’. Y lo hice".

Poco a poco comenzó a hacerse su lugar: “La verdad que me costó, como todo. En mi curso en la escuela de peluquería había 40 o 50 chicos que querían ser peluqueros y de esos 50 quedé yo. Le puse las ganas y todo el esfuerzo. Me he ido llorando de las peluquerías porque al principio ser el que lavaba la cabeza es lo peor. A las viejas les llegabas a mojar un poquito en la remera o el suéter y te hacía un escándalo. Un poco más y pedían tu cabeza. Y era así. Yo al principio me iba llorando y mis compañeros me decían: ‘Sos muy bueno en lo que hacés, creétela, tenés que tener fe’. Y poco a poco así me la fui creyendo y Leo Paparella, el dueño, fue creyendo en mí y me comenzó a mandar a desfiles, a eventos, a canales. Y así, poco a poco, me fui abriendo".