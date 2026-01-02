Teleshow

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

El periodista se encuentra de vacaciones en Ciudad de México y le tocó vivir en primera persona el sismo que sacudió a la ciudad y dejó dos muertos

Guardar
Jorge Rial contó como vivió
Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México, el primero de su vida (Instagram)

Jorge Rial se encuentra disfrutando de sus vacaciones en México, tras haber concluido un intenso ciclo en la radio y tomarse un merecido descanso lejos de la rutina laboral. El periodista aprovechó el cambio de aire para recorrer nuevos destinos y compartir en sus redes sociales diferentes postales y anécdotas de su estadía. Sin embargo, lo que parecía ser una escapada tranquila sumó un hecho inesperado que terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para él, ya que vivió el terremoto que hubo durante las primeras horas del viernes y fue el primero de su vida.

Durante la mañana del 1° de enero, Rial vivió su primer terremoto en territorio mexicano, un episodio que documentó en tiempo real a través de sus historias de Instagram. “Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió junto a una imagen donde se observa a varias personas reunidas en la calle, bajo árboles frondosos, conversando y esperando en calma. La postal muestra un clima de alerta pero sin escenas de pánico, enmarcando la reacción colectiva ante el temblor.

En un segundo mensaje, el conductor profundizó sobre el episodio y se mostró sorprendido por la reacción de la sociedad local: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de CDMX, pero se sintió fuerte. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad.” Rial remarcó la eficacia de los protocolos de emergencia y la serenidad de la población mexicana, destacando la capacidad de la comunidad para afrontar situaciones de riesgo y el rápido retorno a la rutina una vez superado el susto.

El periodista quedó impresionado con
El periodista quedó impresionado con el manejo de la sociedad en medio de la emergencia

Así, lo que iba a ser una anécdota más de sus vacaciones terminó por convertirse en un aprendizaje y una muestra de admiración por la cultura y la organización mexicanas. Rial sumó otra historia a su travesía, reafirmando que los viajes no solo regalan paisajes y descanso, sino también vivencias inesperadas que marcan y enriquecen cualquier experiencia lejos de casa.

La mañana del viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, sacudió el centro de México y activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en varias entidades aledañas. Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 07:58:15 horas, con epicentro ubicado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, a una latitud de 16.77 y longitud de -99.41, y una profundidad de 5 kilómetros.

La intensidad del movimiento telúrico fue suficiente para que la alerta se activara en la capital y en estados como Morelos, Estado de México y Puebla, permitiendo la rápida aplicación de los protocolos preventivos. La movilización inmediata de los cuerpos de Protección Civil y seguridad capitalinos se hizo visible en las calles y edificios de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, tras el sismo, se activaron de manera inmediata los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías de la ciudad. “Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”, señaló la mandataria, subrayando la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno local para garantizar la seguridad de la población y responder de manera efectiva ante la emergencia.

Temas Relacionados

Jorge RialMéxicoCiudad de MéxicoTerremoto

Últimas Noticias

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

La conductora de SQP contó a través de sus redes que la exesposa de Darío Cvitanich y el exnovio de Zaira Nara estarían muy cerca. El enojo que tendría el polista con Martín Pepa y Pampita

Yanina Latorre aseguró que Chechu

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

La pareja, que reside en Uruguay, publicó videos donde nadan muy lejos de la costa para comenzar el año nuevo. Además, ella anunció que encontró una particular escuela para Tao, su hijo mayor

Calu Rivero y Aíto de

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

Robert Strom, el multimillonario con el que está saliendo la influencer, tiene un pasado compartido con el austríaco

El nuevo novio de Zaira

El último momento sobre la salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico del 2026

El Hospital Alemán, por medio de su director médico, indicó cuál es el estado actual de la salud del chef, internado en esa institución luego de su traslado desde San Martín de los Antes en un avión sanitario

El último momento sobre la

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Cuando estaba en plena adolescencia, el hombre que se presentó como un mentor marcó un antes y después en la vida del DJ. El relato de la horrosa experiencia

Ale Lacroix habló del monstruo
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

La singular manera con la que Edinson Cavani anunció su arribo a la pretemporada de Boca Juniors tras sus vacaciones

Logan Sargeant, el piloto que reemplazó Colapinto en Williams, volverá a competir de manera oficial: “Estoy súper emocionado”

Tras quedar libre de Racing, Gabriel Arias se incorporó a un nuevo equipo de la Liga Profesional

TELESHOW
Yanina Latorre aseguró que Chechu

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

El último momento sobre la salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico del 2026

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

INFOBAE AMÉRICA

El día que Jason Alexander

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

Tesla perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos

Descubren que las bacterias del intestino podrían desencadenar depresión bipolar

Francia inicia controles para eliminar los “químicos eternos” de cosméticos y textiles

16 víctimas, un mercado clandestino y la ciencia como excusa: la historia detrás de los crímenes de Burke y Hare, una sombra que cubrió Edimburgo