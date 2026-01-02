Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México, el primero de su vida (Instagram)

Jorge Rial se encuentra disfrutando de sus vacaciones en México, tras haber concluido un intenso ciclo en la radio y tomarse un merecido descanso lejos de la rutina laboral. El periodista aprovechó el cambio de aire para recorrer nuevos destinos y compartir en sus redes sociales diferentes postales y anécdotas de su estadía. Sin embargo, lo que parecía ser una escapada tranquila sumó un hecho inesperado que terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para él, ya que vivió el terremoto que hubo durante las primeras horas del viernes y fue el primero de su vida.

Durante la mañana del 1° de enero, Rial vivió su primer terremoto en territorio mexicano, un episodio que documentó en tiempo real a través de sus historias de Instagram. “Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió junto a una imagen donde se observa a varias personas reunidas en la calle, bajo árboles frondosos, conversando y esperando en calma. La postal muestra un clima de alerta pero sin escenas de pánico, enmarcando la reacción colectiva ante el temblor.

En un segundo mensaje, el conductor profundizó sobre el episodio y se mostró sorprendido por la reacción de la sociedad local: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de CDMX, pero se sintió fuerte. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad.” Rial remarcó la eficacia de los protocolos de emergencia y la serenidad de la población mexicana, destacando la capacidad de la comunidad para afrontar situaciones de riesgo y el rápido retorno a la rutina una vez superado el susto.

El periodista quedó impresionado con el manejo de la sociedad en medio de la emergencia

Así, lo que iba a ser una anécdota más de sus vacaciones terminó por convertirse en un aprendizaje y una muestra de admiración por la cultura y la organización mexicanas. Rial sumó otra historia a su travesía, reafirmando que los viajes no solo regalan paisajes y descanso, sino también vivencias inesperadas que marcan y enriquecen cualquier experiencia lejos de casa.

La mañana del viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, sacudió el centro de México y activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en varias entidades aledañas. Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 07:58:15 horas, con epicentro ubicado a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, a una latitud de 16.77 y longitud de -99.41, y una profundidad de 5 kilómetros.

La intensidad del movimiento telúrico fue suficiente para que la alerta se activara en la capital y en estados como Morelos, Estado de México y Puebla, permitiendo la rápida aplicación de los protocolos preventivos. La movilización inmediata de los cuerpos de Protección Civil y seguridad capitalinos se hizo visible en las calles y edificios de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, tras el sismo, se activaron de manera inmediata los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías de la ciudad. “Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”, señaló la mandataria, subrayando la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno local para garantizar la seguridad de la población y responder de manera efectiva ante la emergencia.