Entre la arena y los sueños: el verano íntimo de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este

Relajada y agradecida, la empresaria reveló en charla con Teleshow detalles de sus días de descanso, amor y trabajo

Floppy Tesouro y Salvador Becciu
Floppy Tesouro y Salvador Becciu llegaron a Punta del Este para pasar Año Nuevo con amigos, antes de regresar a sus obligaciones (RS Fotos)

El verano en Punta del Este tiene su propio pulso, y entre caminatas por la orilla, besos robados y atardeceres de arena caliente, Floppy Tesouro y Salvador Becciu viven su historia en tiempo presente. La modelo, influencer y empresaria decidió, tras una Navidad en familia, regalarse unos días de descanso y trabajo en la costa uruguaya junto a su pareja. ¿Cómo se conjugan la calma y el vértigo en la vida de quienes reparten sus días entre campañas, viajes y afectos?

“La verdad que el balance de 2025 es muy bueno. Como siempre, lo termino muy agradecida por todo lo vivido. Un año de mucho trabajo, muy intenso, trabajando para muchas marcas, viajando mucho también, mezclando trabajo con placer”, destacó Floppy en una charla exclusiva con Teleshow, y la frase resuena como un mantra para quienes la siguen de cerca. Allí, a metros del mar, la pareja se muestra unida: ella de bikini blanca, él de short negro y lentes oscuros, caminan descalzos, tomados de la mano, mientras el agua fría del Atlántico les besa los pies.

Floppy Tesouro y Salvador Beccui
Floppy Tesouro y Salvador Beccui se encuentran en un gran presente personal y emocional

Las imágenes hablan. En una de ellas, ambos avanzan juntos por la orilla, la mirada de ella perdida en el horizonte, la de él atenta, como si el mundo pudiera reducirse a ese instante de sol y salitre. El mar, de azul profundo, se extiende hasta el infinito, y detrás, familias y solitarios se sumergen en las olas. ¿Qué secretos se comparten en ese silencio de verano?

En la siguiente imagen, la distancia se disuelve: Salvador sostiene a Floppy entre sus brazos, en pleno juego con las olas. Ella ríe, cabeza hacia atrás, abrazada a su cintura. El agua los rodea, y el momento parece suspendido en el tiempo. “Al trabajar con diferentes marcas y viajar me permite poder desde donde esté ir generando el contenido, ir haciendo cosas y a la vez disfrutando, así que no estar haciendo nada fijo en tele me da esa posibilidad de poder hacerlo”, destacó ella en la charla sobre el presente laboral. ¿Será acaso esta libertad su mayor conquista?

Floppy Tesouro y el momento
Floppy Tesouro y el momento de relax bajo la sonbrilla

La postal del descanso tampoco falta. En otra de las fotos, la pareja descansa bajo la sombrilla turquesa de un hotel de lujo. Reposeras alineadas, lentes de sol, y una bolsa de playa elegante a sus pies. Floppy con la mirada baja, él observa el horizonte. El sol les dibuja sombras largas sobre la arena. La tranquilidad, entonces, se vuelve visible. ¿Cuántas veces el “aquí y ahora” se convierte en refugio?

La secuencia se completa con el ritual de los brindis y los besos. En otra imagen, ambos, vestidos de blanco, comparten un beso en una terraza de playa. Dos copas con cóctel naranja, gorras y miradas que no necesitan palabras. De fondo, el bullicio de la playa queda silenciado, y sólo existe ese instante.

Tragos y besoes, Floppy Tesouro
Tragos y besoes, Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este (RS Fotos)

“Este año 2026 arrancándolo con mucha energía acá en Punta con Salva, que nos vinimos unos días juntos a celebrar año nuevo, a disfrutar con amigos. Pasamos Navidad en familia, con nuestra familia, con mi hija, que después se fue de vacaciones con su papá y en unos días ya nos vamos a Buenos Aires”, detalló la modelo. El futuro inmediato los espera: Buenos Aires, Miami, Disney con Moorea y su mamá. Pero hoy, el escenario es Punta del Este.

No hay apuro. Las vacaciones, explicó Floppy, son también trabajo, eventos y fotos, pero sobre todo, son tiempo de recargar energías junto a su gran compañero. “Relajando y disfrutando Punta que me encanta con Salva que es mi gran compañero”, aseguró. La pareja se instala bajo el sol, entre risas, abrazos y planes, mientras la cámara captura la esencia de un verano compartido.

