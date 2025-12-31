Teleshow

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El rapero y la cantante disfrutaron del invierno norteamericano al compartir un viaje junto a sus seres queridos. El amoroso mensaje del trapero en redes

Las divertidas postales de Duki y Emilia de vacaciones en Estados Unidos

Después de un 2025 cargado de viajes, shows y lanzamientos musicales, Duki y Emilia Mernes decidieron despedir el año con unas divertidas vacaciones. Para esto, el rapero y la cantante eligieron visitar un pintoresco pueblo en Estados Unidos, lejos de la vorágine de las grandes ciudades. Así las cosas, en las últimas horas, la pareja compartió sus románticas postales.

La cantante argentina, natural de Nogoyá, compartió en redes sociales un álbum de fotos que mostró escenas de descanso, naturaleza nevada y momentos de complicidad con Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki. En las fotos también se veía a las figuras de la música urbana acompañados por su círculo de amigos más cercano en un paisaje invernal.

La ubicación exclusiva de la
La ubicación exclusiva de la escapada de Duki y Emilia se conoció por una foto en The Blue Stag Saloon, famoso restaurante de Breckenridge
Duki y Emilia Mernes eligieron
Duki y Emilia Mernes eligieron Breckenridge, en las Montañas Rocosas de Colorado, para despedir el año rodeados de nieve y lujo

Las imágenes, que reflejaron un ambiente de intimidad, captaron la atención de millones de seguidores por su tono romántico y la sensación de cercanía que transmitieron. En estas publicaciones, sobresalieron los paisajes montañosos cubiertos de nieve, el interior de cabañas de lujo y la convivencia con amigos, escenario elegido por la pareja y su grupo para recibir el nuevo año en un entorno de privacidad.

El viaje a Estados Unidos
El viaje a Estados Unidos significó una pausa para Duki y Emilia tras un 2025 de giras y lanzamientos musicales de éxito internacional en la música urbana
El look invernal de Emilia
El look invernal de Emilia Mernes, con abrigo blanco y gorro de Chanel, marcó tendencia entre los fans atentos a la moda argentina y urbana

En las fotos, Emilia lucía un abrigo largo de color blanco con solapas anchas y botones grandes, acompañado de una bufanda del mismo tono. Llevaba un gorro de piel sintética blanco con orejeras y el logotipo negro de Chanel en el centro. Sus manos estaban protegidas por guantes negros y su cabello oscuro cae suelto sobre los hombros. La expresión de Mernes era sonriente, en una actitud distendida. El entorno nevado resaltaba el contraste entre la vestimenta clara y los accesorios oscuros.

La ubicación exacta del destino no fue revelada, lo que añadió un matiz de exclusividad al viaje. Sin embargo, un detalle en una foto que compartió la cantante reveló el destino elegido. La joven se fotografió cerca de The Blue Stag Saloon, un destacado restaurante del lugar. Así se reveló que la pareja estaba en la localidad de Breckenridge, ubicado en las Montañas Rocosas de Colorado.

La pareja compartió escenas de
La pareja compartió escenas de amistad y naturaleza en paisajes nevados, priorizando la privacidad y el contacto con amigos cercanos durante sus vacaciones
Las fotos de Emilia y
Las fotos de Emilia y Duki en Instagram, con más de 10 millones de seguidores, reflejan un ambiente romántico, íntimo y de complicidad en vacaciones

Entre los detalles destacados se encontraron los estilismos invernales de la intérprete, con prendas de marcas como un gorro off white de peluche de Chanel, muy comentado por los seguidores atentos a las tendencias de moda. El álbum de fotos expuesto en la cuenta de Instagram de Mernes, que cuenta con más de 10 millones de seguidores, los mostró sonrientes y abrigados, rodeados de amigos en escenarios nevados.

Uno de los comentarios más destacados fue el de Duki, quien escribió: “La última Navidad te di mi corazón, turra, que lindo te queda el blanco”, refiriéndose tanto a la época del año como al look claro de Emilia y el paisaje. Por su parte, la artista acompañó la galería únicamente con emojis de frío y nieve, sin añadir palabras, reforzando el equilibrio entre exposición pública y reserva personal que caracteriza a la pareja.

Las publicaciones en redes sociales
Las publicaciones en redes sociales sumaron miles de comentarios, reflejando el entusiasmo de los seguidores por la vida personal y los proyectos futuros de la pareja
Emilia Mernes mostró los dulces
Emilia Mernes mostró los dulces que comieron durante su estadía invernal

El viaje representó una pausa en el intenso ritmo profesional de ambos, quienes durante 2025 protagonizaron giras y lanzamientos musicales de repercusión internacional. Mernes había presentado recientemente “Genio Atrapado”, una versión del clásico de Christina Aguilera, obteniendo buena respuesta en redes sociales y consolidando su popularidad.

Estas vacaciones fueron una oportunidad para priorizar la naturaleza, la amistad y el amor como formas de cerrar el año antes de retomar la agenda pública.La repercusión del álbum en redes sociales fue inmediata. Los seguidores de la pareja, acostumbrados a interactuar en cada aparición, manifestaron entusiasmo y expectativa tanto por el costado personal compartido como por los proyectos musicales que ambos tienen previstos. Las fotografías y los mensajes generaron nuevas conversaciones, confirmando el interés constante de la audiencia en las novedades de Emilia y Duki.

De esta manera, la pareja decidió dar la bienvenida al año rodeados de nieve, lujo y amistades, eligiendo el entorno natural y los lazos personales como el mejor modo de iniciar un nuevo ciclo.

