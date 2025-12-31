Teleshow

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

En medio de la espera por la llegada del futbolista, la modelo compartió la impaciencia del pequeño ante su ausencia adentro del automóvil

Mientras esperaban en el interior del auto, Valentina Cervantes grabó el momento en que su hijo intentaba buscar a su papá, Enzo Fernández (Instagram)

En un año marcado por mudanzas, nuevos proyectos laborales y la reconciliación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes eligió despedir el 2025 enfocada en los momentos simples y cotidianos en familia. Radicada nuevamente en Inglaterra con Enzo Fernández, adonde regresó hace poco más de un mes luego de su participación en MasterChef Celebrity (Argentina), la modelo comparte con sus seguidores el día a día de su vida lejos de la exposición y el ritmo mediático. En estos últimos días de diciembre, su hijo Benjamín se convirtió en el indiscutido protagonista de las redes y del corazón de todos los que siguen sus historias.

Fue a través de sus historias de Instagram que Valentina compartió una secuencia de videos que capturaron la ansiedad y ternura de Benjamín mientras esperaba la llegada de su papá. En el interior del auto, el pequeño miró por la ventana y, con la impaciencia propia de sus dos años, exclamó: “¡Papi! No viene!”. Valentina, divertida, acompañó el momento con una pregunta: “¿No viene? ¿Qué está haciendo?”. Sin perder el entusiasmo, el nene volvió a asomarse y a llamar a Enzo, aunque sin obtener respuesta al instante.

La modelo, lejos de perder la oportunidad de dialogar con su hijo y compartir el juego, insistió: “A ver si viene ahora…”. Benjamín, convencido, respondió: “Está jugando al gol”, en alusión a la profesión de su padre. La espera se extendió unos minutos más, hasta que finalmente Enzo Fernández apareció a lo lejos, observando la escena con una sonrisa desde la calle. “¡Mirá quién está ahí!”, anunció la modelo, mientras Benjamín gritaba “papá” con alegría y el futbolista se acercaba para abrir la puerta y fundirse en un abrazo con su hijo. “Dale un beso a papá”, invitó, sellando el reencuentro familiar.

El hijo pequeño de la
El hijo pequeño de la pareja, quien se roba el corazón de sus seguidores en las redes, volvió a ser el protagonista frente a la cámara

No es la primera vez que el pequeño conquista las redes con sus ocurrencias y gestos. En noviembre, durante el viaje de regreso a Inglaterra, Valentina ya había mostrado a su hijo explorando el espacio de la cabina del avión, jugando y sonriendo con la energía que lo caracteriza. En una de las historias, el pequeño bailó y cantó para su mamá y los pasajeros, convirtiendo el pasillo del avión en una pequeña pista de baile. Valentina, con su característico sentido del humor, acompañó la escena con emojis de risa y corazón, dejando que la imagen hablara por sí sola.

En otra secuencia que despertó ternura entre sus seguidores, Benjamín se animó a cantar el “Feliz cumpleaños” a bordo del avión. Sentado y con una mezcla de timidez y alegría, el niño entonó la canción mientras Valentina bromeó en el texto: “Por si algún pasajero del avión hoy cumple años”. La complicidad entre madre e hijo, sumada a la calidez con la que la modelo comparte estos momentos, genera empatía y cercanía, mostrando el costado más humano y cotidiano de la familia Fernández-Cervantes.

En noviembre pasado, Valentina Cervantes compartió en Instagram el tierno viaje a Inglaterra junto a su hijo Benjamín (Instagram)

El presente de Valentina está marcado por la estabilidad y el disfrute de la vida familiar en Inglaterra, luego de un año de cambios y desafíos. La reconciliación con Enzo Fernández, tras meses de rumores y distancias, devolvió la armonía al hogar y permitió que la pareja vuelva a compartir escenas cotidianas y celebraciones en compañía de su hijo. Las redes sociales funcionan como un puente con sus seguidores argentinos, que siguen de cerca cada paso de la familia y celebran las pequeñas alegrías que comparten en sus historias.

En la recta final del año, Cervantes apuesta por los afectos, la cotidianeidad y los pequeños grandes momentos, como las ocurrencias de Benjamín, que siguen robando sonrisas en redes sociales y consolidando el vínculo familiar. A la espera de nuevos proyectos y desafíos para el 2026, la modelo elige mostrar el costado más cálido de su vida, lejos del glamour pero cerca de lo esencial.

