Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

La influencer publicó videos de su pequeño durante el vuelo, con momentos de alegría y espontaneidad. La esposa de Enzo Fernández cosechó muchos fanáticos en su paso por el reality de cocina

Valentina Cervantes compartió en Instagram el tierno viaje a Inglaterra junto a su hijo Benjamín, generando miles de reacciones entre sus seguidores (Video: Instagram)

A pocos días de haber explicado públicamente las verdaderas razones detrás de su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes volvió a captar la atención de sus seguidores con una serie de historias que mezclaron ternura, humor y cotidianeidad. La influencer y pareja del futbolista Enzo Fernández compartió en sus redes varios videos de su hijo Benjamín, que rápidamente se ganaron los corazones de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

En las imágenes, grabadas durante el vuelo rumbo a Inglaterra, se lo ve al pequeño de dos años explorando el espacio de la cabina, jugando y sonriendo con la frescura que caracteriza sus apariciones en las redes de su mamá. En la primera historia, Valentina filmó a Benjamín mientras baila y canta con entusiasmo algo inaudible, entre risas y gestos espontáneos. Ella escribió dos emojis sobre el video, uno de risa y otro corazón, dejando que la imagen hable por sí sola. Con su remera blanca y su energía imparable, el niño convirtió el pasillo del avión en su escenario personal.

A los pocos minutos, la influencer subió una segunda secuencia que causó aún más ternura. Allí se ve al nene sentado, cantando el “Feliz cumpleaños” con una mezcla de timidez y alegría. “Por si algún pasajero del avión hoy cumple años”, escribió Valentina, demostrando una vez más su sentido del humor y la complicidad que tiene con su hijo.

Valentina Cervantes explicó que su renuncia a MasterChef Celebrity fue motivada por razones familiares y el deseo de estar con sus hijos (Video: Desayuno Americano, América TV)

La escena, además de despertar sonrisas, refleja una imagen muy diferente de la que se vio semanas atrás, cuando Cervantes debió enfrentar especulaciones mediáticas sobre su salida del reality de cocina. En lugar de responder con enojo o distancia, decidió mostrar su realidad tal cual es: una mamá que viaja, trabaja y se divierte con su hijo, incluso en medio de las turbulencias mediáticas.

Valentina está viajando para instalarse nuevamente en Inglaterra, donde Enzo Fernández continúa su carrera futbolística. En la entrevista que brindó días atrás en A la Barbarossa, había explicado que su decisión de dejar el programa fue puramente familiar, motivada por el deseo de estar con su hija mayor, Olivia, quien se encuentra escolarizada en Londres.

“Ella ya lee en inglés y estuvo viviendo un mes con el papá. No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí”, dijo con sinceridad en Telefe. Con esa frase, despejó los rumores que vinculaban su salida del reality con presuntos conflictos con Wanda Nara, la conductora del ciclo. “No fue por eso ni nunca sería por eso. Me voy por mis hijos”, remarcó.

La maternidad a tiempo completo
La maternidad a tiempo completo y la vida en el exterior representan el eje central de las publicaciones de Valentina Cervantes tras dejar la televisión

Benjamín, el hijo menor de Valentina y Enzo, suele aparecer en redes en momentos espontáneos, pero sus videos en el avión se convirtieron rápidamente en un favorito entre los fans. En las imágenes, se lo ve jugando entre los asientos de clase ejecutiva, escondiéndose y asomando con picardía, mientras su mamá lo filma entre risas.

El viaje a Inglaterra marca el cierre de una etapa intensa para la influencer. Durante su paso por MasterChef Celebrity, había logrado ganarse el cariño del público con su humildad y su estilo sencillo frente a cámaras. Sin embargo, como ella misma explicó, el equilibrio entre televisión, maternidad y vida en el exterior resultó difícil de sostener.

“Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras. Duermen conmigo, los baño yo, los llevo al colegio”, había afirmado, dejando en claro su prioridad. Esa misma naturalidad se refleja ahora en sus redes, donde cada historia parece un recordatorio de que la fama no la alejó de su esencia: ser mamá a tiempo completo.

En su vuelo de regreso a Londres, entre canciones y risas, dejó una imagen clara: la fama puede esperar, pero los abrazos de sus hijos no.

