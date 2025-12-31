La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

En SQP dieron detalles del vínculo amoroso que habría comenzado entre la modelo y un polista, nieto de un magnate (Video: SQP/ América TV)

El verano en Punta del Este suele ser escenario de rumores, flashes y sorpresas. Esta vez, el centro de todas las miradas es Zaira Nara, quien bajo el sol uruguayo despertó una ola de versiones sobre su vida sentimental. Lo que parecía un simple descanso entre amigos se transformó en noticia cuando se viralizó una imagen: la modelo aparece acompañada por un joven extranjero. ¿Quién es él? ¿Por qué todos hablan de un nuevo romance?

Mientras continuaban las conjeturas que apuntaban a Bauleti, streamer famoso y reciente protagonista de rumores de amor con la modelo, las últimas fotos revelaron otro nombre: Robert Strom, polista profesional y soltero codiciado, nacido en Francia y dueño de un inusual linaje.

El revuelo fue inmediato. ¿Qué tiene Robert que lo convierte en el centro de las conversaciones de la alta sociedad? Detrás del apellido, hay una historia de fortuna, títulos y amistades que rozan la realeza europea.

Una de las imágenes que se viralizó del encuentro entre ambos

Robert Strom es nieto de Robert Zellinger de Balkany, empresario y aristócrata de peso en el Viejo Continente, fundador de la organización de polo Sainte Mesme y artífice de un imperio de centros comerciales. “Me dicen que es nieto de un magnate francés millonarísimo, dueño de 40 shoppings entre Francia y España”, señaló Yanina Screpante durante su intervención en SQP, al aportar claridad sobre los vínculos del polista y despejar dudas. La cifra, sin embargo, resulta conservadora frente a otros datos: “Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros”, compartió Gustavo Méndez en Instagram, al aludir a la magnitud empresarial de la familia.

El linaje no termina ahí. La cuñada de Zaira Nara es Isabelle Strom, hermana mayor de Robert, casada con Clemente Zavaleta, hijo de la Trilliza de Oro María Emilia. Las conexiones se multiplican. Strom no solo brilla en los campos de polo —con un hándicap de cuatro puntos—, también hereda una fortuna que, tras la muerte de su abuelo en 2021, lo coloca entre los herederos más poderosos de Europa. En el ambiente, algunos lo llaman “caballero”, en alusión a posibles títulos nobiliarios, aunque nadie ha precisado aun el alcance formal de esa distinción.

La noticia estalló cuando Gustavo Méndez lo confirmó en La Posta del Espectáculo de TV Pública: “Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza, de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”, detalló el periodista al anticipar que intentarían desmentir la relación.

Zaira Nara y el polista Robert Strom, muy cerca en Punta del Este (¡Hola! Argentina)

El nuevo protagonista de la crónica social reparte su tiempo entre Palm Beach, la zona más exclusiva de Florida, y castillos en el corazón de Europa. La fortuna familiar se extiende por Francia, España, Bélgica y Alemania. “La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen es pobre”, remató Méndez, en un dato que ilustra la escala del patrimonio.

Sin embargo, la protagonista eligió el silencio. En una entrevista con Gustavo Descalzi en Uruguay, Zaira se mostró tajante: “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”, respondió, despejando rumores y dejando la puerta abierta a nuevas especulaciones.

¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la modelo? ¿O apenas una anécdota de verano en las arenas de Punta del Este? Por lo pronto, la imagen viral y los datos del entorno familiar y social de Robert Strom dibujan una trama donde el amor, la aristocracia y el glamour internacional se cruzan bajo el mismo sol.