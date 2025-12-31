Teleshow

Las tiernas fotos de Alex Caniggia, Melody Luz y Venezia para despedir el año en la Patagonia

La pareja con su hija eligieron el sur argentino para revalorizar los últimos momentos del 2025. Las postales de juegos, paseos y paisajes juntos en familia

Guardar
Con tan solo unas horas para despedir el 2025, Alex Caniggia y Melody Luz mostraron cómo disfrutan con su hija de la Patagonia (Instagram)

Después de un año marcado por proyectos, desafíos y una separación escandalosa, Alex Caniggia y Melody Luz apostaron por la calma y el reencuentro en familia. Enfocados en su historia de amor y en el crecimiento de su hija Venezia, la pareja eligió la Patagonia como destino para despedir el 2025 y comenzar el nuevo año con energías renovadas.

El viaje, compartido en redes sociales a través de un álbum fotográfico repleto de postales naturales y momentos íntimos, fue celebrado por la bailarina con un mensaje lleno de gratitud: “Qué viaje increíble. Hermoso coronar y terminar así un año tan turbulento. Celebro las segundas oportunidades y apostar todo por nuestra unión @alexcaniggia te amo y nuestra nena es lo más increíble del mundo”. Melody también sumó una reflexión sobre el entorno: “Nada como nuestra Patagonia, sus sabores y su gente”.

La secuencia de imágenes que acompañó el mensaje mostró a la familia en distintos rincones del sur argentino, rodeados de montañas, lagos de aguas turquesas y bosques frondosos. En una de las postales más destacadas, Alex, Melody y Venezia posaron sonrientes en un mirador, con el lago y las montañas como telón de fondo y un cielo despejado que reforzó el espíritu de relax y disfrute. Alex lució una musculosa blanca que dejó ver sus tatuajes en brazos y cuello, mientras abrazaba a su hija. Melody, con camisa sin mangas blanca y cabello recogido, completó el retrato familiar con una sonrisa.

Alex Caniggia, Melody Luz y
Alex Caniggia, Melody Luz y Venezia posaron sonrientes en un mirador con vista al lago y las montañas patagónicas
Padre e hija compartieron un
Padre e hija compartieron un momento de juego y risas en el piso, reflejando la complicidad familiar durante el viaje

Otra imagen capturó un instante de complicidad y juego entre padre e hija. El mediático, vestido con un sweater a rayas blanco y negro y pantalón a rayas, se acostó en el piso de madera junto a Venezia, quien llevaba un conjunto de pantalón verde con estampas y camisa rosa. Ambos compartieron una expresión de felicidad y alegría, en una escena espontánea que reflejó el costado más lúdico y cercano del vínculo familiar.

La naturaleza fue protagonista en cada paso. En una nueva foto, la pareja se ubicó en la orilla de un lago bajo un cielo nublado y rodeados de montañas cubiertas de vegetación. Alex, con campera deportiva negra y amarilla, tomó el rostro de Melody entre sus manos y la miró con ternura, mientras ella respondía con una sonrisa. El paisaje y la actitud de ambos transmitieron calma, afecto y la sensación de estar lejos del ruido mediático.

En otra postal, Melody posó de pie junto al agua, abrazando a Venezia en brazos. El lago de aguas cristalinas y la ladera boscosa de fondo reforzaron el ambiente de pureza y desconexión. La bailarina vistió pantalón cargo claro y botas negras, mientras su hija lució un conjunto oscuro y zapatillas rosas. La imagen, con ambas mirando a cámara, condensó la conexión madre-hija y el disfrute de la naturaleza.

Otra postal familiar durante su
Otra postal familiar durante su recorrido por la naturaleza patagónica
Con el paisaje patagónico de
Con el paisaje patagónico de fondo, la pareja disfrutó de darle rienda a su amor luego de un año cargado de tensiones
Con el agua cristalina y
Con el agua cristalina y la vegetación de fondo, Melody posó junto a su pequeña hija

El álbum familiar se completó con otras escenas cotidianas del viaje. Alex y Venezia fueron fotografiados en una terraza con vista a jardines y pinos, en un entorno que combinó vegetación, flores y el aire fresco de la Patagonia. Alex, de pie y con los brazos cruzados, lució camisa beige y pantalón camuflado, acompañado por zapatillas deportivas celestes y blancas. Venezia, a su lado, sonrió con las manos cruzadas, vestida con remera blanca, pantalón gris y dos colitas en el cabello.

La aventura también incluyó recorridos por bosques y cascadas. Melody apareció posando frente a una caída de agua, rodeada de árboles y con el cabello suelto y ondulado. Llevó un conjunto verde oliva con chaqueta y pantalón holgados, sumando una remera negra. Bajo la luz que se filtraba entre las ramas, Melody miró hacia arriba con gesto relajado, disfrutando del contacto con la naturaleza. En otra imagen, Venezia fue la protagonista absoluta, sentada sobre una roca frente a una cascada, con los brazos extendidos y la mirada elevada, en una expresión de alegría y asombro ante el paisaje. La pequeña llevó una remera rosa claro, calzas negras y zapatillas blancas, mientras posaba en medio de un entorno de piedras y agua cristalina.

Padre e hija dejaron en
Padre e hija dejaron en evidencia el gran vínculo que comparten con una divertida pose juntos
Lejos de los flashes y
Lejos de los flashes y las polémicas, la bailarina entró en contacto a pleno con la naturaleza
Venezia se divirtió sentada sobre
Venezia se divirtió sentada sobre una roca frente a una cascada y el momento fue captado por sus padres (Instagram)

La escapada a la Patagonia permitió a la familia Caniggia-Luz cerrar el año lejos de la exposición mediática, apostando por el bienestar, la tranquilidad y los vínculos personales. La naturaleza, los juegos y las pequeñas aventuras se mezclaron con la complicidad de la pareja y las primeras experiencias de Venezia, en un viaje que, según Melody, “coronó” un año lleno de aprendizajes.

