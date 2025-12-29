La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Sol la hija de Karina la princesita y el Polaco emocionó con un tema de Rosalia

Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita y El Polaco, causó impacto al publicar en redes un video interpretando “La Perla”, uno de los lanzamientos recientes de Rosalía. La joven de 18 años sorprendió a los usuarios por la potencia y emoción de su voz, generando expectativas sobre su futuro musical.

El video difundido por ella misma despertó interés al elegir una canción de marcada autoría y expresar una fuerte carga interpretativa. Su publicación reunió más de 175.000 likes en poco tiempo. La grabación, realizada sin producción profesional ni escenario, resaltó su caudal vocal y la reacción espontánea que provocó en la audiencia.

Crédito: RS Fotos

La repercusión se reflejó en numerosos comentarios. “Digna hija de sus padres, tiene mucho talento”, celebró uno de ellos. Otros mensajes señalaban similitudes con su madre: “¿Tiene el tono de voz muy parecido a Kari o estoy loca?”. También hubo comparaciones con otras artistas jóvenes: “Ella y Ángela Torres, las mejores voces de Argentina”. El entusiasmo por el desempeño de Sol consolidó su imagen como aparición emergente en la escena musical argentina.

El impacto del video reactivó la conversación sobre el legado familiar de la joven. Hija de figuras reconocidas de la música tropical, tanto el nombre como el entorno artístico de Sol han estado ligados a los escenarios y al público.

Sol, la hija de Karina y El Polaco, cumplió 18 años: el blooper de su mamá en el aeropuerto

Mientras el fenómeno en redes mantiene en vilo a sus seguidores, surge una pregunta central: ¿Sol Cwirkaluk apostará por desarrollar una carrera en la industria musical o preferirá continuar compartiendo su talento en plataformas digitales? Hasta ahora, su exposición se ha limitado a los contenidos que publica en internet. El interés del público permanece expectante ante la posibilidad de verla dar un siguiente paso.

El orgullo de Karina La Princesita y el Polaco ante su hija Sol

El Polaco y Karina la Princesita apoyaron a su hija en el acto de fin de año

La noche de la fiesta de egresados marcó un punto de inflexión para Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita y El Polaco. La joven se subió al escenario del colegio para interpretar a Donna en una versión de Mamma Mia, gesto que disparó elogios y mensajes de orgullo por parte de sus padres en redes sociales.

Karina apostó desde temprano por compartir con sus seguidores el clima familiar. Luego de la salida del colegio, la cantante registró el momento en que cubrió de espuma a su hija, en lo que describió como un ritual: “La rompieron promo 25”, escribió La Princesita en una de las publicaciones donde se veía a Sol encabezando el número artístico principal junto a sus compañeras.

La fuerza y el talento de Sol quedaron confirmados en el ámbito digital cuando una compañera la etiquetó con el mensaje: “Te amo Donna”, reflejando el impacto de la actuación entre el público adolescente. Por su parte, El Polaco reveló su costado más emocional en otro posteo. “Te amo hija hermosa”, publicó el músico al exhibir un fragmento del show, sumando una declaración que condensó la impronta familiar de la celebración.

Sol Cwirkaluk se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de Karina y El Polaco

El cierre escolar no representó la única experiencia significativa para Sol en esos meses. En agosto, la adolescente tomó parte del tradicional viaje de egresados a Bariloche, una travesía que según las imágenes, transitó sin la compañía de su padre por motivos de salud. Sin embargo, Sol se mostró completamente integrada: posó en fotos individuales, grupales y en paisajes nevados emblemáticos, dejando constancia en redes de cada instante.

La agenda nocturna del viaje incluyó fiestas temáticas que Sol aprovechó al máximo. Integró equipos de disfraces originales con amigas, encarnando personajes como un ángel dorado con corset brillante y alas, y exploró universos como el del cosplay: “Fue Dobby de Harry Potter”, relató una amiga al publicar la selfie grupal, sumando referencias a personajes de los Simpson y Mario Bros en el baño del hotel.