Teleshow

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

El video compartido por la joven despertó comparaciones familiares y especulaciones en torno a su futuro como cantante

Guardar
Sol la hija de Karina la princesita y el Polaco emocionó con un tema de Rosalia

Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita y El Polaco, causó impacto al publicar en redes un video interpretando “La Perla”, uno de los lanzamientos recientes de Rosalía. La joven de 18 años sorprendió a los usuarios por la potencia y emoción de su voz, generando expectativas sobre su futuro musical.

El video difundido por ella misma despertó interés al elegir una canción de marcada autoría y expresar una fuerte carga interpretativa. Su publicación reunió más de 175.000 likes en poco tiempo. La grabación, realizada sin producción profesional ni escenario, resaltó su caudal vocal y la reacción espontánea que provocó en la audiencia.

Crédito: RS Fotos
Crédito: RS Fotos

La repercusión se reflejó en numerosos comentarios. “Digna hija de sus padres, tiene mucho talento”, celebró uno de ellos. Otros mensajes señalaban similitudes con su madre: “¿Tiene el tono de voz muy parecido a Kari o estoy loca?”. También hubo comparaciones con otras artistas jóvenes: “Ella y Ángela Torres, las mejores voces de Argentina”. El entusiasmo por el desempeño de Sol consolidó su imagen como aparición emergente en la escena musical argentina.

El impacto del video reactivó la conversación sobre el legado familiar de la joven. Hija de figuras reconocidas de la música tropical, tanto el nombre como el entorno artístico de Sol han estado ligados a los escenarios y al público.

Sol, la hija de Karina y El Polaco, cumplió 18 años: el blooper de su mamá en el aeropuerto

Mientras el fenómeno en redes mantiene en vilo a sus seguidores, surge una pregunta central: ¿Sol Cwirkaluk apostará por desarrollar una carrera en la industria musical o preferirá continuar compartiendo su talento en plataformas digitales? Hasta ahora, su exposición se ha limitado a los contenidos que publica en internet. El interés del público permanece expectante ante la posibilidad de verla dar un siguiente paso.

El orgullo de Karina La Princesita y el Polaco ante su hija Sol

El Polaco y Karina la Princesita apoyaron a su hija en el acto de fin de año

La noche de la fiesta de egresados marcó un punto de inflexión para Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita y El Polaco. La joven se subió al escenario del colegio para interpretar a Donna en una versión de Mamma Mia, gesto que disparó elogios y mensajes de orgullo por parte de sus padres en redes sociales.

Karina apostó desde temprano por compartir con sus seguidores el clima familiar. Luego de la salida del colegio, la cantante registró el momento en que cubrió de espuma a su hija, en lo que describió como un ritual: “La rompieron promo 25”, escribió La Princesita en una de las publicaciones donde se veía a Sol encabezando el número artístico principal junto a sus compañeras.

La fuerza y el talento de Sol quedaron confirmados en el ámbito digital cuando una compañera la etiquetó con el mensaje: “Te amo Donna”, reflejando el impacto de la actuación entre el público adolescente. Por su parte, El Polaco reveló su costado más emocional en otro posteo. “Te amo hija hermosa”, publicó el músico al exhibir un fragmento del show, sumando una declaración que condensó la impronta familiar de la celebración.

Sol Cwirkaluk se lució en
Sol Cwirkaluk se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de Karina y El Polaco

El cierre escolar no representó la única experiencia significativa para Sol en esos meses. En agosto, la adolescente tomó parte del tradicional viaje de egresados a Bariloche, una travesía que según las imágenes, transitó sin la compañía de su padre por motivos de salud. Sin embargo, Sol se mostró completamente integrada: posó en fotos individuales, grupales y en paisajes nevados emblemáticos, dejando constancia en redes de cada instante.

La agenda nocturna del viaje incluyó fiestas temáticas que Sol aprovechó al máximo. Integró equipos de disfraces originales con amigas, encarnando personajes como un ángel dorado con corset brillante y alas, y exploró universos como el del cosplay: “Fue Dobby de Harry Potter”, relató una amiga al publicar la selfie grupal, sumando referencias a personajes de los Simpson y Mario Bros en el baño del hotel.

Temas Relacionados

Sol CwirkalukKarina La PrincesitaEl PolacoTikTokRosalíaIndustria musical argentinaLegado familiar en la música

Últimas Noticias

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

Tras la polémica por las imágenes de la niña, también hija del Polaco, el Ministerio de Transporte resolvió la suspensión preventiva del documento

Le inhabilitaron la licencia de

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

La pareja eligió la costa de Punta del Este para transitar las últimas semanas de embarazo. La emoción y serenidad que anteceden la llegada de su primera hija en común

La romántica noche de Cami

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La expectativa y el debate por el radical cambio arquitectónico profundizan el interés en el proceso de selección de los futuros integrantes de la Generación Dorada que comenzará en febrero

Santiago del Moro mostró imágenes

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

El rapero sorprendió a la cantante con una receta en la nieve mientras buscaban auroras boreales en medio de las bajas temperaturas

La insólita comida que J

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Con el invierno europeo como telón de fondo, el exfutbolista y la modelo aguardan el nacimiento de su hijo

Maxi López compartió el último
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo

TELESHOW
Le inhabilitaron la licencia de

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

INFOBAE AMÉRICA

Mientras el Kremlin habla de

Mientras el Kremlin habla de paz, Putin redobla su retórica militar: pidió ocupar Zaporizhzhia, Kherson y todo el Donbás

Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada

En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita