El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

La cantante, entrevistada por Nacho Elizalde, recordó el final de su romance con el futbolista del Inter de Miami. La decepción amorosa que vivió

La cantante recordó su romance con el futbolista y el sinsabor que le dejó (Video: Hay amor/ Hispa)

A 9 meses del fin de su relación con Marcelo “Chelo” Weigandt, Ángela Leiva se abrió sobre el dolor que le dejó una ruptura abrupta y unilateral. Bajo el peso de la frase “no le serví más”, la cantante compartió cómo ese vínculo terminó sin explicaciones claras ni responsabilidad afectiva.

“El romance fue intenso, un montón. Fue mediático”, recordó la cantante sobre la primera etapa de su relación con el futbolista, quien entonces jugaba en Inter Miami, en una entrevista con Nacho Elizalde para su segmento Hay amor (Hispa). “En una fiesta, me encaró él y flasheé. Dije, ‘encontré al amor de mi vida’. Yo entrego porque me parece que vincularse es eso. Si yo siento que te quiero, te lo voy a hacer saber. Nos gustamos y nos vimos. Intensidad 100%. Él vivía en Miami, yo vivo acá y ¿quién iba a verlo? Yo iba a verlo a él, no paseaba nada”.

(Instagram)

En ese breve período, compartieron momentos como pasar juntos las fiestas de 2024 en Estados Unidos e incluso tatuarse el mismo diseño, reflejando la rapidez con la que la relación creció.

Nada anticipaba el final repentino. “Se tiró para atrás, no le dio. No le serví más. Viste que a los tipos les pinta esa, ‘me serviste hasta acá y hasta acá no’. Fue fuerte, porque había compromisos de una vida juntos, de continuar en el tiempo. Se charlaba un montón eso. Y dolió”, dijo la artista sobre el último tramo de la pareja.

La artista profundizó en el impacto que tuvo esa manera de terminar: “Más que nada porque me ha costado tanto sentirme cómoda con alguien y pensar y creer que esa persona lo es. De un día para el otro me dijo que no estaba para esta relación y que no quería saber más nada conmigo. Me deja con una incertidumbre y me ataca automáticamente esa situación de decir, ‘¿por qué no me está eligiendo si yo lo di todo para él? ¿Qué hice mal?’”.

(Hay Amor, Hispa)

El cierre llegó por un mensaje de WhatsApp, sin posibilidad de discutir previamente: “Me agarró un ataque, no entendía. Yo le decía que hablemos y él no quería saber nada, no quería hablar. Y así me tuvo durante un mes hasta que un día, por llamada, me dijo, ‘no, no, yo ya fui claro. Tranqui, vas a estar bien’”. ¿Su respuesta? “Ahí dije, ‘¿sabés que tenés razón?’. Siempre estuve bien, y ahora también voy a estar bien. Pero me costó salir de ahí”, recordó.

Desde esa ruptura inesperada, la intérprete de “Karma” y “Amiga traidora” enfrentó un proceso de incertidumbre y búsqueda interna de respuestas. “Yo estuve muy triste, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones, creí realmente que era por ahí”, había admitido en una entrevista en Rumis (La Casa) en mayo. Sin encontrar explicaciones, la herida creció al no identificar acciones propias que pudieran haber provocado el distanciamiento.

En aquel momento, aclaró que la separación no se debió a terceros ni a infidelidades, sino a una decisión exclusiva de la otra parte: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación, hay veces que hay decisiones que uno no toma y duele porque uno piensa que está en un lugar, que está proyectando algo y que de un día para el otro te dicen ‘Mejor no’”.

"Me tuvo durante un mes hasta que un día, por llamada, me dijo, ‘no, no, yo ya fui claro. Tranqui, vas a estar bien’”. ¿Su respuesta? “Ahí dije, ‘¿sabés que tenés razón?’. Siempre estuve bien, y ahora también voy a estar bien. Pero me costó salir de ahí”, rememoró

El enojo de Ángela también apuntó a la forma elegida por Weigandt. “Cuando una persona que está a muchos kilómetros de distancia te dice que no te quiere ver más por un mensaje de WhatsApp... La verdad es que se llevó responsabilidad afectiva a marzo”, afirmó en una de las entrevistas en las que narró su experiencia.

Sobre el cuidado emocional y la posibilidad de reconciliación, la artista fue contundente: “No, con esas cosas no se jode. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, a la cual la amaban y la cuidaban y no pasó, pero no lo culpo, a veces son las formas y los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva”.













