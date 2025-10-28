Teleshow

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La reacción de la influencer ante la palabra del pequeño generó una ola de mensajes y muestras de cariño. El video del tierno momento

Lucas Terrazas

Sol Pérez compartió el tierno momento en el que su hijo Marco dijo "Mamá" por primera vez

La primera palabra de un hijo suele marcar un antes y un después en la vida de cualquier familia. Para Sol Pérez y Guido Mazzoni, ese instante llegó este martes cuando Marco, su bebé de seis meses, pronunció “mamá” por primera vez. El momento, registrado en video y compartido en redes sociales, desató la emoción de sus padres y generó una ola de reacciones entre seguidores, quienes celebraron junto a la influencer y el empresario este hito en el crecimiento del pequeño.

En la grabación, Marco aparece sentado en su silla alta durante la comida, balbuceando entre risas. De repente, la palabra “mamá” se escucha clara, sorprendiendo tanto a Sol Pérez como a Guido Mazzoni, quienes no ocultaron su asombro y alegría. El padre felicitó a su hijo con entusiasmo, mientras la madre lo colmó de besos y ternura. La publicación, acompañada por la pregunta “¿Dijo mamá?”, rápidamente captó la atención de miles de usuarios, acumulando más de 53.000 “me gusta”.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Figuras como Claudia Villafañe y Pepe Ochoa se sumaron a los mensajes de felicitación, expresando su cariño por Marco con comentarios llenos de afecto. La madre de Dalma y Gianinna Maradona escribió: “¡Me lo morfo!”, mientras el panelista de LAM (América) exclamó: “Por favor, ese bebote”. Los seguidores de Sol Pérez también participaron activamente, confirmando que habían escuchado la palabra “mamá” y compartiendo la emoción de la familia ante este avance en el crecimiento del niño.

Sol Pérez presentó a su hijo Marco en Cortá por Lozano: “Ser mamá es un sueño”

Semanas antes, Sol Pérez había hablado sobre la maternidad y cómo esta transformó su vida. En una charla con Cortá por Lozano (Telefe), la panelista expresó: “Siempre quise ser mamá y serlo es como un sueño”. La llegada de Marco, según relató, cambió por completo sus prioridades y su rutina diaria. “Mi interés está puesto en él. Capaz que después cambia”, confesó, dejando en claro que su hijo ocupa ahora el centro de su atención y afecto.

La experiencia de ser madre primeriza ha traído consigo desafíos y aprendizajes. La joven relató cómo ha aprendido a interpretar las señales de Marco, desde el llanto hasta los gestos que indican sueño o hambre. La familia estableció rutinas para el descanso y la alimentación del bebé, quien suele acostarse a las 22:30 y, en general, duerme hasta las 6 de la mañana. La panelista también compartió anécdotas sobre las noches en vela y los despertares, así como la satisfacción de ver a su hijo crecer y desarrollarse.

El posteo del marido de Sol Pérez por el cumpleaños de la influencer

En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, Guido Mazzoni manifestó su deseo de esperar a que Marco dé sus primeros pasos antes de pensar en un nuevo hijo, aunque bromeó sobre el apodo de “hijo único” que le canta a su pequeño. Sol Pérez, por su parte, reconoció que, aunque en un principio deseaba tener más hijos, por ahora se siente plenamente dedicada al bebé.

La maternidad también implicó para Sol Pérez una adaptación en su vida personal y profesional. Acostumbrada a una rutina de entrenamiento físico, la panelista contó que, tras el nacimiento de Marco, sintió la necesidad de retomar la actividad física para recuperar su bienestar. Comenzó a ejercitarse en casa, siguiendo las recomendaciones de su obstetra, y poco a poco volvió al gimnasio, buscando equilibrar sus nuevas responsabilidades con sus hábitos previos.

En este contexto de cambios y descubrimientos, el vínculo entre Sol Pérez y su hijo se fortalece día a día. La emoción por escuchar a Marco decir “mamá” por primera vez se suma a una serie de momentos que han transformado su vida y le han dado un nuevo sentido a su día a día junto a su familia.

Un innovador tratamiento experimental permite que niños con sordera recuperen la audición

