La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Luego de pasar Navidad con su mamá, la niña de 12 años viajó a las sierras para acompañar a su padre y su esposa en su nuevo desafío teatral. La divertida postal del momento

Rufina Cabré en el casamiento
Rufina Cabré en el casamiento de su papá Nicolás con Rocío Pardo

El reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina en Carlos Paz capturó la atención después de la Navidad, gracias a una foto espontánea donde ambos aparecen junto a Rocío Pardo, esposa de Cabré. La imagen, que refleja complicidad y risas, muestra a los tres sentados en la vereda con un auto de fondo, acompañados de una frase que da cuenta de una de esas anécdotas que quedan para siempre, y evidencia el clima distendido del momento: “Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín”.

La postal coincide con el inicio de la temporada teatral de Cabré en la ciudad serrana y marca el reencuentro del padre con su hija en unos meses de emociones fuertes marcados por su casamiento, los viajes de la niña y uno de los desafíos profesionales más importantes de su carrera.

La llegada de Rufina a Carlos Paz se produjo tras pasar la Navidad junto a su madre, la China Suárez y sus hermanos, Magnolia y Amancio. Antes, la niña de 12 años había viajado entre Estambul y Buenos Aires con su familia materna, y regresó a Argentina para encontrarse con su padre y Rocío Pardo. Paralelamente, Suárez pasa sus últimas horas en la capital argentina antes de volver a la ciudad turca, donde su pareja Mauro Icardi reingresaría próximamente al Galatasaray.

La divertida foto del reencuentro
La divertida foto del reencuentro entre padre e hija

El reencuentro se dio pocos días después del estreno de Ni media palabra, la obra que protagoniza Cabré junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, bajo la codirección de Pardo. En ese contexto, la reciente pareja compartió el oficio de la dirección por primera vez, casi al mismo tiempo en el que estrenaban el título de recién casados. Para Cabré y Martínez, el trabajo marcó su reencuentro teatral tras más de veinte años de su anterior colaboración. “Mi amor, gracias por enseñarme, por acompañarme, por hacer que esto sea un disfrute constante, y por sobre todas las cosas, por haber transitado todo este proceso agarrándonos de la mano”, le escribió el actor a la bailarina en un emotivo posteo previo al estreno.

Una Navidad en dos ciudades

Como sucede en esta época del año, la China abrió las puertas de su intimidad y mostró cómo pasó la Navidad en familia junto a Mauro Icardi, sus hijos y el resto de su círculo íntimo. El encuentro tuvo lugar en la zona norte de Buenos Aires, en la llamada “casa de los sueños” con una celebración repleta de detalles, gestos de cariño y un clima festivo que combinó tradición y calidez. Estuvieron sus otros hijos Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña-, y la secuencia de imágenes retrató la diversidad de momentos que definieron la velada, desde la decoración hasta la alegría de los más chicos y la complicidad de la pareja.

Rufina con su mamá la
Rufina con su mamá la China Suárez y sus hermanos Amancio y Magnolia

La ambientación se llevó todas las miradas. En el hall de entrada, un árbol de Navidad adornado con esferas rojas, moños, guirnaldas de luces y tarjetas manuscritas se convirtió en el epicentro de la celebración. A sus pies, regalos y faroles encendidos sumaron color y ambiente acogedor. Y las guirnaldas se mostraron como el detalle omnipresente en todos los ambientes de la casa, desde la reja de entrada hasta las arañas que colgaban del techo.

Por su parte, desde Carlos Paz, Nicolás Cabré y Rocío Pardo sumaron humor y espíritu navideño con una selfie en la que ambos lucieron anteojos de fantasía y gorros de Papá Noel. Más tarde, los recién casados compartieron una foto abrazados junto a un árbol plateado, mostrando complicidad y alegría. En otra imagen, Cabré y Rocío posaron rodeados de familiares y amigos, todos con accesorios festivos, en una escena de celebración colectiva.

Nicolás Cabré celebró en Carlos
Nicolás Cabré celebró en Carlos Paz con la familia de su esposa

