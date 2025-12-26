Noelia Marzol relató la angustia que sintió durante la operación de su hijo Donatello: “Fue una sensación horrible”

La bailarina contó la angustia que sintió durante la internación de su pequeño Donatello

Entre la ansiedad por las fiestas, la mudanza familiar y la operación de su hijo Donatello, Noelia Marzol atravesó una montaña rusa de sensaciones en la etapa final del año. Así las cosas, este viernes, la bailarina abrió la puerta de su intimidad y relató la angustia que sintió ante el proceso que enfrentó su pequeño: una cirugía programada de amígdalas y adenoides.

La situación tuvo un fuerte impacto emocional en la actriz, quien compartió de manera sincera las sensaciones y desafíos experimentados durante el proceso. La decisión médica de realizar dicho procedimiento estuvo enmarcada en un contexto familiar exigente y marcado por diversas transiciones. Para Marzol, llevar a su hijo al quirófano representó uno de los momentos más difíciles de su maternidad. “Para una madre es tremendo dejar a tu hijo en el quirófano tan chiquito. Es una sensación horrible que no se la deseo a nadie”, expresó la artista en diálogo con Puro Show (Eltrece).

Marzol decidió no ahondar en detalles para no preocupar a otras madres que atraviesan situaciones similares: “No quiero dar mucho detalle porque sé que hay un montón de mamás también que tienen que operar a sus hijos y medio como que no hay opción”.

Noelia Marzol contó el accidente que sufrió su hijo Donatello meses atrás: “Nada fuera de lo normal”

Noelia recalcó que, si bien ella vivió un gran desgaste emocional y nerviosismo, fue Donatello quien enfrentó el mayor reto. “No voy a decir nada porque él es el que puso el cuerpo y el que peor la pasó”. Incluso, recomendó a quienes pasan por circunstancias semejantes: “Es una situación que hay que transitar con mucha paciencia y amor”.

El posoperatorio transcurrió sin complicaciones. Al poco tiempo de la intervención, Donatello volvió a jugar y retomar sus actividades habituales en casa. Para favorecer su recuperación y mantenerlo en reposo los diez días recomendados por el equipo médico, la familia recurrió a actividades lúdicas, como un juego de gemas de colores con más de 500 piezas para decorar figuras animadas, que contribuyeron a mantenerlo tranquilo y entretenido.

La operación coincidió con el cierre de año y sumó complejidad a la rutina familiar. Tres días después de la cirugía, la familia debió completar una mudanza, celebrar el cumpleaños de Alfonsina, la hija menor, y atender el estreno teatral de Marzol en Mar del Plata. Frente al agotamiento y el ritmo acelerado, la artista comentó con humor: “Yo no sé cómo estoy parada acá”.

Noelia Marzol acompaño a su hijo a realizarse una operación (Instagram)

A mediados de año, el niño sufrió una caída en la vía pública y se raspó el rostro. Marzol compartió la anécdota con naturalidad: “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, acompañando el mensaje con una imagen de su hijo disfrutando un helado. En julio, el niño se lastimó los dedos con una puerta, hecho que requirió tres puntos de sutura. “Se agarró de manera muy jodida, carne saliéndole por todos lados, por lo cual le dieron tres puntillos”, detalló la madre.

Marzol eligió siempre compartir estos episodios con transparencia y cercanía en redes sociales, apelando al humor y la sinceridad para mostrar la realidad cotidiana de la familia y fomentar empatía entre quienes atraviesan situaciones comparables. En ese contexto, la bailarina no dudó en bromear sobre el límite del cansancio familiar y la tensión vivida. La maternidad y la vida en familia, reconoció Marzol, pueden resultar exhaustivas, pero también constituyen experiencias llenas de autenticidad y aprendizaje.

En medio de un clima de demandas y desafíos constantes, la rutina familiar se vio tensionada. Según Marzol, la realidad en el hogar reflejó el desgaste general de todo el grupo, evidenciando la resiliencia y fortaleza de Donatello ante la adversidad y el cansancio acumulado de sus padres.