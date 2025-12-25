Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Zaira Nara afirmó que actualmente no tiene vínculo con Mauro Icardi y definió su prioridad familiar ante los escándalos (Video: La mañana con Moria, Eltrece)

En medio de un escenario que, desde hace años, mezcla exposición mediática, tensiones familiares y una historia que no deja de reactivarse, Zaira Nara habló con claridad sobre su vínculo actual con Mauro Icardi y también fijó postura cuando le mencionaron a la China Suárez. La modelo, que suele elegir un perfil más bajo frente a los escándalos, fue tajante al reconocer que la relación con su excuñado ya no es la misma, aunque dejó una puerta abierta con una condición innegociable: el bienestar de sus sobrinas.

La charla se dio durante una nota con La mañana con Moria (Eltrece), donde el cronista le preguntó de frente por el futbolista del Galatasaray y por cómo está hoy el lazo familiar después de todo lo ocurrido desde el estallido del Wandagate y el posterior divorcio de Wanda Nara e Icardi. Zaira no esquivó el tema y respondió sin vueltas: “Siempre tuve un excelente vínculo. Hoy no tengo vínculo”. La frase, breve pero contundente, marcó el tono de toda la entrevista: hay distancia, hay un corte, y no se trata de una interpretación ajena sino de una definición propia.

La modelo aseguró que su relación con Mauro Icardi cambió tras el Wandagate y el divorcio de Wanda Nara (Captura de video)

Sin embargo, la modelo también dejó en claro que no se corre de su lugar afectivo en la familia y que su prioridad no pasa por los portales ni por el ruido externo. Cuando el notero le consultó si se abriría a una charla con Icardi “cuando esto se acomode”, ella fue directa: “Yo no tengo problema. La verdad es que todo lo que sea en beneficio de mis sobrinas, de mi lado siempre va a estar el apoyo”. Y reforzó con una frase que explica por qué, incluso en el contexto más hostil, no se permite correrse del eje: “Para mí mis sobrinas son la luz de mis ojos también, entonces siempre voy a estar para lo que sea que pueda ayudar”.

En esa línea, el cronista intentó llevarla hacia el terreno legal y el ida y vuelta público que rodea a la expareja, mencionando fallos y decisiones judiciales que habrían favorecido a Wanda. Pero Zaira evitó entrar en ese barro: “No sé, no me interesa involucrarme en esas cosas. Solo decirte eso, que yo siempre estoy”.

Zaira Nara evitó opinar sobre temas legales y decisiones judiciales entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La conversación también derivó, inevitablemente, hacia la China Suárez. El periodista le marcó un dato que viene sosteniéndose desde hace tiempo: “Nunca te escuché hablar mal de Eugenia”. Zaira contestó sin dudar: “No, nunca”. Y cuando insistieron con la idea de que incluso habían compartido trabajos, ella explicó el porqué de su postura, que funciona casi como una filosofía personal: “Soy como bastante ordenada y como te digo, me pasa que a mí no me gusta el escándalo. No hice mi carrera a base de escándalos”.

En el ida y vuelta, Zaira también describió lo que le pasa cuando el escándalo la toca de cerca, incluso si no lo busca: “Cuando me han tocado escándalos por alguna separación, aprendí también de eso… ¿Lo sufrís? Muchísimo”. Y agregó una confesión que ayuda a entender por qué se corre de la discusión mediática: “Me pasa que a mí no me gusta que hablen de mí”. Es, en parte, el reverso de la lógica del espectáculo: mientras muchas figuras capitalizan el ruido, ella lo vive como una incomodidad.

Esa misma incomodidad se notó cuando el notero quiso preguntarle, “como espectadora”, por imágenes que se vieron en televisión vinculadas a Icardi y Suárez. Zaira marcó el límite de inmediato: “No me interesa hablar de eso”. Y, ante la insistencia, fue todavía más clara en el cierre: “Pero ni como espectadora, porque no dejo de ser Zaira, así que no…”.