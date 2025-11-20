Darío Turovelzky habló de la serie sobre Susana Giménez y el apoyo de Telefe: “Hay mucha historia con el canal”

Darío Turovelzky, CEO de Telefe, confirmó que se viene la serie sobre Susana Giménez (Video: MBA/ Televisión Pública)

Mientras las grabaciones de la serie que produce Netflix sobre Moria Casán están en curso, y se van conociendo las primeras imágenes de Sofía Gala y de Griselda Siciliani caracterizadas como La One, la biopic sobre Susana Giménez tiene luz verde y Telefe, el canal que es su hogar desde hace más de dos décadas, estará involucrado.

Darío Turovelzky, CEO de la emisora, dio algunos detalles de cómo trabajan para concretar la ficción biográfica sobre la diva, en la línea de otras figuras populares del país como Fito Páez, Sandro y Cris Miró. “Susana está impecable. Estuve con ella ayer y no solo está bien físicamente, mentalmente y con ganas de hacer cosas. Estamos empezando a trabajar en su serie”, contó el ejecutivo a MBA, el ciclo que conduce Carlos Monti en la TV Pública.

Darío Turovelzky contó que Telefe trabaja de cerca junto a la productora que llevará adelante la biopic de Susana Giménez

Sin embargo, cuando el cronista a Turovelzky acerca de si el canal está produciendo la serie, detalló cuál será el rol del canal: “No. La estamos apoyando desde Telefe para que la productora la pueda hacer. Obviamente gran parte de su carrera fue en Telefe, por lo que hay mucho contenido y mucha historia atrás de ella. Ayudándola y pensando cosas para ella para el próximo año”.

El cambio de propietarios de Telefe movilizó una versión que aseguraba que Eltrece quería conseguir el pase de la conductora a sus filas, algo sobre lo que el ejecutivo fue tajante. “No. Está más contenta que nunca en Telefe. Hay Susana para rato”, definió.

"La estamos apoyando desde Telefe para que la productora pueda hacer la serie. Obviamente gran parte de su carrera fue en Telefe, por lo que hay mucho contenido y mucha historia atrás de ella", expresó Darío Turovelzky (Diego Barbatto)

Carlos Monti brindó más detalles acerca de la producción sobre el ascenso de la diva, un proyecto del que Susana no estaba convencida y frenó hace unos años: “Va a tener el apoyo del canal para solventar por lo menos parte de la producción porque va a ser muy costosa, sobre todo porque hay muchos viajes en el medio, mucho elenco y Gustavo Yankelevich va a estar como cabeza”.

“Yankelevich fue quien la llevó de El Nueve a Telefe y fue su productor. Hay mucha tela para cortar. Desde la gran vida sentimental que tuvo, los viajes, las entrevistas exclusivas y la vida personal de ella como el ‘cenicerazo’, que no lo era, de ella contra Huberto Roviralta. Imagino que va a estar plasmado en la serie”, teorizó.

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo” (Video: Instagram/ Javi Ponzo)

Hace dos meses en la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en la plataforma Prime Video, Susana confirmó la noticia sobre su serie. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, afirmó la conductora en diálogo con Javi Ponzone.

“Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, expresó, sobre cómo el material de la producción no sería una biografía escrita por alguien más, sino sus propias experiencias plasmadas ante el equipo de escritores que contarán el inicio de su carrera y su consagración. De sus años como modelo, su etapa como actriz de comedias junto a Jorge Porcel, Alberto Olmedo y Moria a convertirse en la “diva de los teléfonos”.

“Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?“, indagó el periodista. ”Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante", lanzó, risueña. También descartó que pueda aparecer en su propia biopic. “No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, pormenorizó la animadora sobre una producción que dará muchísimo de qué hablar.